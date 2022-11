Israël prépare les actes d’accusation pour la mort d’un Palestino-Américain

JÉRUSALEM – L’armée israélienne a décidé jeudi d’inculper deux commandants pour la mort d’un Palestino-américain de 78 ans qui a été traîné hors d’une voiture, ligoté et les yeux bandés après avoir été arrêté à un poste de contrôle.

L’armée israélienne a néanmoins minimisé le rôle des deux commandants dans la mort d’Omar Assad, affirmant qu’il n’était “pas possible d’établir une corrélation” entre leur conduite et sa mort brutale, sans plus de détails.