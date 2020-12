JÉRUSALEM: Israël tentera un autre atterrissage lunaire sans pilote au début de 2024 après la fin de sa première tentative l’année dernière avec le vaisseau spatial s’écraser sur la surface de la lune, ont annoncé mercredi des responsables.

Le nouveau projet, nommé «Beresheet 2», impliquera le lancement de deux péniches de débarquement et un orbiteur qui feraient le tour de la lune pendant des années, conduisant des expériences et collectant des données pour le compte des élèves, a déclaré le ministère israélien des Sciences dans un communiqué.

Dans l’espoir de devenir le quatrième pays à effectuer un atterrissage lunaire contrôlé, Israël a lancé début 2019 «Beresheet» – en hébreu pour «Genèse» et les mots d’ouverture, «Au commencement», du livre biblique – de Cap Canaveral.

Mais le vaisseau spatial robotique de la taille d’un lave-vaisselle s’est écrasé lors de l’approche finale, les ingénieurs accusant une défaillance technique.

Comme ce projet, Beresheet 2 coûtera environ 100 millions de dollars levés auprès de partenariats internationaux et de donateurs, et impliquera Israel Aerospace Industries (IAI) et l’entreprise spatiale israélienne à but non lucratif SpaceIL, a déclaré le ministère.

