Israël prépare les réservistes alors que le conflit à Gaza s’intensifie

L’alerte est intervenue après que des militants palestiniens ont juré de venger leur commandant tué

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a donné son feu vert vendredi pour appeler quelque 25 000 réservistes militaires, en cas de besoin. Israël est en état d’alerte maximale, des militants palestiniens promettant de se venger du meurtre de l’un de leurs principaux commandants lors d’une frappe aérienne israélienne.

Le bureau de Gantz a annoncé l’appel potentiel moins d’une heure après que le chef du Jihad islamique palestinien (JIP) Zihad Al-Nakhala a menacé de faire pleuvoir des missiles sur la capitale israélienne de Tel-Aviv au cours de la “heures à venir”.

Al-Nakhala a proféré sa menace après que des avions de combat israéliens ont tiré un missile sur un immeuble d’appartements dans la ville de Gaza, tuant le commandant du JIP Taysir al-Jabari. Les frappes, surnommées “Operation Breaking Dawn” par les Forces de défense israéliennes (FDI), ont ciblé 10 à 20 autres terroristes du JIP et tué des membres d’un “escouade terroriste” qui étaient “en route pour mener une attaque de missile antichar et de tireur d’élite”, l’armée israélienne a revendiqué.

Les responsables palestiniens ont déclaré que les frappes avaient tué neuf personnes, dont une fillette de cinq ans, et blessé 55 autres.

Parallèlement à la menace d’al-Nakhala, une “salle d’opérations conjointes” représentant plusieurs autres groupes militants palestiniens a publié une déclaration avertissant que les frappes israéliennes « ne restera pas impuni ».

Les préparatifs de représailles palestiniennes sont en cours en Israël, l’armée israélienne ouvrant son poste de commandement d’urgence et déployant des batteries de défense antimissile Iron Dome près des villes de Beer Sheva, Tel Aviv et Jérusalem. Des abris anti-bombes ont également été préparés dans la capitale, tandis que la police et les pompiers ont été dépêchés dans des zones proches des frontières d’Israël avec Gaza en prévision des tirs de roquettes.

Peu de temps après l’annonce de Gantz, les forces israéliennes ont renouvelé leur assaut sur Gaza, ont indiqué des sources palestiniennes. Un autre membre du JIP aurait été tué, comme l’a déclaré le porte-parole de Tsahal, Ron Kochav, à la Douzième chaîne israélienne. “nous sommes au milieu d’une campagne ciblée contre le Jihad Islamique Palestinien”, et qu’Israël espère ne pas entraîner le Hamas dans le conflit qui s’intensifie rapidement.

Pendant ce temps, Tsahal a publié une vidéo images de ses troupes se formant et se préparant apparemment au combat.

La dernière escalade a commencé lorsque les forces israéliennes ont arrêté lundi le chef du JIP en Cisjordanie, Bassem Saadi, dans la ville de Jénine. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid contre la maison de Saadi, déclenchant un tollé dans les territoires palestiniens. Alors que le JIP plaçait ses combattants en état d’alerte maximale, les responsables israéliens ont à plusieurs reprises mis en garde cette semaine contre des attaques de vengeance imminentes.