Israël récupère les corps de trois autres otages à Gaza

Les forces israéliennes ont récupéré les corps de trois victimes de l’attaque du Hamas du 7 octobre lors d’une opération nocturne dans le nord de Gaza, a annoncé vendredi l’armée israélienne, renforçant encore les craintes quant au sort des otages restants détenus à Gaza.

Les responsables israéliens ont identifié les trois otages comme étant Hanan Yablonka, 42 ans ; Michel Nisenbaum, 59 ans ; et Orion Hernandez Radoux, double citoyen français et mexicain. Selon le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, tous trois ont été tués lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre, et les militants du Hamas ont ramené leurs corps à Gaza.

Selon les autorités israéliennes, environ 125 otages vivants et morts restent désormais à Gaza, alors que les pourparlers en faveur d’un cessez-le-feu qui garantirait également leur libération sont au point mort. Israël et le Hamas ont mené des négociations indirectes pendant des mois pour tenter de parvenir à un accord, mais ces négociations ont échoué début mai.

Jeudi, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que le cabinet de guerre avait ordonné à son équipe de négociation de poursuivre les négociations pour parvenir à un accord, mais les perspectives semblaient lointaines alors qu’Israël poursuit ses opérations à Rafah, dans le sud de Gaza. Le gouvernement israélien fait face à des critiques croissantes de la part de certains membres des familles des otages, qui estiment qu’il n’est pas allé assez loin pour parvenir à un accord.

« La récupération de leurs corps est un rappel silencieux mais résolu que l’État d’Israël est obligé d’envoyer immédiatement des équipes de négociation avec une demande claire de parvenir à un accord qui ramènera rapidement tous les otages chez eux », a déclaré le Forum des familles d’otages, un groupe qui représente les membres de la famille des captifs.

Au cours de la semaine dernière, sept corps au total ont été ramenés en Israël pour y être enterrés après avoir été récupérés par des soldats et des agents des renseignements israéliens. Parmi eux figurait Shani Louk, la compagne de M. Radoux, une double nationalité israélo-allemande devenue un symbole de la brutalité de l’attaque du Hamas. La plupart des sept otages ramenés n’avaient pas été publiquement déclarés présumés morts par les autorités israéliennes.

Les corps ont tous été retrouvés à Jabaliya, où l’armée israélienne opère depuis le début du mois pour tenter d’éradiquer une nouvelle insurrection du Hamas. Quatre des corps, dont celui de Mme Louk, ont été conservés dans un tunnel souterrain, a indiqué l’armée israélienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement déploré la mort des trois otages et s’est engagé à faire « tout ce qui est en notre pouvoir » pour ramener chez eux les captifs restants.

Originaire du Brésil, M. Nisenbaum, ambulancier bénévole, vivait à Sderot, une ville israélienne proche de la frontière avec Gaza. L’amiral Hagari a déclaré que le matin du 7 octobre, M. Nisenbaum était parti récupérer sa petite-fille de 4 ans, qui se trouvait avec son père à la base militaire de Re’im, qui faisait l’objet de violentes attaques du Hamas. Mais il n’y est jamais parvenu, a déclaré l’amiral Hagari, car des militants palestiniens lui ont tendu une embuscade sur la route.

M. Yablonka et M. Radoux ont tous deux assisté au festival de musique transe Tribe of Nova, près du kibboutz Re’im. Des militants palestiniens ont abattu des civils israéliens lors du festival alors qu’ils cherchaient à fuir à travers les champs, à s’enfuir ou à se cacher dans des abris anti-bombes à proximité. Au moins 360 personnes ont été tuées lors de cette attaque, selon les autorités israéliennes.