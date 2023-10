Israël promet de « détruire » le Hamas. Qu’arrive-t-il à Gaza à la fin de la guerre ?

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Alors qu’Israël bombarde Gaza et que ses forces se préparent au déclenchement d’une guerre majeure, beaucoup ici se demandent déjà : qu’y aura-t-il à la fin ? La coexistence difficile qu’Israël et le Hamas ont perfectionnée pendant 17 ans – des cycles d’escalade sanglante suivis de périodes de « paix économique », au cours desquelles les habitants de Gaza pourraient travailler et exporter des marchandises vers Israël – ne survivra probablement pas à la conflagration à venir, estiment les experts.

Les images des infiltrés du Hamas massacrant des familles israéliennes et kidnappant des enfants ont mis fin à ce statu quo. Il est encore impossible de prédire ce qui le remplacera.

« Nous n’avons jamais vu cela auparavant », a déclaré Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale israélien. « Il ne s’agit pas simplement d’un autre round avec le Hamas. »

La forme des prochaines relations entre Israël et Gaza pourrait dépendre, entre autres facteurs, de ce qui restera du Hamas et de Gaza lorsque les combats cesseront. Les attaques aériennes israéliennes ont déjà fait plus de 2 300 morts et commencé à décimer les infrastructures publiques.

Alors que l’onde de choc provoquée par le déchaînement du Hamas qui a tué 1 300 Israéliens a balayé les vieilles hypothèses, des scénarios qui semblaient impossibles il y a seulement quelques jours pourraient être en jeu : Israël réoccupe Gaza, au moins temporairement ; le retour de l’Autorité palestinienne dans l’enclave ; les soldats de la paix internationaux ; un Hamas démilitarisé détenant toujours techniquement l’autorité gouvernementale.

Les responsables israéliens ne sont pas prêts à discuter publiquement de ces possibilités.

« Nous devons voir combien de temps il faudra pour détruire le Hamas. Et puis, je pense qu’il y aura un accord international avec Israël le lendemain », a déclaré la ministre du Renseignement Gila Gamliel dans une interview. « Mais maintenant, nous devons mettre toutes nos forces pour gagner cette guerre. »

L’objectif déclaré d’Israël dans la bataille imminente est d’éliminer une fois pour toutes le Hamas – qui est désigné comme groupe terroriste par les États-Unis et d’autres.

« Nous l’écraserons et le détruirons », a promis mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux Israéliens dans un discours télévisé.

Pour l’instant, l’opinion publique israélienne soutient largement et furieusement cet objectif. « Détruisez Gaza », lit-on sur une banderole accrochée au-dessus d’une autoroute de la ville de gauche de Tel Aviv. Mais les guerres passées suggèrent que l’ambiance pourrait changer – et le soutien international pourrait diminuer – si la guerre terrestre attendue se prolonge et donne lieu à d’horribles décomptes de morts.

L’armée israélienne est plus circonspecte que ne l’ont été ses principaux politiciens. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles rassemblaient des chars et des troupes – l’une des plus grandes mobilisations de l’histoire du pays – avec pour objectif opérationnel de vaincre le Hamas et d’éliminer tous les hauts responsables impliqués. Cela équivaudrait à une version considérablement élargie des objectifs de guerre précédents, dans lesquels Tsahal s’est retiré une fois qu’elle a complété une liste de cibles destinées à dégrader la capacité militaire du Hamas.

Un scénario dans lequel l’aile politique du Hamas survivrait pour gouverner l’enclave est hautement improbable mais pas impossible, selon Yossi Melman, chroniqueur de longue date sur les renseignements pour le journal Haaretz.

Les responsables envisagent cette possibilité principalement parce qu’elle soutiendrait une priorité stratégique de Netanyahu : poursuivre la division du peuple palestinien entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie.

« Cela a toujours été un scénario de rêve pour Israël, un Hamas désarmé qui reste au pouvoir », a déclaré Melman.

Même si Israël tue tous les dirigeants du Hamas à Gaza et fait effondrer tous les tunnels, « détruire » l’organisation pourrait ne pas être possible, estiment les experts. Le Hamas a des dirigeants exilés mais actifs, connus pour se déplacer entre Beyrouth, Istanbul et Doha, au Qatar. Et les partisans du Hamas se trouvent non seulement à Gaza, mais dans toute la Cisjordanie et ailleurs.

« Que signifie écraser le Hamas ? » demanda Melman. « Le Hamas est une idéologie, comme [the Islamic State]. Il est difficile d’écraser une idée.

Le vide qui résulterait d’un Hamas déchu devrait être comblé par un organe directeur capable de reconstruire l’enclave dévastée tout en empêchant le Hamas de se régénérer. Mais qui?

Israël a démantelé les colonies juives et retiré sa présence militaire permanente de Gaza en 2005. La dernière fois qu’elle a maintenu des forces militaires à l’intérieur de l’enclave, c’était en 2014, au cours d’une guerre de sept semaines qui a tué plus de 2 300 Gazaouis et 73 Israéliens.

Alors que les analystes de la sécurité estiment qu’il est facile d’imaginer que cette guerre durera encore plus longtemps, la possibilité qu’Israël puisse revenir à Gaza à plein temps est largement considérée comme un échec.

Israël n’est pas disposé à sacrifier la vie de ses soldats plus que nécessaire, a déclaré Kobi Michael, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv. Après ce qui pourrait être une invasion brutale, rester à Gaza pour gouverner n’aura aucun attrait.

« Israël ne va pas occuper Gaza et gérer la vie de 2 millions de Palestiniens », a déclaré Michael.

Une force de maintien de la paix internationale ou arabe est une option, a déclaré Michael. Un autre problème est le retour éventuel de l’Autorité palestinienne, qui était l’organe directeur de la bande de Gaza entre 1994 et 2006, lorsque le Hamas a remporté une victoire électorale surprise.

Le rétablissement de l’autorité, qui est déjà considérée par de nombreux Palestiniens comme un agent corrompu des agences de sécurité israéliennes, devra être géré avec soin, a-t-il déclaré. Sa légitimité en prendrait un autre coup si Israël était considéré comme faisant simplement appel aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne alors que Tsahal est prêt à partir.

« On aura l’impression qu’ils ont été transportés à la baïonnette de l’armée israélienne », a déclaré Melman.

Certains analystes estiment que le récent dégel des relations entre Israël et les États arabes pourrait ouvrir la voie. Avant l’attaque du Hamas, l’Arabie saoudite discutait avec le ministère Biden de l’établissement de liens avec Israël. Il est possible que Riyad joue un rôle en négociant l’arrivée de l’Autorité palestinienne dans la ville de Gaza.

Riyad avait signalé que tout accord bilatéral avec Israël devait inclure des dispositions pour les Palestiniens, incluant probablement des mesures visant à renforcer l’Autorité palestinienne en déclin, a noté Freilich.

« Peut-être que ça pourrait être ça », dit-il.

Mais la volonté des États du Golfe Persique et d’autres gouvernements d’aider Israël à parvenir à une fin de partie pourrait dépendre de la façon dont se terminera la guerre à Gaza. Le monde a été choqué par la brutalité du Hamas, mais l’expérience montre que les pertes civiles et l’angoisse humanitaire à Gaza vont éroder le soutien de l’opinion publique.

« Nous constatons désormais un fort soutien de la part des États-Unis et des pays occidentaux », a déclaré Freilich. « Mais le soutien de l’opinion publique s’affaiblit à mesure que la campagne à Gaza devient laide. »

La position de Netanyahu sera également un facteur. La colère bouillonne contre le Premier ministre, à la fois pour son incapacité à empêcher le massacre et contre la stratégie qui a fait du Hamas un rival de l’Autorité palestinienne.

Le Premier ministre Golda Meir a démissionné peu après que la guerre du Kippour en 1973 ait surpris Israël, et Netanyahu peut s’attendre à un jugement similaire, a déclaré Solon Solomon, ancien avocat de la Knesset et professeur de droit international à l’université Brunel de Londres.