S’il était adopté, le projet de loi de mercredi n’entrerait pas en vigueur immédiatement. La mesure serait présentée à une commission parlementaire avant de revenir pour trois autres votes par la Knesset plénière, le parlement israélien. L’un des sujets à négocier est le calendrier des élections.

Il y a eu des négociations de dernière minute qui pourraient sauver le gouvernement. Mais la pression pour renverser la coalition a eu un gros coup de pouce mardi lorsque Benny Gantz, le chef du parti Kakhol lavan qui partage le pouvoir avec le Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé qu’il soutiendrait cette décision.

Gantz, qui s’est battu contre Netanyahu pour des résultats peu clairs lors de trois élections précédentes, a accepté de rejoindre son rival dans un gouvernement de coalition en avril alors que les cas de coronavirus commençaient à s’aggraver. Il est devenu à la fois le secrétaire à la Défense et un « vice-premier ministre » qui devait passer à la fonction supérieure à l’automne 2021.

Mais après sept mois tumultueux, il a en fait déclaré l’échec de la tentative de partage du pouvoir, accusant Netanyahu de mauvaises manœuvres politiques destinées à étendre sa propre emprise sur le pouvoir.

« Je ne me faisais aucune illusion sur Netanyahu », a déclaré Gantz lorsqu’il a annoncé son soutien à la loi de non-confiance. «J’étais bien conscient de ses antécédents en tant que briseur de promesses en série, mais je pensais que le peuple d’Israël était plus important qu’un dirigeant, et Netanyahu se lèverait pour l’occasion. À ma grande consternation, cela ne s’est pas produit. «

Netanyahu, pour sa part, a déclaré que c’était Gantz qui menaçait le pays d’une plus grande instabilité alors même que les cas de covid-19 montaient en flèche et qu’Israël risquait un troisième verrouillage national. Il a déclaré mardi que les députés du Likud voteraient contre la dissolution du gouvernement.

« Benny, ce que vous devez faire maintenant, c’est changer la politique pour le peuple d’Israël », a déclaré Netanyahu.

Mais les détracteurs du Premier ministre disent que lui aussi s’efforce de faire tomber le gouvernement de coalition selon un calendrier qu’il préfère. Netanyahu et ses alliés au sein du cabinet ont bloqué l’adoption d’un budget de l’État malgré un budget de deux ans requis par l’accord que lui et Gantz ont signé pour former leur coalition mal à l’aise.

Les opposants ont pleuré que Netanyahu néglige grossièrement en refusant un budget aux agences tout en luttant contre les crises médicale et économique, mais il ne s’est pas laissé influencer. Si aucun budget n’est approuvé avant le 23 décembre, la Knesset sera automatiquement dissoute de toute façon et les élections suivront en mars.

Netanyahu, qui a vu sa popularité augmenter et diminuer alors que la pandémie frappe l’économie, croirait que des élections plus tard cette année, lorsqu’un vaccin pourrait atténuer la crise sanitaire, lui donneraient une meilleure chance d’obtenir une plus grande majorité et un gouvernement. formes sans l’aide de Gantz.

Les sondages montrent qu’une combinaison de factions de droite, dont le Likud, des groupes ultra-orthodoxes et un parti dirigé par l’ancien secrétaire à la Défense Neftali Bennett, obtiendrait une nette majorité des sièges à la Knesset lors d’un vote tenu aujourd’hui.

Dans ses propos de mardi, Gantz espérait que les parties pourraient encore trouver un compromis sur le budget et d’autres questions épineuses et ainsi maintenir le gouvernement et lui donner son tour de président du Premier ministre.

« Son message est qu’il est prêt à continuer de faire partie de la coalition », a déclaré le politologue de l’Université de Tel Aviv Udi Sommer. « Il laisse la porte ouverte à la survie de cette coalition. »

Dans tous les jockeying, il y a le désir des deux dirigeants de ne pas être étiquetés comme celui qui a ramené une nation épuisée à l’isoloir, ce qui pourrait avoir un coût à la fois politique et pratique. L’accord de coalition stipule que le chef du parti responsable de la convocation d’élections anticipées démissionnera, permettant à l’autre d’être temporairement à la tête du gouvernement de transition.

Le Premier ministre a précédemment exhorté le Parlement à lui accorder l’immunité légale de poursuites, au moins aussi longtemps qu’il restera en fonction. Ce jeu a échoué. Mais une législature majoritaire de droite plus large peut exécuter ses ordres.

«Il s’agit de son procès», a déclaré Gayil Talshir, professeur de sciences politiques à l’Université hébraïque.