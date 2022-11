Israël prépare les actes d’accusation pour la mort d’un Palestino-Américain

JÉRUSALEM (AP) – L’armée israélienne a décidé jeudi d’inculper deux commandants pour la mort d’un Palestino-américain de 78 ans qui a été traîné hors d’une voiture, ligoté et les yeux bandés après avoir été arrêté à un poste de contrôle.

L’armée israélienne a néanmoins minimisé le rôle des deux commandants dans la mort d’Omar Assad, affirmant qu’il n’était “pas possible d’établir une corrélation” entre leur conduite et sa mort brutale, sans plus de détails.

Israël a été critiqué par des groupes de défense des droits de l’homme qui disent qu’il tient rarement les soldats responsables de la mort de Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Le cas d’Assad, qui a vécu pendant quatre décennies aux États-Unis avant de retourner dans sa ville natale palestinienne de Jiljilya en 2009, a suscité un examen minutieux de la part de la communauté internationale. Sa famille vivant toujours aux États-Unis a exigé une enquête américaine, tout comme plusieurs membres du Congrès.

Après avoir ouvert une enquête pénale pour clarifier les circonstances de sa mort, l’autorité judiciaire militaire a informé jeudi les avocats des deux officiers qu’elle s’apprêtait à les inculper pour leurs fautes, a indiqué l’armée. Les officiers accusés, l’un qui commandait la force au poste de contrôle où Assad était détenu et l’autre chargé de la garde des détenus, ont le droit d’être entendus en premier.

Des questions subsistent sur ce qui est arrivé à Assad après son arrestation par les forces israéliennes à un poste de contrôle en Cisjordanie en janvier. L’armée israélienne a déclaré que les soldats pensaient qu’il dormait lorsqu’ils lui ont détaché les mains et l’ont laissé face contre terre dans un bâtiment abandonné où il avait été détenu avec trois autres Palestiniens.

Il a été déclaré mort dans un hôpital après que d’autres Palestiniens qui avaient été détenus l’aient trouvé inconscient. Une autopsie palestinienne a montré qu’il était mort d’une crise cardiaque provoquée par des blessures subies pendant sa détention.

L’armée israélienne a réprimandé un officier supérieur et démis deux autres de ses fonctions de direction après avoir conclu que la mort d’Assad résultait “d’un échec moral et d’une mauvaise prise de décision de la part des soldats” – une rare reconnaissance d’erreur.

Les Palestiniens disent qu’ils subissent des mauvais traitements systématiques sous occupation militaire. Le groupe israélien de défense des droits B’Tselem dit qu’il suit plus de deux douzaines d’enquêtes ouvertes sur les meurtres de Palestiniens en Cisjordanie. Même dans les cas les plus choquants – et ceux capturés sur vidéo – les soldats israéliens sont souvent condamnés à des peines relativement légères.

The Associated Press