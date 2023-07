Israël reconnaît la revendication du Maroc sur le Sahara Occidental

L’ONU ne reconnaît pas la revendication de Rabat sur le territoire et a appelé à un référendum pour régler la question

Israël a reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire contesté du Sahara occidental, a annoncé lundi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette déclaration faisait suite à une proclamation du ministère marocain des Affaires étrangères selon laquelle le roi Mohammed VI avait reçu une lettre de Netanyahu affirmant la propriété marocaine du territoire.

Netanyahu a révélé qu’Israël envisageait « ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla », comme exigé par le Maroc lorsque les deux pays ont normalisé leurs relations en 2020.

Israël n’est que la deuxième nation, après les États-Unis, à soutenir la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole qu’il a annexée en 1975. Le Front Polisario a rejeté la revendication de Rabat et s’est battu pour l’indépendance jusqu’à un cessez-le-feu négocié par l’ONU en 1991. .

En savoir plus L’Occident coupable d' »hypocrisie » à propos du Sahara Occidental – activiste politique

Alors que le sort de la région est censé être décidé par un référendum de l’ONU, les factions concurrentes n’ont pas été en mesure de s’entendre sur qui a le droit de voter et les combats ont de nouveau éclaté pour la première fois en 29 ans en 2020.

Bien que peu peuplé, le Sahara occidental contient des ressources précieuses, notamment des gisements de phosphate et de riches eaux de pêche, et on pense qu’il possède également d’importants gisements de pétrole offshore inexploités.

Israël et le Maroc ont rétabli des relations diplomatiques dans le cadre des accords d’Abraham soutenus par les États-Unis après que Washington ait essentiellement soudoyé Rabat en reconnaissant sa revendication sur le Sahara occidental. Cela a mis à rude épreuve les relations déjà tendues du Maroc avec son voisin, l’Algérie, qui soutient le Front Polisario.

Suite à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, citant « actions hostiles ». Le pays a également accusé des groupes terroristes soutenus par le Maroc et Israël d’avoir déclenché les incendies de forêt dévastateurs qui ont tué des dizaines de personnes à travers l’Algérie.

Les accords d’Abraham ont bouleversé des années de consensus international concernant la nécessité d’un référendum de l’ONU pour décider qui contrôle le Sahara occidental, car l’ONU ne reconnaît pas l’annexion du territoire par le Maroc. Cependant, Israël a longtemps été dans une position similaire concernant le rejet international de sa propre revendication sur la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est ou les hauteurs du Golan – dont aucune n’est reconnue par l’ONU.