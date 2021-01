JERUSALEM (AP) – Un groupe de surveillance israélien a déclaré mardi que le gouvernement avait approuvé près de 2600 nouveaux logements à Jérusalem-Est et dans les colonies de Cisjordanie un jour avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden.

Les autorités israéliennes ont fait un effort majeur de dernière minute cette semaine pour faire avancer la construction de colonies en Cisjordanie occupée, que les Palestiniens recherchent dans le cadre d’un futur État indépendant, au crépuscule de l’administration Trump.

Le groupe de surveillance anti-implantation Peace Now a déclaré que la majorité des nouveaux appels d’offres du gouvernement – publiés mardi, dernier jour complet du président Donald Trump au pouvoir – sont profondément en Cisjordanie. Plus tôt cette semaine, le gouvernement israélien a avancé des plans pour près de 800 maisons dans les colonies de Cisjordanie.

Israël a accéléré la construction de colonies sous Trump, dont l’administration n’a pas critiqué les annonces de colonies et a déclaré en 2018 qu’il ne considérait pas les colonies comme illégales au regard du droit international.

Selon Peace Now, Israël a approuvé ou avancé la construction de plus de 12000 maisons dans les colonies en 2020, le nombre le plus élevé en une seule année depuis le début de l’enregistrement en 2012.

On s’attend à ce que Biden change de cap et adopte la position américaine traditionnelle d’opposition aux constructions de colonies, ouvrant la voie à des tensions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Notre direction gouvernementale déconnectée continue de poursuivre sa course folle pour promouvoir autant d’activités de colonisation que possible jusqu’aux dernières minutes avant le changement d’administration à Washington», a déclaré Peace Now.

Israël a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Au cours des décennies qui ont suivi, il a construit des dizaines de colonies en Cisjordanie que la plupart des pays considèrent comme illégales au regard du droit international. Les Palestiniens revendiquent la totalité de la Cisjordanie comme faisant partie d’un futur État indépendant. Ils disent que la population croissante de colons d’Israël, qui approche les 500 000 personnes, est un obstacle à la paix.