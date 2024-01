Israël prévoit des « stations militaires permanentes » à Gaza

L’armée israélienne a élaboré des plans pour établir des avant-postes permanents à Gaza, a déclaré un officier israélien à Middle East Eye.

La nouvelle de ces projets survient malgré la pression internationale exercée sur Israël pour qu’il accepte une solution à deux États avec les Palestiniens et retire son armée de l’enclave côtière.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée israélienne a annoncé qu’elle allait entrer dans une phase de « faible intensité » de sa guerre avec le groupe palestinien Hamas, dans laquelle les bombardements intensifs sur Gaza seraient remplacés par des opérations spéciales ciblées.

Il n’y a cependant aucun signe que cela se concrétise sur le terrain, l’armée poursuivant ses bombardements intensifs à la fois dans le nord de Gaza et dans les zones autour de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où d’intenses affrontements se poursuivent.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré ouvertement que l’armée israélienne poursuivrait ses opérations à Gaza jusqu’à ce que le Hamas soit détruit dans la région. et cela“à l’avenir, l’État d’Israël devra contrôler toute la zone depuis le [Jordan] rivière jusqu’au [Mediterranean] mer.”

Les évaluations des services de renseignement israéliens et américains ont indiqué que le Hamas est loin d’être éradiqué, et la détermination de Netanyahu à « apporter une victoire complète » l’a mis en désaccord avec de nombreuses personnes en Israël, y compris son collègue membre du cabinet de guerre Gadi Eizenkot, qui a déclaré que « l’absolu » La défaite » du groupe armé n’est pas un objectif réaliste.

“Netanyahu et son cabinet de guerre d’extrême droite n’envisagent pas de se retirer de Gaza… Ce modèle est une version plus militarisée de la Cisjordanie” – Officier de l’armée israélienne

L’officier militaire israélien, qui a demandé à MEE de ne pas divulguer son grade et son nom, a déclaré que Netanyahu et ses associés du gouvernement avaient déjà demandé à l’armée d’établir des bases permanentes dans la bande de Gaza, excluant la possibilité d’une administration palestinienne d’après-guerre dans l’enclave. .

L’officier a déclaré que l’ordre de construire les installations militaires avait été donné verbalement.

« Nous avons reçu l’ordre de déterminer l’emplacement des stations militaires permanentes à Gaza », a-t-il déclaré. “Le ministère de la Défense et l’armée ont affecté de manière informelle un petit nombre d’officiers à cette fin.”

L’officier a ajouté que le pire scénario imaginé par Netanyahu et ses alliés est de transformer Gaza en Cisjordanie occupée, où l’armée israélienne a les mains libres pour faire ce qu’elle veut, depuis les descentes dans les maisons jusqu’à l’arrestation des Palestiniens sans mandat ni autorisation. ordonnance du tribunal.

« Netanyahu et son cabinet de guerre d’extrême droite n’envisagent pas de se retirer de Gaza », a déclaré l’officier. Il a ajouté que le Premier ministre cherchait des moyens et des modèles pour atténuer la pression internationale sur les opérations militaires à Gaza en réduisant sa présence tout en la maintenant.

« Ce modèle est une version plus militarisée de la Cisjordanie », a déclaré l’officier. « J’ai servi en Cisjordanie. Gaza ne sera pas comme cet endroit, il y aura des postes militaires plus fréquents et plus de soldats.

Le plus haut diplomate de l’UE demande si Israël veut tuer tous les Palestiniens, car il bafoue la solution à deux États En savoir plus ”

L’armée israélienne n’avait pas répondu à la demande de commentaires de Middle East Eye au moment de la publication.

Journal israélien Yedioth Ahronoth signalé hier que « des milliers de dounams du territoire de Gaza resteront sous contrôle israélien après la guerre ».

La campagne de bombardement et les opérations terrestres d’Israël après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre ont fait plus de 25 000 morts parmi les Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Il y a une crise humanitaire persistante à Gaza, avec plus de 60 000 Palestiniens ont été blessés, la maladie est répandue et l’eau potable est rare.

Répondant aux pressions des diplomates de l’UE pour mettre fin à la guerre et prendre des mesures en faveur d’une solution à deux États avec les Palestiniens, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a lancé l’idée d’une île artificielle au large de la côte de Gaza, qu’Israël contrôlerait pour surveiller l’aide apportée au pays. enclave côtière.

“Je pense que le ministre aurait pu mieux utiliser son temps et se concentrer sur la sécurité de son pays, compte tenu du nombre élevé de morts à Gaza”, a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, aux journalistes après la présentation du projet de loi. le plan, qui comprenait une vidéo.