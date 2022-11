Israël prête serment au nouveau parlement, le plus à droite de l’histoire

JERUSALEM (AP) – Après près de quatre ans d’impasse politique et cinq élections, Israël a prêté serment mardi dans le parlement le plus à droite de son histoire.

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu travaille à bricoler une coalition gouvernementale d’extrême droite et religieuse au parlement de 120 sièges, ou Knesset. La popularité croissante d’une alliance de droite autrefois en marge de la société israélienne a contribué à propulser le retour politique de Netanyahu alors même qu’il est jugé pour corruption.

La 25e Knesset a prêté serment avec des trompettes et de la musique chorale quelques heures seulement après qu’un assaillant palestinien se soit déchaîné dans une zone industrielle contrôlée par Israël en Cisjordanie occupée, tuant trois Israéliens et en blessant trois autres avant d’être abattu. Les partenaires probables de la coalition de droite de Netanyahu ont juré d’agir plus agressivement contre les attaquants palestiniens pour protéger les Israéliens.

Le président israélien Isaac Herzog a appelé à l’unité nationale dans son discours après les cinq élections qui ont divisé le pays, affirmant que les Israéliens sont « épuisés par les luttes intestines et leurs retombées ».

“Maintenant, la responsabilité incombe d’abord et avant tout à vous, les élus du public”, a-t-il déclaré. “Responsabilité d’essayer de nous sevrer de cette dépendance aux conflits sans fin.”

Herzog a également appelé les élus à protéger les droits des minorités d’Israël qui craignent que la prochaine coalition gouvernementale – qui devrait être majoritairement masculine, religieuse et de droite – annule les réalisations de son prédécesseur sur des questions telles que l’environnement, les droits LGBTQ et financement pour la population arabe.

“Il y a aussi des communautés, et surtout des minorités, qui craignent que leurs besoins ne soient pas à l’ordre du jour”, a-t-il déclaré. “Vous, les élus du public, devez y prêter attention et les garder également dans votre ligne de mire.”

Le nouveau parlement remplace l’un des plus colorés et des plus diversifiés de l’histoire d’Israël, qui comptait pour la première fois dans l’histoire un nombre record de 36 femmes et un petit parti islamiste arabe au gouvernement. Cette Knesset ne compte que 29 femmes. Ses 23 nouveaux législateurs sont pour la plupart issus du parti Likud de Netanyahu et de l’alliance de partis d’extrême droite connue sous le nom de sionisme religieux.

Le nombre de législateurs arabes a chuté à son plus bas niveau en deux décennies, a rapporté l’Israel Democracy Institute, avec seulement 10 législateurs arabes sur 120. Balad, un parti nationaliste palestinien, n’a pas réussi à entrer au parlement, en partie à cause du faible taux de participation au sein de la minorité arabe d’Israël.

Le Meretz, un parti de gauche qui a longtemps défendu la création d’un État palestinien, a également complètement abandonné le parlement. Dans son discours, Herzog a déclaré que la fête « nous manquera ». Le Parti travailliste, qui a dirigé Israël pendant ses deux premières décennies, a à peine réussi à entrer au Parlement avec seulement quatre sièges.

The Associated Press