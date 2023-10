« Je pense que les choses sont probablement retardées pendant qu’ils essaient cette approche de négociation d’otages pour voir si d’autres otages peuvent être libérés », a déclaré Davis à CNN. « Mais en fin de compte, je ne pense pas que les Israéliens choisiront de ne pas intervenir sur le terrain.

« Je pense que pour que les Israéliens atteignent leur objectif de destruction du Hamas et d’élimination de la menace qu’il représente pour Israël, ils doivent aller sur le terrain. »

Des milliers de personnes se sont rassemblées au CBD de Sydney pour soutenir les Palestiniens de Gaza. Des rassemblements similaires sont attendus dimanche à Melbourne et à Perth. Crédit: Flavio Brancaleone

Raanan et sa fille ont été les premiers otages libérés confirmés par les deux parties au conflit depuis que des hommes armés du Hamas ont fait irruption en Israël et ont tué 1 400 personnes, principalement des civils, et en ont enlevé environ 200 autres.

Une image partagée après leur libération montrait les deux femmes entourées de trois soldats israéliens et tenant la main de Gal Hirsch, le coordinateur israélien pour les captifs et les disparus.