Israël pousse les États-Unis à une action militaire contre l’Iran

Le chef militaire israélien a averti les responsables américains que Téhéran pourrait bientôt obtenir des armes nucléaires

Le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (FDI), Aviv Kochavi, a appelé les États-Unis à développer de nouveaux “plans opérationnels” à affronter l’armée iranienne, exhortant les hauts responsables américains de la défense et du renseignement à “accélérer” efforts conjoints pour contrer la République islamique.

Kochavi a tenu une série de réunions avec le président de l’état-major interarmées Mark Milley, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le directeur de la CIA William Burns, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué de presse mardi, notant qu’il avait discuté de la « La menace iranienne » avec chacun des officiels avec qui il s’est entretenu depuis son arrivée aux États-Unis dimanche matin.

“Nous sommes à un moment critique qui nécessite l’accélération des plans opérationnels et la coopération contre l’Iran et ses mandataires dans la région”, a-t-il ajouté. Kochavi a déclaré après les réunions. “D’une part, l’Iran est soumis à de nombreuses pressions économiques, militaires et internes, et d’autre part continue de faire avancer le projet nucléaire.”

Au cours de sa rencontre avec le général Milley, les deux responsables ont discuté « renforcer la coopération entre les [US and Israeli] armées contre les menaces dans la région, au premier rang desquelles la menace nucléaire iranienne », selon Tsahal. Sullivan a également déclaré que la Maison Blanche tiendrait sa promesse de “empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.”

Lire la suite Téhéran répond au commentaire de Biden “L’Iran se libérera”

Alors qu’Israël a fourni peu de preuves à l’appui de l’existence d’un programme d’armes nucléaires iranien, les responsables ont affirmé pendant des décennies que Téhéran était sur le point de développer sa propre bombe. La République islamique a nié tout projet de construction d’armes nucléaires – le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ayant émis une fatwa (décret religieux) contre toutes les armes de destruction massive en 2003 – et a passé de nombreuses inspections par le chien de garde nucléaire de l’ONU dans le cadre d’un accord majeur signé avec le monde pouvoirs en 2015.

Cependant, après que Washington s’est unilatéralement retiré de l’accord nucléaire sous le président Donald Trump, Téhéran a régulièrement réduit sa conformité, augmentant son enrichissement d’uranium et construisant de nouvelles centrifugeuses avancées tout en exigeant la fin des sanctions américaines. L’Iran a néanmoins insisté sur le fait que de telles mesures n’indiquaient pas qu’il cherchait à se doter d’une arme nucléaire, malgré les allégations persistantes des États-Unis et d’Israël.