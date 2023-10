Israël prend des mesures contre la Colombie après que le président l’ait comparé aux « nazis » | Monde | Nouvelles

La Colombie utilise des avions de guerre et des mitrailleuses de construction israélienne pour lutter contre les cartels de la drogue – et les deux pays ont également signé un accord de libre-échange en 2020.

Preto a conclu son tweet en comparant l’agression d’Israël contre le peuple palestinien à l’agression d’Adolf Hitler contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

« De la part du peuple israélien, j’exige de l’aide pour la paix en Colombie et pour la paix en Palestine et dans le monde », a-t-il écrit. « La Colombie, comme nous l’ont enseigné Bolívar et Nariño, est un peuple souverain et juste et indépendant. »

Il a poursuivi : « Un jour, l’armée et le gouvernement d’Israël nous demanderont pardon pour ce que leurs hommes ont fait dans notre pays, déclenchant le génocide. Je les serrerai dans mes bras et ils pleureront pour le meurtre d’Auschwitz et de Gaza, et pour l’Auschwitz colombien. « .

« Hitler sera vaincu pour le bien de l’humanité, de sa démocratie, de la paix et de la liberté du monde », a-t-il conclu.