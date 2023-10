Israël promet un « siège complet » de la bande de Gaza. A quoi cela pourrait-il ressembler ?

Depuis 16 ans, un blocus étouffe la bande de Gaza, aggravant la crise humanitaire dans cette enclave surpeuplée et pauvre que Human Rights Watch qualifie de « prison à ciel ouvert ».

Lundi, en réponse aux attaques meurtrières à grande échelle du Hamas, Israël a annoncé que ce blocus se transformerait en ce qu’ils appellent un « siège » à grande échelle – ne permettant aucune nourriture, eau, électricité ou carburant à ses 2,3 millions d’habitants, dont la moitié. enfants. Israël a également commencé à bombarder intensivement Gaza.

Laila el-Haddad, 45 ans, auteure et militante des droits palestiniens qui a vécu à Gaza et est actuellement basée près de Baltimore, a déclaré que le siège équivalait à « un appel à la punition collective de plus de 2 millions de citoyens », le qualifiant de « moralement répugnant ». et franchement incroyable.

La Convention de Genève interdit les punitions collectives.

Les civils et les travailleurs humanitaires affirment que la vie quotidienne est déjà désastreuse – et que le siège israélien, associé aux frappes aériennes dévastatrices, ne fera qu’aggraver la situation.

« En tant que Palestiniens, nous nous posons toujours cette question : jusqu’à quel point la situation peut-elle être pire ? dit el-Haddad.

« Nous constatons maintenant que la situation peut définitivement empirer », a-t-elle déclaré.

Israël a annoncé le « siège complet » deux jours après avoir subi une attaque surprise du Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza et est classé comme organisation terroriste par des dizaines de pays, dont les États-Unis. Plus de 700 personnes ont été tuées en Israël, selon l’armée, tandis que le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plus de 570 personnes avaient été tuées dans les frappes aériennes israéliennes à Gaza et en Cisjordanie.

« Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de gaz – tout est fermé », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans une déclaration vidéo, ajoutant que son armée luttait contre « des animaux humains ».

Des Palestiniens inspectent les décombres d’une maison détruite, suite à une frappe aérienne israélienne sur Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, lundi. Yousef Mohammad / AP

Dans un entretien téléphonique avec NBC News, le porte-parole de l’armée israélienne, Doron Spielman, a précisé que le terme « animaux » faisait référence aux combattants du Hamas plutôt qu’aux civils dirigés par eux à Gaza. Cependant, il a reconnu que les frappes aériennes, ainsi que la coupure des approvisionnements de base, pourraient nuire aux non-militants.

Déjà, quelque 75 500 personnes étaient hébergées dans 64 écoles construites par l’UNRWA, l’agence d’aide humanitaire des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a indiqué l’agence. dans une mise à jour continue à partir de 13 h 30 HE lundi. La plupart de ces écoles sont des refuges désignés, mais 19 ne le sont pas, et l’une d’entre elles a été touchée lors d’une frappe aérienne, a-t-il ajouté.

« Nous sommes en guerre contre le Hamas, sachant que si nous ne le détruisons pas, ils chercheront à nous détruire », a déclaré Spielman. « Malheureusement, des innocents pourraient être blessés ou tués. »

La bande de Gaza est une minuscule bande de terre en forme de guillemets deux fois plus grande que Washington, DC, et est l’un des endroits les plus densément peuplés au monde. Environ 80 % de sa population est composée de réfugiés ; la moitié sont des enfants. Parallèlement, moins de 4 % de son eau est potable et son taux de chômage de 46 % est le pire au monde, selon l’UNICEF.

Depuis 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle, le pays est soumis à un blocus terrestre, maritime et aérien de la part d’Israël, avec lequel il partage une frontière de 32 milles, et de l’Égypte, qui partage une frontière de 7 milles au sud.

Les lignes électriques en provenance d’Israël fournissent la majeure partie de l’électricité de Gaza. Tout ce qu’elle produit elle-même provient de sa seule centrale électrique alimentée au diesel israélien. En outre, Israël restreint fortement l’importation de tout matériel qu’il considère comme « à double usage » – couvrant les matériaux de construction, le matériel agricole et les médicaments qui, selon les Gazaouis, seraient essentiels à la reconstruction de leur vie.

Israël fait cela parce qu’il affirme que ces biens et ces personnes pourraient être utilisés pour soutenir l’insurrection violente du Hamas. Une justification similaire a été avancée pour le siège à grande échelle annoncé lundi.

Pendant ce temps, le nombre de personnes autorisées à entrer et à sortir a été réduit à un minimum, même si l’année dernière, Israël a accordé 20 000 permis aux Gazaouis pour traverser la frontière pour travailler.

« Je pense que personne sensé ne penserait qu’Israël devrait fournir de l’électricité et du carburant à Gaza à ce moment-là, alors que leurs sauvages les utiliseraient simplement pour planifier des attaques contre Israël », a déclaré Spielman, porte-parole de Tsahal, précisant encore une fois « « sauvages » faisait référence au Hamas, plutôt qu’aux Gazaouis dans leur ensemble.

Les Palestiniens vivant à Gaza affirment qu’ils n’ont aucun doute que cela va détériorer leur situation déjà désastreuse.

« Combien de jours les Gazaouis et les organisations humanitaires internationales pourront-ils supporter l’effondrement de ces services ? » a demandé Adnan Abu Hasna, qui vit dans la bande de Gaza et travaille comme conseiller média à l’UNRWA.

Lui et d’autres ont été consternés lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé aux habitants de Gaza de quitter les zones susceptibles d’héberger des militants du Hamas, avertissant que son armée de l’air les transformerait en « décombres ».

« Il n’y a littéralement nulle part où chercher refuge parce que nous sommes complètement coupés du monde extérieur », a déclaré el-Haddad, « c’est pourquoi c’était un commentaire si ridicule. »

Mais pour de nombreux habitants de Gaza, la pauvreté matérielle est secondaire par rapport à la tourmente émotionnelle dans laquelle ils se sentent enfermés.

« Il n’y a pas de lendemain à Gaza », a déclaré Hasna. « On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas rêver.