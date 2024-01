Israël rapporte que 24 soldats ont été tués à Gaza en une seule journée

Israël a annoncé mardi que 24 de ses soldats avaient été tués dans la bande de Gaza, l’un des pires jours pour les forces israéliennes depuis le lancement de leur campagne visant à éliminer le groupe militant du Hamas.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes que 21 des soldats se préparaient à démolir deux bâtiments avec des explosifs lundi lorsqu’un militant a tiré une roquette sur un char à proximité et que les explosifs dans les bâtiments ont explosé, effondrant les structures sur les soldats. Les trois autres soldats israéliens ont été tués dans une attaque distincte.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’armée avait ouvert « une enquête sur la tragédie ».

“Hier, nous avons vécu l’un de nos jours les plus difficiles depuis le début de la guerre”, a déclaré Netanyahu. “Au nom de nos héros, pour le bien de nos vies, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue.”

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a écrit tôt mardi sur la plateforme médiatique X qu’il s’agissait d’une « matinée difficile et douloureuse ».

“Cette guerre déterminera l’avenir d’Israël pour les décennies à venir, et la chute des soldats est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre”, a déclaré Gallant.





Pendant ce temps, à Washington, la Maison Blanche a annoncé que Brett McGurk, conseiller du président Joe Biden pour le Moyen-Orient, était en Égypte et se rendrait dans d’autres pays pour discuter de « la possibilité d’un autre accord d’otages, qui nécessiterait une pause humanitaire d’une certaine durée ».

Fin novembre, environ 100 des 240 otages capturés par le Hamas lors de l’attaque choc des militants contre Israël le 7 octobre ont été libérés pendant une semaine de cessez-le-feu en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Mais aucun des quelque 130 otages restants à Gaza n’a été libéré depuis lors et les autorités estiment qu’une vingtaine d’entre eux sont morts ou ont été tués depuis.

Les forces israéliennes ont mené mardi d’intenses bombardements dans le sud de Gaza, tandis que les responsables de la santé accusaient Israël d’avoir attaqué des établissements de santé.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que des bombardements israéliens ont frappé le siège du groupe à Khan Younis, “coïncidant avec des tirs intenses de drones israéliens, blessant parmi les personnes déplacées qui cherchaient refuge dans nos locaux”.

Les forces israéliennes ont pris d’assaut un hôpital et arrêté du personnel médical à Khan Younis, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al Qidra, à l’agence de presse Reuters.

Israël n’a pas immédiatement commenté la situation, mais dans le passé, l’armée israélienne a accusé le Hamas d’opérer dans et autour des hôpitaux, ce que le Hamas nie.

Les États-Unis ont appelé lundi Israël à protéger les civils dans les hôpitaux.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que même si Israël a le droit de se défendre, « nous attendons d’eux qu’ils le fassent conformément au droit international et qu’ils protègent autant que possible les innocents dans les hôpitaux, le personnel médical et les patients ». “.

Israël s’est engagé à détruire le Hamas, qui gouverne Gaza, après que le groupe militant a envoyé des combattants se déchaîner en Israël en octobre, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, selon les décomptes israéliens. Le Hamas, désigné organisation terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et d’autres, a également pris les otages.

Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, affirme qu’au moins 25 295 Palestiniens ont été tués dans la guerre, dont beaucoup de femmes et d’enfants. Le ministère ne fait pas de différence entre le nombre de civils et de combattants du Hamas qui ont été tués.

La guerre a été dévastatrice pour les civils palestiniens, les Nations Unies affirmant que 85 % de la population a été forcée de quitter ses maisons et qu’un quart de la population risque de mourir de faim.

Certaines informations pour ce rapport ont été fournies par Associated Press, l’Agence France-Presse et Reuters.