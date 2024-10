Israël prépare une réponse « sérieuse » à l’attaque iranienne – Tsahal — RT World News

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé samedi qu’elles se préparaient à lancer une « sérieux et significatif » frappe contre l’Iran, en réponse à un barrage de missiles iraniens sur des bases militaires israéliennes en début de semaine.

Un porte-parole de Tsahal a annoncé samedi les plans de frappe à plusieurs médias, ajoutant que l’attaque iranienne « avoir des conséquences ».

L’Iran a lancé mardi environ 200 missiles balistiques sur Israël, en réponse au bombardement israélien de Beyrouth, qui a tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et plusieurs de ses hauts commandants. Alors que Tsahal affirmait que l’attaque de missiles iraniens était inefficace, des séquences vidéo partagées en ligne montrent des dizaines de missiles dépassant le réseau de défense aérienne israélien Iron Dome, avec des impacts observés sur les bases aériennes de Nevatim et de Tel Nof. Selon Téhéran, la frappe sur Nevatim a détruit plusieurs avions de combat israéliens F-35 au sol.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi soir que l’Iran « J’ai fait une grosse erreur ce soir – et cela en paiera le prix. »















On s’attend largement à ce qu’Israël concentre ses frappes de représailles sur les infrastructures nucléaires, pétrolières et gazières iraniennes. Cependant, les États-Unis ont déconseillé à Jérusalem-Ouest ces mesures. Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il s’opposerait au ciblage des installations nucléaires de Téhéran et a averti vendredi que « si j’étais dans [the Israelis’] chaussures, je réfléchirais à d’autres alternatives que la frappe des champs pétroliers iraniens.

À un mois de l’élection présidentielle américaine, toute attaque contre la production pétrolière iranienne entraînerait une montée en flèche des prix mondiaux, ce qui entraînerait une hausse du prix de l’essence à la pompe américaine avant le vote.

On ne sait pas si les Israéliens tiendront compte de l’avertissement de Biden. Israël a déjà mené deux opérations majeures au Liban – sabotant des milliers d’appareils de communication du Hezbollah, puis tuant Nasrallah lors d’une frappe aérienne – sans consulter Washington au préalable. Avant l’opération Nasrallah, Netanyahu avait accepté une proposition de cessez-le-feu élaborée par les États-Unis et la France, avant de se retirer au dernier moment et de poursuivre la frappe aérienne, ont affirmé le mois dernier des responsables américains et occidentaux.

Israël mène une guerre contre le Hamas à Gaza depuis près d’un an et a récemment intensifié sa campagne contre le groupe Hezbollah aligné sur l’Iran au Liban. Après trois semaines de bombardements aériens et quatre jours d’opérations terrestres au Liban, les forces israéliennes ont tué plus de 2 000 personnes, dont 127 enfants, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du pays.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien a averti cette semaine que toute réponse israélienne à l’attaque de missile de mardi se heurterait à une réaction négative. « plus destructeur » réponse. L’Iran veut éviter le déclenchement d’une guerre régionale, mais Israël doit « pratiquement dissuadé » » a déclaré jeudi un responsable iranien à Al Jazeera.