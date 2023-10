Des membres du personnel avaient déjà été rappelés de plusieurs États du Moyen-Orient pour des raisons de sécurité.

Israël a retiré ses diplomates de Turquie, craignant de violentes représailles liées aux combats en cours à Gaza, ont rapporté plusieurs médias. Cette décision fait suite à une série de rassemblements pro-palestiniens houleux en Turquie cette semaine, dont certains se sont soldés par des affrontements.

Cette décision a été prise par mesure de sécurité en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient, a déclaré jeudi à l’AFP un responsable israélien anonyme. Deux responsables turcs ont également souligné le retrait dans des commentaires au Times of Israel, soulignant que le retrait était « pas politique » et fait uniquement pour des raisons de sécurité.

Un jour plus tôt, le gouvernement israélien avait exhorté ses citoyens à quitter la Turquie. « immédiatement » en raison de craintes similaires à la suite de manifestations chaotiques au consulat israélien d’Istanbul et à l’ambassade d’Ankara. Les rassemblements ont eu lieu peu après qu’un hôpital palestinien à Gaza ait été touché par une frappe de missile ou de roquette, pour laquelle les responsables des deux camps se sont partagé la responsabilité. L’explosion a tué des centaines de personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

La manifestation devant le consulat a finalement dégénéré en chaos, certains manifestants lançant des pierres, lançant des feux d’artifice et tentant même d’incendier l’établissement. La police a déployé des canons à eau et du gaz poivré pour disperser la foule en colère.

Certains manifestants auraient également tenté de prendre d’assaut la résidence à Ankara de l’ambassadeur israélien Irit Lillian. L’envoyée et son personnel ont été évacués en toute sécurité jeudi, selon les deux responsables turcs.

Des manifestations similaires ont éclaté dans des villes du Moyen-Orient, avec des rassemblements pro-palestiniens organisés en Libye, en Tunisie, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Syrie, en Iran, au Koweït et ailleurs.

Israël a évacué son personnel diplomatique de plusieurs pays cette semaine, et des employés du Maroc et d’Égypte ont également été convoqués chez eux mercredi. Ses ambassades en Jordanie et à Bahreïn ont été vidées ces derniers jours, selon la chaîne israélienne Kan.