La pandémie de coronavirus continue d’apporter une série de mauvaises nouvelles après l’autre. Dans la dernière horreur liée à Corona, un fœtus serait décédé des suites d’un coronavirus en Israël. Le bébé était mort-né et la femme était infectée par le virus à l’époque, et le fœtus a ensuite été testé pour montrer qu’il était également infecté. C’est la deuxième fois qu’un fœtus meurt à cause du virus dans le pays. Cependant, l’hôpital (Meir Medical Center) a soutenu qu’il ne pouvait pas confirmer que la mort était directement due au virus ou non.

La femme en était à sa 36e semaine de grossesse. Elle a été transportée à l’hôpital le week-end dernier en raison de maladies liées à la corona. Une autre femme, à sa 25e semaine de grossesse, a été transportée d’urgence à l’hôpital suite à une infection à coronavirus. Elle a également eu une mort-née et le fœtus a été découvert comme porteur du virus dans un rapport post-décès.

«Le fœtus a été infecté par le placenta et avec un très haut degré de certitude, il est mort des suites d’un coronavirus», mentionné Dr Tal Brosh. Il est chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Assuta à Ashdod.

Un autre médecin, le Dr Yossi Tobin, de la maternité de l’hôpital, a déclaré que depuis que le fœtus a été infecté in utero, la probabilité qu’il meure à cause du virus augmente.Il a déclaré que le cas est rare car les bébés sont généralement infectés après la naissance – après avoir été en contact avec la mère de l’extérieur. Ils l’ont appelé «infection intra-utérine du fœtus, qui peut provoquer une infection placentaire et la mort».

Le ministère israélien de la Santé a déclaré que les femmes enceintes devraient se faire vacciner en priorité. Cela est venu après qu’un certain nombre de femmes enceintes seraient tombées. Beaucoup d’entre eux ont dû accoucher prématurément par césarienne.

Basée aux États-Unis d’Amérique Centres de Contrôle des Maladies également notifié dans une déclaration que les femmes enceintes devraient être autorisées à recevoir le vaccin. Ils ont dit que ces femmes couraient un risque accru de «maladie grave ou de décès par COVID-19».