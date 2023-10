Israël promet une « victoire complète » sur le Hamas alors que la crise à Gaza s’aggrave

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV — Israël a poursuivi sa campagne militaire à Gaza samedi, affirmant avoir tué un commandant impliqué dans les attaques du Hamas la semaine dernière, alors que des centaines de milliers de Palestiniens de l’enclave se préparaient à une invasion terrestre israélienne attendue. Le chef de la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, dans des commentaires aux journalistes israéliens, a suggéré que l’offensive était une certitude, affirmant qu’Israël ne pouvait plus accepter le Hamas comme « entité souveraine dans la bande de Gaza ».

« Une victoire complète sera la seule issue possible de cette bataille », a-t-il déclaré samedi. « Nous allons non seulement réduire à néant les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, mais aussi veiller à ce qu’ils ne puissent pas se relancer par la suite. »

L’armée israélienne prépare un « large éventail de plans opérationnels offensifs » pour Gaza, y compris des attaques terrestres, maritimes et aériennes, a déclaré samedi le gouvernement israélien dans un communiqué.

Hanegbi a déclaré qu’il avait « commis une erreur » en n’évaluant pas avec précision le désir du Hamas d’affronter Israël après l’attaque du Hamas samedi dernier qui a tué plus de 1 300 civils et soldats israéliens. Il n’a pas directement évoqué la possibilité d’une invasion terrestre, même si Israël a rassemblé des bataillons spéciaux, des chars et d’autres équipements de combat près de la barrière qui sépare Israël de la bande de Gaza.

Hanegbi a déclaré qu’il était au courant de 150 à 200 otages, dont des Israéliens et des ressortissants étrangers, capturés par le Hamas et actuellement détenus dans la bande de Gaza, et qu’Israël n’attendait pas la fin de la guerre pour résoudre la question de leur libération. Il a déclaré qu’il était impossible pour « Israël de mener des négociations avec un ennemi que nous avons juré d’effacer de la surface de la terre ».

Près de la frontière avec Gaza, où des militants du Hamas ont tué des familles dans leurs maisons le 7 octobre, un groupe de soldats israéliens en tenue de protection blanche ont rempli samedi un camion de sacs mortuaires. C’était le deuxième camion qu’ils remplissaient ce jour-là, transportant ce qu’ils disaient être des corps de combattants palestiniens.

D’autres soldats à proximité ont applaudi au bruit des tirs de mortier. Certains écrivaient des messages sur des obus de char à la mémoire des soldats tués.

Les soldats présents dans la région ont déclaré qu’ils se préparaient à l’invasion terrestre de Gaza par Israël – mais ont déclaré qu’ils ne savaient pas quand elle commencerait. Un soldat israélien de Tel Aviv, qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom, Dan, parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré : « Il n’y a aucun moyen de savoir quand cela va arriver. Nous sommes prêts. Nous n’avons pas le choix de ne pas l’être.

La menace d’une invasion terrestre est apparue alors que des groupes humanitaires, des diplomates et d’autres tentaient de soulager une crise humanitaire qui s’aggravait rapidement à Gaza. Ces efforts ont consisté à convaincre Israël d’annuler un ordre d’évacuation dans le nord de Gaza, qui touche environ 1,1 million de personnes, ou au moins de suspendre sa campagne de bombardements pour permettre l’acheminement de l’aide égyptienne.

Alors que les frappes aériennes se poursuivaient samedi et que des milliers de personnes fuyaient le nord de Gaza, rien n’indiquait que ces efforts portaient leurs fruits. Au lieu de cela, Israël a renouvelé samedi son appel à une évacuation massive et a fait allusion à l’ampleur de ses plans d’invasion.

« Ils doivent commencer à bouger », a déclaré samedi aux journalistes un porte-parole des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-colonel Richard Hecht, en faisant référence aux Palestiniens. Il n’a pas donné de date limite pour l’évacuation, un jour après qu’Israël ait insisté sur le fait que l’ensemble de la population de près de 1,1 million d’habitants du nord de Gaza – la moitié de la population – devrait se diriger vers le sud dans les 24 heures.

« Ils ont le temps de bouger », a déclaré Hecht samedi.

Un cortège funèbre a eu lieu samedi au Liban pour Issam Abdallah, un journaliste de Reuters tué vendredi alors qu’il travaillait vendredi près de la frontière sud du Liban. Six autres journalistes ont été blessés dans ce que leurs collègues ont qualifié de bombardements israéliens sur la zone depuis laquelle ils couvraient leurs reportages.

La mort d’Abdallah a suscité l’indignation au Liban. Les journalistes blessés appartenaient à Reuters, à l’Agence France-Presse et à Al Jazeera. Reuters a rapporté, citant l’un de ses journalistes présents sur les lieux, que « des missiles tirés en direction d’Israël les ont frappés », dont un qui a touché Abdallah alors qu’il était assis sur un muret de pierre, et un autre missile qui a touché une voiture utilisée par le groupe.

En réponse aux questions sur le bombardement, Hecht, le porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré samedi que l’armée israélienne était « vraiment désolée » pour la mort du journaliste mais qu’elle n’était pas sûre qui était responsable et qu’elle enquêterait.

Hanegbi, le chef de la sécurité nationale, a déclaré qu’Israël n’était pas intéressé par une escalade le long de sa frontière nord avec le Liban, car « notre objectif n’est pas de nous laisser entraîner dans une guerre sur deux fronts ». Il a déclaré qu’il pensait que « le Hezbollah n’inviterait pas à la destruction du Liban, ce qui n’est pas ce que nous voulons, mais ce qui arriverait ».

L’armée israélienne et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël, ont déclaré dans un communiqué commun qu’Ali Kachi, commandant de la force Nukhba, qui, selon eux, dirigeait l’un des groupes d’attaquants qui ont infiltré Israël la semaine dernière, a été tué dans une frappe aérienne. .

Kachi était un agent intermédiaire du Hamas. Il avait déjà été arrêté pour enlèvement et meurtre d’Israéliens, indique le communiqué, avant d’être libéré comme l’un des 1 027 prisonniers du Hamas échangés contre le soldat israélien Gilad Shalit, capturé en 2006 et détenu par le groupe pendant cinq ans.

Par ailleurs, la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, ont déclaré samedi qu’un groupe de combattants avait franchi la barrière frontalière avec Israël à l’est de Khan Younis et attaqué les forces israéliennes. Le groupe a détruit trois véhicules militaires, a-t-il indiqué sur Telegram. L’armée israélienne a fait état de tirs entre ses forces et des « terroristes qui tentaient d’infiltrer Israël » sous couvert de mortiers.

Face à la montée de la violence, l’ampleur stupéfiante de la crise humanitaire est apparue dans les chiffres publiés par les responsables de l’aide humanitaire et des soins de santé à Gaza. Le ministère de la Santé a déclaré samedi que 2 215 Palestiniens, dont 724 enfants, avaient été tués depuis le début de la campagne militaire israélienne le 7 octobre. Près de 9 000 Palestiniens avaient été blessés, a-t-il indiqué.

Près d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza au cours de la semaine dernière, a indiqué l’ONU, et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées au cours des seules 12 dernières heures. Plus de 2 millions de personnes sont menacées par l’épuisement des réserves d’eau, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui déclare : « C’est devenu une question de vie ou de mort ».

Les responsables de l’aide humanitaire ont plaidé pour une désescalade. António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, faisait partie de ceux qui ont appelé Israël à reconsidérer son ordre d’évacuation. Dans un article d’opinion publié vendredi dans le New York Times, Guterres a qualifié la décision de « dangereuse et profondément troublante ».

« Nous avons besoin de toute urgence d’une issue à cette impasse désastreuse avant que d’autres vies ne soient perdues », a poursuivi António Guterres, appelant le Hamas à libérer tous les otages israéliens qu’il détenait et exhortant les deux parties à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils.

Des responsables américains ont déclaré samedi avoir négocié un accord autorisant les citoyens américains à quitter Gaza et à entrer en Égypte pendant une période de cinq heures dans l’après-midi. Mais le poste frontière de Rafah est resté fermé pendant toute la durée de la fenêtre, après que les responsables palestiniens et égyptiens n’ont pas communiqué sur leur ouverture, a déclaré un responsable local, et à la fin de la journée, personne n’était autorisé à traverser.

Il y a environ 500 à 600 Palestiniens-Américains à Gaza. Certains se sont plaints ces derniers jours du peu d’attention que l’administration Biden accordait à leur sort.

Wael Abu Omar, le porte-parole palestinien du terminal de Rafah, a déclaré que les responsables palestiniens n’avaient eu aucune communication avec leurs homologues égyptiens. Les médias égyptiens ont rapporté que Le Caire insistait pour que les livraisons d’aide soient livrées à Gaza comme condition pour permettre aux étrangers de traverser la frontière.

Les livraisons d’aide destinées à Gaza ont été envoyées depuis la Turquie, le Qatar et d’autres pays de la région. Israël n’était pas disposé à s’engager à ne pas frapper les véhicules humanitaires qui entraient, selon un responsable diplomatique qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de négociations sensibles. Des discussions sont en cours pour mettre en place un mécanisme de contrôle qui permettrait aux responsables israéliens d’inspecter les marchandises dans chaque véhicule entrant à Gaza, a indiqué le responsable.

Un autre diplomate familier avec les discussions sur les livraisons d’aide a déclaré qu’il faudrait « qu’Israël arrête de bombarder l’enclave pendant quelques heures ».