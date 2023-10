Israël prévient que la réponse « changera le Moyen-Orient » alors que le Hamas menace de tuer des captifs

L’armée israélienne affirme avoir mobilisé un nombre sans précédent de 300 000 soldats et imposé un blocus total de la bande de Gaza, signe qu’elle pourrait planifier une attaque terrestre en réponse à l’attaque dévastatrice du groupe islamiste Hamas ce week-end.

Les hommes armés du Hamas étaient toujours retranchés dans plusieurs endroits en Israël trois jours après avoir tué 900 Israéliens et enlevé des dizaines d’autres.

Après des heures de bombardements intenses par des avions israéliens, le porte-parole du Hamas, Abu Ubaida, a déclaré que le groupe exécuterait les prisonniers israéliens si les maisons civiles étaient bombardées sans avertissement.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 687 Palestiniens ont été tués et 3 726 blessés dans les frappes aériennes israéliennes depuis samedi.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé un blocus renforcé, qui empêcherait même la nourriture et le carburant d’atteindre la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes.

À la tombée de la nuit, les frappes aériennes israéliennes sont devenues plus agressives, bombardant le siège de la société privée palestinienne de télécommunications, ce qui pourrait avoir un impact sur les services de téléphonie fixe, Internet et de téléphonie mobile.

Les frappes ont également détruit certaines routes et maisons et des témoins ont déclaré que plusieurs quartiers généraux de sécurité et ministères du Hamas avaient été touchés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux maires des villes du sud touchées par l’attaque surprise de samedi que la réponse d’Israël « changerait le Moyen-Orient ». Source: Getty / Abir Sultan Autre signe du passage rapide d’Israël sur le pied de guerre, un membre du cabinet du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il pourrait mettre en place un gouvernement d’unité nationale auquel se joindraient les dirigeants de l’opposition en quelques heures.

Netanyahu a déclaré aux maires des villes du sud touchées par l’attaque surprise de samedi que la réponse d’Israël « changerait le Moyen-Orient ».

La perspective que les combats puissent s’étendre à d’autres zones a alarmé la région. Les soldats israéliens « ont tué un certain nombre de suspects armés qui s’étaient infiltrés sur le territoire israélien depuis le territoire libanais », a indiqué l’armée, ajoutant que des hélicoptères « frappent actuellement dans la zone ».

Des roquettes tirées par des hommes armés du Hamas depuis la ville de Gaza ont été interceptées par le système de missiles de défense israélien Iron Dome le 8 octobre 2023. Source: Getty / Eyad Baba Au-delà de Gaza sous blocus, les forces israéliennes et la milice libanaise du Hezbollah, soutenue par l’Iran, ont échangé des tirs d’artillerie et de roquettes, le Hezbollah affirmant que trois de ses membres ont été tués lundi dans des tirs israéliens sur le sud du Liban.

Des appels à la retenue sont venus du monde entier, même si les pays occidentaux ont largement soutenu Israël.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est déclaré lundi « profondément bouleversé » par l’annonce selon laquelle Israël lancerait un siège complet de la bande de Gaza après l’attaque de samedi.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est dit profondément bouleversé par l’annonce selon laquelle Israël lancerait un siège complet de la bande de Gaza. Source: PAA / Craig Ruttle « Je suis profondément bouleversé par l’annonce d’aujourd’hui selon laquelle Israël va lancer un siège complet de la bande de Gaza, sans rien laisser entrer – pas d’électricité, de nourriture ou de carburant », a déclaré António Guterres.

Guterres a déclaré que la situation à Gaza était « extrêmement désastreuse » avant l’attaque surprise du groupe militant, ajoutant qu’elle « ne ferait que se détériorer de façon exponentielle ».

Quelque 137 000 personnes ont trouvé refuge auprès de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui fournit des services essentiels aux Palestiniens, a déclaré António Guterres.

« J’exhorte toutes les parties concernées à autoriser l’accès des Nations Unies pour fournir une aide humanitaire d’urgence aux civils palestiniens piégés et impuissants dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré tout en appelant la communauté internationale à mobiliser un soutien humanitaire immédiat.

Le porte-parole militaire en chef d’Israël a déclaré que les troupes avaient rétabli le contrôle des communautés du sud d’Israël qui avaient été envahies, mais que des affrontements isolés se poursuivaient alors que certains hommes armés restaient actifs.

« Nous effectuons actuellement des recherches dans toutes les communautés et nettoyons la zone », a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari.

L’annonce selon laquelle 300 000 soldats avaient été activés en quelques jours seulement a ajouté aux spéculations selon lesquelles Israël pourrait envisager une attaque terrestre sur Gaza.

L’armée israélienne, confrontée à des questions embarrassantes pour ne pas avoir déjoué l’attaque de samedi, a déclaré avoir repris le contrôle de la plupart des points d’infiltration le long des barrières de sécurité, tué des centaines d’assaillants et fait des dizaines d’autres prisonniers.

« Nous n’avons jamais recruté autant de réservistes à une telle échelle », a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari. « Nous passons à l’offensive. »

Cette escalade significative constitue le dernier point d’ébullition dans un conflit de longue date entre Israël et le Hamas.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis sa victoire aux élections législatives de 2006.

Son objectif déclaré est d’établir un État palestinien tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que la Nouvelle-Zélande et le Paraguay n’énumèrent que sa branche militaire comme groupe terroriste.

D’autres pays ont voté contre une résolution de l’ONU condamnant l’ensemble du Hamas comme organisation terroriste. L’Iran est un allié du Hamas et, bien qu’il ait félicité le Hamas pour cette attaque, sa mission auprès des Nations Unies a déclaré que Téhéran n’était pas impliqué.

Les grandes compagnies aériennes suspendent leurs vols vers Israël

Les principales compagnies aériennes internationales ont suspendu ou réduit leurs vols à destination ou en provenance de Tel-Aviv après une attaque surprise des militants du Hamas contre Israël samedi, affirmant qu’elles attendaient une amélioration des conditions de sécurité.

Environ 50 pour cent des vols réguliers de Tel Aviv n’ont pas fonctionné dimanche et un tiers ont été annulés lundi, selon Flightradar24, un site de suivi des vols.

La compagnie aérienne nationale israélienne El Al a fait exception, ajoutant davantage de vols pour ramener des soldats du monde entier afin de participer à la plus grande mobilisation de l’histoire du pays.

Le dirigeant écossais craint pour les parents de sa femme à Gaza

Le dirigeant écossais Humza Yousaf a déclaré que les parents de sa femme étaient « piégés » à Gaza, le laissant inquiet de savoir s’ils survivraient à une attaque israélienne.

Les parents de l’épouse de Yousaf, Nadia El-Nakla, se sont rendus d’Écosse à Gaza pour rendre visite à des proches lorsque le Hamas a lancé l’attaque du week-end.

« Ils sont piégés à Gaza. Les Israéliens leur disent de quitter Gaza, on leur dit que Gaza sera effectivement transformée en décombres mais ils n’ont nulle part où aller, ils ne peuvent pas partir, Gaza est sous blocus », a déclaré Yousaf dans une interview. avec la BBC.

« Même avec l’aide du ministère des Affaires étrangères, ils ne peuvent garantir un passage sûr vers aucune des frontières. Par conséquent, vous pouvez imaginer que ma femme et moi sommes inquiets de savoir si, franchement, nos parents – mes beaux-parents – survivront ou non », a-t-il déclaré.

Les conditions en Cisjordanie se sont détériorées sous le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, avec davantage de raids israéliens et d’attaques de colons juifs contre des villages palestiniens, et l’Autorité palestinienne a appelé à une réunion d’urgence de la Ligue arabe.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous un blocus dirigé par Israël depuis 16 ans, depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire.

Les Nations Unies ont appelé à la création de couloirs humanitaires pour acheminer de la nourriture vers Gaza et ont déclaré qu’au moins 70 000 Palestiniens de Gaza cherchaient refuge dans les écoles qu’elles gèrent.