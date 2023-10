Israël rapporte avoir tué de hauts commandants du Hamas et « éliminé » d’autres agents terroristes clés lors de frappes aériennes à Gaza

Les forces israéliennes ont annoncé dimanche avoir tué un haut commandant du Hamas accusé d’être responsable de l’une des attaques de kibboutz les plus odieuses lors de l’assaut surprise du groupe terroriste le 7 octobre.

Le commandant du sud de Khan Yunis Nukhba, Billal Al Kedra, accusé d’être responsable du massacre du kibboutz Nirim, a été neutralisé dans le cadre de « frappes étendues de Tsahal ciblant des agents de haut rang et des infrastructures terroristes dans la bande de Gaza », ont déclaré les Forces de défense israéliennes (FDI) et Israel Securities. » a déclaré l’Autorité (ISA).

Suite aux renseignements de l’ISA, des avions de combat de Tsahal ont opéré à Gaza et ont « neutralisé » Al Kedra, indique le communiqué de presse de Tsahal.

Tsahal a également fourni une vidéo montrant prétendument la frappe qui a tué le commandant du Hamas. Ils ont également déclaré que des terroristes du Hamas et du Jihad islamique avaient également été neutralisés.

« Tsahal a également frappé plus d’une centaine de cibles militaires situées à Zaytun, Khan Yunis et à l’ouest de Jabaliya », indique le communiqué de Tsahal. « Ces frappes ont porté atteinte aux capacités de l’organisation terroriste Hamas, en ciblant ses centres de commandement opérationnels, ses complexes militaires, des dizaines de lanceurs, ses postes de lancement de missiles antichar et ses postes d’observation. En outre, des centres de commandement opérationnels appartenant à l’organisation terroriste du Jihad islamique ont été touchés. « .

L’enclave agricole rurale de Nirim, située à moins d’un kilomètre de la frontière avec Gaza, était l’une des nombreuses communautés de kibboutz qui ont subi le plus gros de l’attaque terrestre brutale du Hamas le 7 octobre.

Un habitant a ensuite déclaré à CNN que des terroristes allumaient des incendies et faisaient du porte-à-porte en se faisant passer pour des militaires afin de chasser les Israéliens de leurs maisons pour les tuer ou les kidnapper.

« Ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué des enfants, des bébés, des grands-mères », a déclaré à CNN le survivant de Nirim, même s’il n’est pas clair combien de personnes ont été tuées ou kidnappées à partir de là.

L’armée israélienne a partagé lundi six images d’autres « agents clés de l’organisation terroriste Hamas éliminés » par les forces israéliennes.

« Le Hamas est une organisation terroriste génocidaire », a déclaré le message de Tsahal sur X, anciennement Twitter. « Nous éliminerons le Hamas. »

Parmi les agents figurent Ali Qadi, commandant de la compagnie d’assaut Nukhba Jabalya du Hamas, Mueaz Eid, commandant du district sud de la sécurité nationale du Hamas, Zachariah Abu Ma’amar, chef du bureau des relations internationales du Bureau politique du Hamas, Joad Abu Shmalah. , le ministre de l’Économie du Hamas dans la bande de Gaza, Belal Alqadra, le commandant de la compagnie d’assaut Nukhba Southern Khan Yunis, et Merad Abu Merad, chef du réseau aérien du Hamas dans la ville de Gaza.

Plus d’un million de personnes ont fui leurs foyers dans la bande de Gaza en prévision d’une invasion israélienne attendue qui vise à éliminer la direction du Hamas après son incursion meurtrière, selon l’Associated Press. Les groupes humanitaires préviennent qu’une offensive terrestre israélienne pourrait accélérer une crise humanitaire.

Les forces israéliennes, soutenues par des navires de guerre américains, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Une semaine de frappes aériennes violentes ont détruit des quartiers mais n’ont pas réussi à arrêter les tirs de roquettes des militants sur Israël.

La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps, avec plus de 4 000 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 750 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza, selon Israël.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.