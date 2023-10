Israël promet de se venger après le jour le plus meurtrier depuis 50 ans

Des hommes armés du groupe palestinien Hamas ont saccagé les villes israéliennes, tuant au moins 250 Israéliens et s’enfuyant avec des dizaines d’otages lors de la journée de violence de loin la plus meurtrière en Israël depuis la guerre du Yom Kippour il y a 50 ans.

Plus de 230 Gazaouis ont également été tués lorsqu’Israël a répondu par l’une de ses journées de représailles les plus dévastatrices.

« Nous allons nous venger puissamment de ce jour noir », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Le Hamas a lancé une guerre cruelle et cruelle. Nous gagnerons cette guerre, mais le prix est trop lourd à supporter », a-t-il déclaré. « Le Hamas veut tous nous assassiner. C’est un ennemi qui assassine les mères et les enfants dans leurs maisons, dans leurs lits. Un ennemi qui enlève des personnes âgées, des enfants, des adolescentes.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’assaut qui avait commencé à Gaza s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous blocus israélien depuis 16 ans.

« C’était le matin de la défaite et de l’humiliation de notre ennemi, de ses soldats et de ses colons », a-t-il déclaré dans un discours. « Ce qui s’est passé révèle la grandeur de notre préparation. Ce qui s’est passé aujourd’hui révèle la faiblesse de l’ennemi.

Des corps de civils israéliens étaient éparpillés dans les rues de Sderot, dans le sud d’Israël, près de Gaza, entourés de verre brisé. Les corps d’une femme et d’un homme gisaient sur les sièges avant d’une voiture.

Des Israéliens terrifiés, barricadés dans des pièces sécurisées, ont raconté leur sort par téléphone à la télévision en direct.

« Ils viennent de revenir, s’il vous plaît, envoyez de l’aide », a déclaré une femme identifiée comme Dorin à la chaîne israélienne N12 News depuis Nir Oz, un kibboutz près de Gaza. « Mon mari tient la porte fermée… Ils tirent des balles. »

Des officiers supérieurs de l’armée figuraient parmi les personnes tuées lors des combats près de Gaza, a indiqué l’armée israélienne.

Les troupes israéliennes ont affronté les combattants du Hamas toute la nuit dans certaines régions du sud d’Israël. Lors d’un point de presse sur les réseaux sociaux, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que la situation n’était pas totalement sous contrôle.

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que le cabinet de sécurité avait approuvé des mesures visant à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du Jihad islamique « depuis de nombreuses années », notamment en coupant l’approvisionnement en électricité et en carburant et l’entrée de marchandises à Gaza.

À Gaza, de la fumée noire et des flammes orange se sont élevées dans le ciel du soir depuis une tour de grande hauteur touchée par une frappe de représailles israélienne. Des foules de personnes en deuil ont transporté les corps des militants tués dans les rues, enveloppés dans des drapeaux verts du Hamas.

Les morts et les blessés de Gaza ont été transportés dans des hôpitaux délabrés et surpeuplés, confrontés à de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux. Le ministère de la Santé a déclaré que 232 personnes avaient été tuées et au moins 1 700 blessées.

Les rues étaient désertes, à l’exception des ambulances qui se précipitaient vers les lieux des frappes aériennes.

Israël a coupé le courant, plongeant la ville dans les ténèbres.

Le Hamas a déclaré avoir tiré samedi soir une volée de 150 roquettes vers Tel Aviv en représailles à une frappe aérienne israélienne qui a détruit un immeuble de grande hauteur abritant plus de 100 appartements.

Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré à al-Jazeera que le groupe détenait un grand nombre de prisonniers israéliens, dont de hauts responsables.

Il a déclaré que le Hamas avait suffisamment de prisonniers pour qu’Israël puisse libérer tous les Palestiniens dans ses prisons.

L’armée israélienne a confirmé que des Israéliens étaient détenus à Gaza.

Un porte-parole militaire a déclaré qu’Israël pourrait mobiliser jusqu’à des centaines de milliers de réservistes et qu’il était également prêt à entrer en guerre sur son front nord contre le groupe libanais du Hezbollah.

Le Hamas a déclaré que l’attaque était motivée par ce qu’il considère comme une escalade des attaques d’Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Jérusalem et contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

« C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a déclaré le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, annonçant le début de l’opération dans une émission diffusée sur les médias du Hamas et appelant les Palestiniens du monde entier à se battre.

À Gaza, une bande étroite où 2,3 millions de Palestiniens vivent sous blocus israélien depuis 16 ans, les habitants se sont précipités pour acheter des fournitures en prévision des jours de guerre à venir.

Certains ont fui leur domicile et se sont dirigés vers des refuges.

« Nous avons peur », a déclaré à Reuters la Palestinienne Amal Abu Daqqa alors qu’elle quittait sa maison à Khan Younis.

Le président américain Joe Biden a dénoncé l’attaque palestinienne et promis son soutien à Israël.

« Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Le monde regarde », a-t-il déclaré.

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient en pourparlers intenses avec Israël au sujet de ses besoins particuliers dans le cadre de sa réponse à l’attaque.