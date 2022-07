Israël reconnaît l’utilisation de drones d’attaque pour la première fois

Israël utilise des drones pour attaquer des cibles à Gaza depuis plus d’une décennie, des groupes de défense des droits de l’homme et des médias internationaux faisant état de cette pratique. Les experts disent que les armes peuvent être identifiées sur la base des explosions, qui sont beaucoup plus petites que les frappes aériennes effectuées par des avions de guerre, et le bourdonnement des avions sans pilote volant au-dessus.