Israël poursuit les bombardements et le blocus de Gaza, au mépris total de la décision de la CIJ : Peoples Dispatch

La guerre génocidaire d’Israël contre Gaza est entrée dans son 115ème jour lundi 29 janvier, alors que le pays poursuit ses bombardements intenses et ses attaques au sol à travers la bande assiégée. Des centaines de civils auraient été tués lors de ces attaques au cours du week-end, et d’innombrables autres auraient été blessés.

La poursuite du siège, des bombardements et des meurtres constitue un mépris flagrant de la décision provisoire de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a appelé Israël à prendre des mesures pour protéger les civils et à autoriser une aide humanitaire considérablement accrue à entrer dans Gaza pour atténuer les effets de la violence. crise humanitaire extrêmement grave dans le territoire palestinien.

Les frappes aériennes et les bombardements au sol israéliens ont frappé plusieurs zones et cibles à Gaza, notamment des attaques intensifiées contre Khan Younis dans le sud de Gaza et contre les hôpitaux Nasser et Al-Amal dans la ville. Les forces israéliennes assiègent depuis près d’une semaine, prétendant combattre les résistants palestiniens dans la région.

D’autres parties de Gaza qui ont été attaquées hier et aujourd’hui comprennent la ville de Gaza, les camps de réfugiés de Nuseirat et Shati. Au cours des deux derniers jours, les forces israéliennes ont tué au moins 373 Palestiniens et en ont blessé au moins 643 autres.

Les dernières statistiques du ministère palestinien de la Santé indiquent que depuis qu’Israël a lancé sa guerre génocidaire contre Gaza après le 7 octobre de l’année dernière, les forces israéliennes ont tué plus de 26 400 Palestiniens. En outre, plus de 65 000 autres personnes ont également été blessées à la suite des bombardements israéliens, outre plus de 8 000 personnes portées disparues, craignant d’être piégées sous les décombres suite aux destructions généralisées à travers Gaza.

Outre les morts et les blessés à Gaza, les forces israéliennes ont poursuivi leurs violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, par divers moyens, notamment des raids militaires meurtriers dans plusieurs villes et villages.

L’Occident lance une attaque coordonnée contre la bouée de sauvetage de Gaza UNRWA

Alors que les bombardements et les attaques israéliennes se poursuivent sans relâche et sèment la mort et la destruction à travers Gaza, la crise humanitaire dans le territoire palestinien, qui s’aggrave déjà rapidement de jour en jour, a subi un nouveau coup dur.

Un certain nombre de pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, ainsi que l’Union européenne, entre autres, ont arrêté financement à l’UNRWA, la principale agence d’aide des Nations Unies travaillant à Gaza pour fournir une aide humanitaire à des millions de civils déplacés à l’intérieur du pays à cause de la guerre.

L’arrêt du financement intervient après qu’Israël a accusé certains membres du personnel de l’agence d’aider les combattants de la résistance palestinienne dans leurs attaques contre Israël le 7 octobre. La décision de ces pays, basée sur des allégations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête appropriée ou n’ont pas encore été prouvées, a été fermement condamnée par les Nations Unies ainsi que les groupes de défense des droits de l’homme et les agences humanitaires.

L’ONU a noté que deux millions de personnes à Gaza dépendent de l’aide essentielle de l’UNRWA pour leur survie quotidienne ainsi que pour des fournitures essentielles telles que des médicaments et ont appelé les pays à continuer de financer l’agence.

Amnesty International a qualifié cette décision de « écoeurante » et de « décision sans cœur » de la part de certains des pays les plus riches du monde, qui «punir la population la plus vulnérable de la planète en raison des crimes présumés de 12 personnes.

Depuis le début de la guerre, les groupes humanitaires et l’ONU ont régulièrement mis en garde contre le grave risque de mort, de famine, de famine et de maladie à Gaza en raison du manque aigu d’aide humanitaire qu’Israël a empêché d’atteindre Gaza.

Dans sa décision, la CIJ a également noté qu’elle avait vu des preuves indiquant un risque de génocide à Gaza et avait appelé à augmenter la quantité d’aide fournie à Gaza pour éviter les morts et les souffrances civiles résultant de la guerre israélienne.