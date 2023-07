Israël proteste contre la crise constitutionnelle de la dictature judiciaire de Netanyahu

Commentez cette histoire Commentaire

Israël est au bord d'une crise constitutionnelle, en partie parce qu'il n'a pas de constitution.

Depuis des mois, des Israéliens juifs descendent dans la rue pour protester contre le projet du Premier ministre Benjamin Netanyahu de refondre le système judiciaire du pays. Netanyahu dit que la législation est un correctif contre les juges militants. Les opposants disent que les lois permettent une dictature.

Le Premier ministre a suspendu le processus législatif fin mars, après que les manifestants ont presque fermé le pays et que les manifestations ont ralenti. Mais le soulèvement a menacé de revenir en force mardi, alors que des manifestants sont descendus dans la rue pour s’opposer à un vote préliminaire de la coalition de droite au pouvoir du pays visant à annuler le pouvoir de contrôle judiciaire du tribunal.

Les experts et les universitaires appellent ce type de conflit, une rupture fondamentale entre les branches du gouvernement sur la fonction de l’État, une «crise constitutionnelle» – dans le cas d’Israël, c’est dans un pays sans constitution en premier lieu.

La crise est enracinée dans les mêmes questions sans réponse sur les droits fondamentaux et la gouvernance qui ont empêché les fondateurs d’Israël de formaliser un tel document. Dans de nombreuses démocraties, une constitution codifie la structure du gouvernement et ses principes juridiques fondamentaux. En pratique, les constitutions peuvent : parvenir à un statut quasi inaltérable, comme aux États-Unis ; être fréquemment réécrit, comme dans de nombreux autres pays de l’hémisphère occidental; être utilisé pour justifier des formes de gouvernement autoritaires ; ou viennent à être totalement ignorés.

Israël, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande sont des exceptions, car ils n’ont pas de constitution, a déclaré Hanna Lerner, l’auteur de « Making Constitutions in Deeply Divided Societies ». Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande s’appuient sur la common law, des corps de pensée juridique et des précédents développés au fil des siècles, qui jouent de facto un rôle constitutionnel.

La common law britannique est considérée comme si fondamentale qu’elle est imbriquée dans les interprétations originales du droit constitutionnel américain. Israël, un pays beaucoup plus jeune, s’appuie sur des lois fondamentales au statut quasi constitutionnel, élaborées au cours des 75 dernières années.

Les dirigeants israéliens ont d’abord reporté la rédaction d’une constitution, car ils ne pouvaient pas s’entendre sur, ou ne voulaient pas graver dans le marbre, une résolution fondamentale à la question de la démocratie dans un État juif autoproclamé., a déclaré Brendan Szendro, professeur de sciences politiques à l’Université McGill au Canada. Les principes fondamentaux – tels que la définition des relations entre la religion et l’État, les structures de gouvernement et les droits des citoyens juifs et palestiniens – restent moins clairement codifiés qu’ils ne le seraient dans un seul document constitutionnel.

Israël s’est engagé à rédiger une constitution lorsqu’il a déclaré son indépendance en 1948. L’année suivante, il a organisé des élections pour une Assemblée constitutionnelle afin d’en rédiger une. Mais « il y avait un manque de pression politique pour une constitution », a déclaré Amichai Cohen, un universitaire de l’Israel Democracy Institute, basé à Jérusalem, qui plaide pour une constitution israélienne. L’assemblée est devenue le premier parlement d’Israël.

Mais Israël n’a jamais été qu’un État juif, une étiquette qui excluait ses citoyens arabes et palestiniens non juifs, a déclaré Yousef Munayyer, chercheur principal non résident à l’Arab Center Washington DC. « L’État considère les citoyens palestiniens d’Israël comme des étrangers, comme ne faisant pas partie de cette conversation », a-t-il déclaré. Israël « voulait s’ériger en État qui exclut les Palestiniens et les Juifs privilégiés du monde entier » pour maintenir une majorité démographique, a déclaré Munayyer.

Dès le départ, les partis religieux se sont opposés à une constitution, craignant qu’elle « ne consacre des droits qui pourraient limiter la capacité de l’État à intervenir dans les affaires religieuses » en leur nom, a déclaré Cohensid. Le père fondateur d’Israël, David Ben Gourion, s’est également opposé à l’idée, craignant qu’une constitution ne limite ses efforts et ceux du gouvernement pour protéger l’État naissant, a-t-il déclaré.

« Très rapidement, le débat a porté sur la question de savoir si Israël devait ou non rédiger une constitution, pas sur le contenu », a déclaré Lerner.

L’égalité de tous les citoyens, principe fondamental des démocraties, n’était pas érigée en garantie.

En 1950, le parlement israélien, ou Knesset, est parvenu à un compromis: Au fil du temps, il adopterait des lois fondamentales comme modèle pour une future constitution. Mais cet ensemble de lois n’a pas spécifié une gamme complète de freins et contrepoids entre les trois branches du gouvernement. Dans le système parlementaire israélien, le parti qui remporte le plus de voix aux élections forme un gouvernement de coalition et le chef du parti devient Premier ministre.

Les appels à la formalisation d’une constitution ont fluctué au cours des décennies suivantes, a déclaré Lerner, qui dirige également l’École des sciences politiques, du gouvernement et des affaires internationales de l’Université de Tel Aviv. Au début des années 1990, Israël a traversé ce qu’on appelle sa révolution constitutionnelle. La Knesset a adopté pour la première fois deux lois fondamentales relatives aux droits de l’homme qui garantissent la dignité humaine, la liberté et la liberté de travail. La Cour suprême a également adopté une doctrine de contrôle juridictionnel qui, selon elle, lui permet d’annuler une législation en violation d’une loi fondamentale.

Les tribunaux ont depuis interprété la «dignité humaine» au sens large, pour s’étendre aux droits civils, mais il ne reste aucun principe d’égalité enraciné devant la loi, dit Lerner. En 2018, la Cour suprême est allée dans la direction opposée et a voté en faveur d’une loi fondamentale de 2018, connue sous le nom de loi sur l’État-nation, qui déclarait que le « droit à l’autodétermination nationale » en Israël « est unique au peuple juif » – qui laisse les citoyens palestiniens et arabes au second rang.

La loi faisait écho au virage à droite de l’opinion publique israélienne et à la montée en puissance politique du bloc électoral national religieux, dont beaucoup soutiennent un État religieux ethno-nationaliste.

Pour maintenir le pouvoir, Netanyahu a intégré des extrémistes et des militants des colons autrefois marginaux dans le courant dominant. Ces groupes ont longtemps considéré la Cour suprême d’Israël comme trop libérale, laïque, élitiste et partiale contre eux (et contre Netanyahu, qui fait face à des accusations de corruption). Désormais, leurs législateurs sont majoritaires et veulent pouvoir refaire les règles. « Nous avons vu la droite religieuse et la droite nationaliste converger dans leur volonté de s’opposer au constitutionnalisme en Israël », a déclaré Szendro. « Ils soutiennent que le constitutionnalisme sape la démocratie. »

« Pour commencer, toute constitution sérieuse doit demander quelles sont les frontières de l’État d’Israël », écrit Joshua Leifer, rédacteur en chef du magazine de gauche Jewish Current, dans la New York Review of Books. « Définir ses frontières territoriales nécessiterait soit d’annexer formellement la Cisjordanie » – soit de désigner officiellement les colonies là-bas comme étant en dehors de la souveraineté d’Israël.

Les appels à une constitution pour enchâsser les libertés essentielles se sont multipliés parmi certains manifestants anti-Netanyahu qui craignent de perdre leur droit de vivre des vies laïques, homosexuelles ou non traditionnelles sur le plan religieux. « Ils respecteront nos valeurs », a déclaré le chef de l’opposition Yair Lapid lors d’une manifestation en mars. « C’était une prise de pouvoir hostile par des nationalistes messianiques. Nous ne nous arrêterons pas tant qu’Israël n’aura pas de constitution.

Toujours en grande partie absent des manifestations et du débat sur la constitution, « les discussions sur les droits des Palestiniens et de l’occupation », a déclaré Munayyer. « Soudain, le principe d’égalité est devenu beaucoup plus important pour beaucoup de [Jewish] personnes en Israël, pour les femmes, pour les personnes LGBT, pour les personnes laïques », a-t-il déclaré. Mais le débat reste là où il a commencé, à savoir « maintenir en place ce système de privilèges à deux niveaux », a-t-il déclaré.