Israël propose une pause de deux mois dans les combats, un jour après avoir rejeté l’accord du Hamas visant à mettre fin à la guerre à Gaza

L’Israélien Benjamin Netanyahu a proposé une pause de deux mois dans l’attaque contre Gaza, tuant des Palestiniens, rapporte Axios. Israël a transmis la proposition aux combattants du Hamas par l’intermédiaire de médiateurs qatariens et égyptiens. Cette proposition intervient seulement un jour après que Netanyahu a rejeté un accord conclu par les combattants du Hamas pour mettre fin à la guerre contre Gaza, qui a tué plus de 25 000 Palestiniens jusqu’à présent.

Netanyahu, qui subit une pression intérieure croissante pour ramener les captifs chez eux, avait déclaré qu’accepter les conditions du Hamas signifierait laisser le groupe armé « intact » et que les soldats israéliens étaient « tombés en vain ». “Je rejette catégoriquement les conditions d’une reddition des monstres du Hamas”, avait déclaré dimanche Netanyahu.

Netanyahu avait réitéré plus tôt son opposition à un État palestinien indépendant, insistant sur le fait qu’il ne ferait aucun compromis sur « le contrôle total de la sécurité israélienne sur l’ensemble de la zone à l’ouest de la Jordanie ».

Le Hamas a libéré plus de 100 prisonniers en échange de la libération de 240 prisonniers palestiniens dans le cadre d’une brève trêve négociée fin novembre par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé lundi de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen, affirmant que leur deuxième série d’actions militaires conjointes contre les rebelles soutenus par l’Iran était une réponse aux attaques continues contre les navires de la mer Rouge.

Les dernières frappes américano-britanniques ont visé « huit cibles Houthis au Yémen en réponse aux attaques continues des Houthis contre les navires commerciaux et internationaux ainsi que contre les navires de guerre transitant par la mer Rouge », ont déclaré Washington et Londres dans un communiqué commun avec d’autres pays. soutenu l’action militaire.

Ils « ont spécifiquement ciblé un site de stockage souterrain des Houthis et des emplacements associés aux capacités de missiles et de surveillance aérienne des Houthis », indique le communiqué.

“Ces frappes de précision visent à perturber et à dégrader les capacités que les Houthis utilisent pour menacer le commerce mondial et la vie de marins innocents”, a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe rebelle avait mené “une série d’actions illégales, dangereuses et déstabilisatrices”. actions depuis les précédents raids aériens conjoints américano-britanniques.