Un coffre-fort appartenant au défunt chef du groupe, Hassan Nasrallah, serait caché sous un grand hôpital de Beyrouth, selon l’armée israélienne.

Israël a localisé un bunker qui contiendrait des centaines de millions de dollars d’or et d’argent du Hezbollah sous un grand hôpital de la capitale libanaise, a affirmé un porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Daniel Hagari.

Cette déclaration intervient alors qu’Israël a lancé une série de frappes aériennes sur Beyrouth, ciblant l’association Al-Qard Al-Hassan – un système bancaire qui, selon lui, est géré par le mouvement Hezbollah basé au Liban.

« L’armée de l’air israélienne a mené une série de frappes précises sur ces bastions financiers du Hezbollah. » Hagari a déclaré lundi dans un communiqué, ajoutant que les attaques visaient à dégrader la capacité du groupe à financer ses attaques contre les Israéliens.

L’armée israélienne a détruit une chambre forte souterraine située sous un immeuble résidentiel, qui contenait des millions de dollars en espèces et en or, a-t-il affirmé. Cependant, une autre cible majeure qui n’a pas encore été touchée est un bunker censé appartenir au défunt chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, que Tsahal a tué fin septembre, a ajouté le porte-parole.















Le coffre-fort serait situé « directement sous l’hôpital El Sahel au cœur de Beyrouth à Dakhia », Hagari a affirmé, ajoutant qu’il y avait « Des centaines de millions de dollars en espèces et en or se trouvent actuellement dans le bunker. »

Le bureau régional des droits de l’homme de l’ONU a condamné les récents bombardements israéliens sur Beyrouth et le sud du Liban, visant à « établissements affiliés à l’association financière Al-Qard Al-Hassan. » Les attaques ont provoqué « Des destructions massives de propriétés résidentielles et d’infrastructures civiles » ainsi que « une panique indescriptible et une nouvelle vague de déplacements parmi les habitants de ces zones », » a déclaré lundi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

En vertu du droit international humanitaire, « les objets qui contribuent économiquement ou financièrement à l’effort de guerre d’une partie à un conflit » ne peut pas être déclarée cible légitime et légalement attaquée sur cette seule base, a affirmé l’organisme de l’ONU.















Le Hezbollah et Israël échangent régulièrement des tirs depuis octobre de l’année dernière après que le mouvement libanais a annoncé sa solidarité avec les Palestiniens après le début de la guerre à Gaza. Fin septembre, Jérusalem-Ouest a annoncé un « nouvelle phase » de la guerre et élargi les opérations contre le Hezbollah, affirmant que cela protégerait le nord d’Israël des frappes du groupe militant.

L’armée israélienne a lancé une campagne de bombardements et « limité » incursion terrestre chez son voisin du nord à la suite d’une série d’explosions électroniques portatives qui ont tué des dizaines de personnes et en ont blessé des milliers à travers le Liban. Bien qu’Israël n’ait ni confirmé ni nié son implication, il est largement admis que l’opération a été orchestrée par les services de renseignement israéliens.

Selon le ministère libanais de la Santé, près de 2 500 personnes ont été tuées samedi par les attaques israéliennes contre le Liban.