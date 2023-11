Israël prévoit un contrôle « illimité » sur Gaza, déclare Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que l’offensive israélienne d’un mois contre le Hamas à Gaza était un « succès extraordinaire » alors que les troupes israéliennes commençaient à opérer dans la ville de Gaza, la capitale de la bande assiégée.

S’adressant aux soldats lors d’un discours télévisé, le Premier ministre israélien a déclaré qu’il y avait des « problèmes » avec les drones, les engins explosifs improvisés et les tirs antichar et parfois « des pertes très douloureuses ».

Mais il a ajouté que « dans l’ensemble, le succès est phénoménal parce que nous sommes allés là-bas et avons frappé l’ennemi ».

« Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter. Nous avons l’intention de continuer jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent alors que les forces israéliennes se lancent dans la phase la plus difficile de leur offensive à Gaza : les combats urbains dans la ville de Gaza, le cœur des opérations du Hamas dans la zone nord de la bande.

Après avoir encerclé la ville cette semaine, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré mardi que les forces israéliennes opéraient désormais dans des zones « bâties ».

« Nos forces du nord et du sud avancent vers le cœur de la ville de Gaza », a déclaré Gallant. «Ils opèrent dans des zones bâties [of the city].»

Les forces israéliennes ont lancé une offensive sur l’enclave côtière après que le Hamas, qui contrôle Gaza, a lancé une attaque meurtrière dans le sud d’Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, selon des responsables israéliens. Le groupe militant islamiste a également capturé plus de 240 otages.

Alors qu’Israël a assiégé la bande de Gaza et l’a bombardée avec des frappes aériennes et d’artillerie, plus de 10 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon des responsables palestiniens.

Israël a ordonné aux Palestiniens de se déplacer du nord vers le sud alors que plus d’un million de personnes – la moitié de la population – ont été déplacées.

Gallant a de nouveau appelé les citoyens de Gaza qui restaient encore dans le nord de la bande de Gaza à se déplacer vers le sud, affirmant que « des milliers » partaient.

Netanyahu a déclaré lundi à ABC News qu’Israël maintiendrait une emprise indéfinie sur Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, pour assurer sa propre sécurité. Il s’agissait de ses premiers commentaires explicites sur les projets du pays concernant l’enclave palestinienne après la guerre contre le Hamas.

La bande de Gaza devrait être gouvernée par « ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas », a déclaré Netanyahu, sans préciser s’il faisait référence à l’Autorité palestinienne, à un rival du groupe militant ou à une force internationale.

« Je pense qu’Israël, pour une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Netanyahu reflètent un changement de politique israélienne sur fond d’inquiétudes parmi les diplomates étrangers quant à savoir si Israël a un plan clair sur ce qui se passera une fois les combats terminés.

En octobre, Gallant a déclaré qu’Israël n’aurait plus « la responsabilité de la vie dans la bande de Gaza » une fois la guerre terminée. Il a ajouté que le conflit créerait « une nouvelle réalité sécuritaire » pour les citoyens israéliens.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo mardi, le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré : « À un moment donné dans le futur, je pense que le monde voudrait voir un leadership palestinien comme partie intégrante de cette voie vers une solution durable et pacifique à deux États. solution.

« Mais à un moment donné après le conflit immédiat et avant la création d’un leadership civil, il est inévitable que les forces militaires sur le terrain doivent prendre en charge le contrôle de la sécurité », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, les diplomates arabes ont rejeté les efforts américains, menés par le secrétaire d’État Antony Blinken, pour rallier un soutien régional à l’Autorité palestinienne, qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée, comme étant prématurés. Le groupe a été chassé de Gaza en 2007 après avoir perdu les élections face au Hamas.

Netanyahu a déclaré à ABC qu’il serait favorable à des pauses tactiques, notamment pour aider à libérer certains des 242 otages détenus par le Hamas, mais il a rejeté à plusieurs reprises le cessez-le-feu plus large exigé par les dirigeants arabes, l’ONU et d’autres organisations internationales.

“En ce qui concerne les petites pauses tactiques, une heure ici, une heure là, nous en avons déjà eues”, a-t-il déclaré. “Nous vérifierons les circonstances afin de permettre l’entrée des marchandises, des biens humanitaires, ou la sortie de nos otages, des otages individuels.”

Lors d’un appel téléphonique lundi, le président américain Joe Biden a pressé Netanyahu d’accepter des « pauses locales temporaires », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

« Cela reste quelque chose dont nous discutons activement avec nos homologues israéliens et nous nous considérons au début de cette conversation, pas à la fin », a déclaré Kirby.

L’administration américaine ne soutient pas un cessez-le-feu total, qui, selon elle, ne ferait que donner au Hamas le temps de se regrouper.

Israël a strictement restreint l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, passant de plus de 400 camions par jour avant la guerre à quelques dizaines par jour. Les observateurs internationaux ont averti que ces restrictions aggravent la crise humanitaire.

Un peu plus de 500 camions ont été autorisés à entrer en Israël depuis l’Égypte depuis le début de la guerre, et 75 autres devraient l’avoir fait lundi, selon une évaluation militaire israélienne.

Les diplomates se sont également précipités pour garantir que le passage de Rafah avec l’Égypte reste ouvert aux ressortissants étrangers tentant de fuir la guerre, mais les désaccords entre Israël, l’Égypte et le Hamas sur qui sera autorisé à sortir ont perturbé le processus.

Une frappe aérienne israélienne contre un convoi d’ambulances se dirigeant vers Rafah, le seul passage non contrôlé par Israël, a également provoqué des retards. Israël a déclaré que l’une des ambulances transportait un militant du Hamas.

