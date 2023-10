Le ministre de la Défense déclare que le pays abandonnera toute responsabilité concernant l’enclave palestinienne après une offensive terrestre

Israël se lavera les mains de Gaza une fois qu’il aura terminé son opération militaire terrestre et vaincu le Hamas, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant. Le Financial Times, citant un responsable israélien anonyme, a rapporté que la nouvelle approche signifie que les habitants de Gaza ne seront pas autorisés à entrer en Israël ou à y travailler.

S’adressant vendredi à la commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement israélien, Gallant a déclaré aux législateurs qu’Israël n’aurait plus «responsabilité de la vie quotidienne dans la bande de Gaza» une fois les hostilités terminées.

Selon le ministre, l’opération militaire israélienne comprendra trois phases, la première étant un bombardement aérien intense, déjà en cours. Cela comprendra également des manœuvres au sol »dans le but de détruire les agents et d’endommager les infrastructures afin de vaincre et de détruire le Hamas.« La deuxième phase verra des combats de moindre intensité dans l’enclave, visant à l’éliminer »des poches de résistance,» selon Gallant. L’action militaire se terminera par le «création d’un nouveau régime de sécurité» à Gaza.

Le Financial Times a cité un responsable israélien anonyme disant que «Israël ne fera pas partie de la solution en termes de dons [Gazans] travail.»

« Nous avons débranché le cordon ombilical, » il ajouta.

Le responsable a déclaré au média que tous les postes frontaliers existants entre Gaza et Israël seraient fermés.

Israël a occupé et implanté des colonies à Gaza de 1967 à 2005. Jusqu’à la dernière escalade, le pays a continué à fournir des services de base tels que l’eau et l’électricité au territoire palestinien densément peuplé. La circulation des personnes et des biens est sévèrement restreinte par Israël depuis des années.

Samedi, Bloomberg a affirmé que les responsables américains et israéliens menaient des pourparlers secrets sur l’avenir de Gaza après le Hamas. Selon le média, l’un des scénarios actuellement envisagés est l’installation d’un gouvernement intérimaire soutenu par l’ONU et les pays arabes. Le rapport ajoute que les discussions en sont encore à leurs débuts, sans aucune garantie que les pays voisins suivront les plans supposés.

Le conflit entre le Hamas et Israël a éclaté le 7 octobre après que des militants palestiniens ont lancé une attaque massive de missiles et une incursion surprise. Israël a riposté par des frappes aériennes sur Gaza.

Selon les responsables locaux des deux côtés, la dernière vague de violences a fait au moins 4 100 morts Palestiniens et 1 400 Israéliens, et des milliers d’autres blessés. L’ONU et les groupes de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire imminente à Gaza.