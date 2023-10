JERUSALEM, 29 octobre (Reuters) – Les forces israéliennes ont mené dimanche des opérations terrestres contre le Hamas à Gaza dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié de deuxième phase d’une guerre vieille de trois semaines visant à écraser le groupe militant palestinien.

Les habitants assiégés de Gaza ont été confrontés à une panne quasi totale des communications et d’Internet alors que les avions de guerre israéliens largaient des bombes et que ses troupes et ses blindés pénétraient dans l’enclave dirigée par le Hamas, les chefs militaires israéliens signalant qu’ils se préparaient à une offensive terrestre élargie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Tel Aviv samedi, Netanyahu a averti les Israéliens de s’attendre à une campagne « longue et dure », mais n’a pas qualifié les incursions actuelles d’invasion. Certains collaborateurs du président américain Joe Biden ont conseillé à leurs homologues israéliens de ne pas lancer une attaque immédiate et totale, ont déclaré des responsables américains.

Même si les premières opérations terrestres semblaient limitées pour l’instant, Netanyahu s’est engagé à ne ménager aucun effort pour libérer les plus de 200 otages, dont des Américains et d’autres étrangers, détenus par le Hamas.

“Il s’agit de la deuxième étape de la guerre dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités gouvernementales et militaires du Hamas et ramener les otages chez eux”, a déclaré Netanyahu aux journalistes.

“Nous n’en sommes qu’au début”, a-t-il déclaré. “Nous détruirons l’ennemi au-dessus et au-dessous du sol.”

Israël a renforcé son blocus et bombardé Gaza pendant trois semaines depuis l’attaque dévastatrice du groupe islamiste Hamas le 7 octobre. Au moins 1 400 Israéliens ont été tués au cours du jour le plus meurtrier des 75 ans d’histoire du pays, ont indiqué les autorités israéliennes.

Les pays occidentaux ont généralement soutenu ce qu’ils considèrent comme le droit d’Israël à l’autodéfense. Mais il y a eu un tollé international croissant face aux conséquences des bombardements et des appels croissants à une « pause humanitaire » pour permettre à l’aide d’atteindre les civils de Gaza et atténuer la crise humanitaire.

Les autorités médicales de la bande de Gaza, qui compte 2,3 millions d’habitants, affirment que 7 650 Palestiniens ont été tués dans la campagne israélienne visant à anéantir les militants soutenus par l’Iran.

Le président Mahmoud Abbas, dont l’Autorité palestinienne gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée tandis que le Hamas dirige Gaza, a déclaré : « Notre peuple dans la bande de Gaza est confronté à une guerre de génocide et de massacres commis par les forces d’occupation israéliennes au vu et au su du monde entier. »

Avec de nombreux bâtiments réduits en ruines et des abris difficiles à trouver, les habitants de Gaza manquent de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments. Leur sort s’est aggravé vendredi soir lorsque les services téléphoniques et Internet ont été coupés, suivis par de violents bombardements toute la nuit. La panne de communication a persisté jusqu’à dimanche.

“Que Dieu aide quiconque se trouve sous les décombres”, a déclaré un journaliste de Gaza, qui a passé une nuit terrifiante dans les escaliers d’un immeuble alors que les bombes tombaient et que les forces israéliennes semblaient échanger des tirs avec des combattants palestiniens.

[1/9]La fumée s’élève au-dessus de Gaza, vue depuis la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d’Israël le 28 octobre 2023. REUTERS/Amir Cohen Acquérir des droits de licence

Le porte-parole militaire en chef d’Israël a refusé de dire si Israël était à l’origine de la panne des télécommunications à Gaza, mais a déclaré qu’il ferait ce qu’il fallait pour protéger ses forces.

CIBLAGE DU LABYRINTHE DES TUNNELS DU HAMAS

Israël a envoyé des troupes et des chars à Gaza vendredi soir, en se concentrant sur les infrastructures, notamment le vaste réseau de tunnels construit par le Hamas, a annoncé l’armée israélienne. Il n’a fourni aucun détail sur l’ampleur du déploiement.

Netanyahu a réitéré samedi l’appel d’Israël aux civils palestiniens pour qu’ils évacuent le nord de la bande de Gaza, où Israël concentrait son attaque sur ce qui était des cachettes du Hamas et d’autres installations.

Mais les Palestiniens affirment que nulle part n’est sûr, les bombes détruisant également des maisons dans le sud de ce territoire densément peuplé.

“Une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité de l’ONU prévoit de se réunir lundi sur la crise Israël-Gaza, ont indiqué des diplomates.

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk a proposé le réseau satellite Starlink de SpaceX pour soutenir les communications à Gaza pour les « organisations humanitaires internationalement reconnues ». Israël a répondu qu’il s’opposerait à cette décision, affirmant que le Hamas “l’utiliserait pour des activités terroristes”.

Netanyahu, qui a rencontré samedi les familles des otages, a déclaré que les contacts visant à obtenir leur libération se poursuivraient même en cas d’offensive terrestre et que la pression militaire sur le Hamas pourrait aider à les ramener chez eux. Il n’a pas précisé.

Les négociations entre Israël et le Hamas, sous l’égide du Qatar, se sont poursuivies, mais à un rythme beaucoup plus lent qu’avant l’escalade de vendredi à Gaza, a indiqué une source informée des pourparlers.

La branche armée du Hamas a déclaré que ses combattants avaient combattu les troupes israéliennes dans le nord-est et le centre de Gaza. “Les Brigades Al-Qassam et toutes les forces de résistance palestiniennes sont pleinement préparées à faire face à l’agression avec toute la force et à contrecarrer les incursions”, indique le communiqué.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont exhorté Israël à ne pas lancer une offensive terrestre majeure par crainte de pertes palestiniennes élevées et d’un conflit élargi, ainsi qu’à accorder plus de temps aux négociations sur les otages. Mais les responsables américains ont déclaré que c’était à Israël de prendre ses propres décisions.

Alors que l’on craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en conflit régional, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré aux journalistes qu’Israël n’avait aucun intérêt à étendre les combats au-delà de Gaza, mais qu’il était prêt sur tous les fronts.

La crise a rassemblé samedi des centaines de milliers de manifestants pro-palestiniens dans des villes d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie.

Reportage de James Mackenzie, Nidal al-Mughrabi ; Reportages supplémentaires d’Emily Rose, Riham Alkousaa, Omar Abdel-Razek, Ari Rabinovitch, Adam Makary, Ali Swafta, John Davison, Michelle Nichols ; Écrit par Matt Spetalnick ; Montage par Cynthia Osterman

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.