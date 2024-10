Israël poursuit ses frappes sur Gaza et émet un avertissement pour la côte sud du Liban

L’armée israélienne a lancé lundi un avertissement urgent aux personnes de rester à l’écart des plages ou sur des bateaux sur la côte libanaise, depuis la rivière Awali vers le sud, jusqu’à nouvel ordre, affirmant qu’elle commencerait bientôt ses opérations contre le Hezbollah depuis la mer alors que les combats entre les deux pays se poursuivent. .

Israël a ensuite émis un autre avertissement d’évacuation pour les résidents de certains bâtiments de la banlieue sud de Beyrouth, notamment du quartier de Burj al-Barajneh.

L’armée israélienne a également déclaré lundi fermées au public certaines zones autour d’un certain nombre de villes du nord-ouest d’Israël, annonçant que les zones militaires fermées le long de la frontière avec le Liban incluraient désormais les villes de Shlomi, Rosh Hanikra, Hanita, Arab al- Aramshe et Adamit.

Certaines parties du nord d’Israël ont été évacuées en raison des tirs intenses de roquettes et de missiles du Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban.

Ces derniers développements surviennent à l’occasion du premier anniversaire des attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont fait quelque 1 200 morts selon les responsables israéliens. L’offensive israélienne dans la bande de Gaza a depuis ravagé cette zone densément peuplée, tuant plus de 41 900 personnes selon les autorités sanitaires palestiniennes et déplaçant la plupart des 2,3 millions d’habitants de la bande.

Frappe israélienne sur 11 blessés dans un hôpital de Gaza

Plus tôt lundi, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé des militants du Hamas opérant depuis un centre de commandement intégré à l’hôpital Al-Aqsa. La frappe a blessé 11 personnes, ont indiqué des médecins palestiniens.

Les responsables de la santé ont tenu une conférence de presse à la suite de la grève dans la ville centrale de Deir Al-Balah, où se réfugient un million de personnes déplacées.

Le Dr Mohammad Zaqout, directeur général des hôpitaux de Gaza, a déclaré qu’environ 12 000 patients dans les hôpitaux de Gaza ont cruellement besoin d’un traitement en dehors de l’enclave déchirée par la guerre.

REGARDER | Les Palestiniens de Cisjordanie occupée célèbrent leur premier an de guerre : Les Palestiniens de Cisjordanie occupée célèbrent un an de guerre En Cisjordanie occupée par Israël, la peur et l’incertitude se répandent parmi les résidents palestiniens. Yasmine Hassan de CBC a parlé aux manifestants à Ramallah de la vie là-bas et des raisons pour lesquelles ils marchent en soutien à Gaza et au Liban.

Sept hôpitaux fonctionnent toujours dans le nord et le sud de Gaza, même s’ils manquent cruellement de fournitures médicales, d’équipements et de médicaments pour soigner les blessés, a-t-il ajouté.

Zaqout a déclaré que l’hôpital indonésien du nord de Gaza avait également reçu l’ordre d’évacuer les locaux lundi par les forces israéliennes. Il a déclaré qu’il leur était impossible de déplacer en toute sécurité des centaines de patients en soins intensifs dans des unités de soins intensifs.

« Des milliers de patients ont perdu la vie pendant le traitement parce qu’il y a un manque de médicaments et de suivi, et nous nous attendons à en perdre de plus en plus… s’il n’y a pas d’intervention », a déclaré Zaqout au vidéaste indépendant de CBC News, Mohamed El Saife.

Des Palestiniens déplacés sont assis dans une voiture endommagée alors qu’ils fuient les zones de l’est de Khan Younis suite à un ordre d’évacuation israélien, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, lundi. (Hatem Khaled/Reuters)

Il a ajouté que les médecins de Gaza continuent de demander instamment l’ouverture de la frontière de Rafah, qui a été saisie par l’armée israélienne, aux patients gravement blessés ou malades qui ont besoin de soins. Les chars israéliens ont également avancé lundi vers Jabalia, le plus grand des huit camps de réfugiés urbains historiques de la bande de Gaza, après l’avoir encerclé, ont indiqué les habitants.

Peu après le tir de roquettes, l’armée israélienne a étendu les ordres d’évacuation à Jabalia pour couvrir les zones des villes du nord de Beit Hanoun et Beit Lahiya.

Les habitants ont déclaré que les forces israéliennes avaient pilonné Jabalia depuis les airs et au sol, et les médecins ont déclaré que plusieurs Palestiniens avaient été tués, les sauveteurs étant incapables d’atteindre certaines des victimes.

L’armée israélienne a déclaré avoir tué des dizaines de militants et démantelé des infrastructures militaires à Jabalia, affirmant que l’opération continuerait à empêcher le Hamas de se regrouper.

Des missiles atterrissent sur Israël alors que les frappes sur le Liban se poursuivent

Lundi également, Israël a mené en l’espace d’une heure des frappes aériennes sur 120 cibles dans le sud du Liban, notamment contre les unités des forces spéciales de Radwan, la force de missiles du Hezbollah et sa direction du renseignement.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran et allié au Liban du groupe militant palestinien Hamas à Gaza, a déclaré avoir ciblé une base militaire au sud de Haïfa et d’autres zones voisines avec des missiles. Dix personnes auraient été blessées dans la région de Haïfa et deux autres plus au sud, dans le centre d’Israël.

L’armée israélienne a déclaré que l’armée de l’air menait des bombardements massifs contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et que deux soldats israéliens avaient été tués, portant à 11 le nombre de morts parmi les militaires israéliens au Liban.

REGARDER | Une frappe aérienne israélienne tue des pompiers au Liban :

Le ministère libanais de la Santé a fait état de dizaines de morts, dont 10 pompiers tués dans une frappe aérienne contre un bâtiment municipal dans la zone frontalière, et 22 autres personnes tuées dimanche dans des attaques aériennes.

Les Houthis du Yémen ont déclaré lundi avoir tiré deux missiles sur des cibles militaires dans la région de Jaffa, dans le centre d’Israël, faisant cette annonce peu de temps après qu’Israël a déclaré avoir intercepté un missile tiré sur le centre d’Israël depuis le Yémen.

L’ONU s’inquiète du sort des soldats de maintien de la paix

Le Hezbollah a demandé à ses combattants de ne pas cibler les forces israéliennes à proximité d’une base de maintien de la paix de l’ONU dans la ville frontalière libanaise de Maroun al-Ras, selon une déclaration de l’un des commandants sur le terrain du groupe donnée lundi à la chaîne libanaise Al Mayadeen.

Dans le communiqué, le groupe accuse Israël d’utiliser les soldats de maintien de la paix comme boucliers humains.

Le Département d’État américain a déclaré lundi qu’il ne souhaitait pas que les soldats de maintien de la paix des Nations Unies au Liban soient mis en danger de quelque manière que ce soit, y compris en cas d’attaque par Israël, ajoutant que la mission joue un rôle important dans l’établissement de la sécurité dans le pays.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle était profondément préoccupée par ce qu’elle appelle les « activités récentes » d’Israël à proximité de la position de la mission au Liban.

La mission est mandatée par le Conseil de sécurité pour aider l’armée libanaise à maintenir la zone exempte d’armes et de personnel armé autre que ceux de l’État libanais. Cela a déclenché des frictions avec le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui contrôle effectivement le sud du Liban.

L’armée israélienne a demandé la semaine dernière aux soldats de maintien de la paix de l’ONU de se préparer à se déplacer à plus de cinq kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban – connue sous le nom de Ligne bleue – « dès que possible, afin de maintenir votre sécurité », selon un extrait du rapport. message, vu par Reuters.

Jeudi, le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU a déclaré que les soldats de la paix restaient en place et constituaient le seul lien de communication entre les armées des deux pays.

L’assaut israélien, qui a tué plus de 1 000 personnes au cours des deux dernières semaines, a déclenché une fuite massive du sud du Liban, où plus d’un million de personnes ont été déplacées.