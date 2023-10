Israël pourrait perdre des centaines de soldats dans une bataille sanglante à travers un labyrinthe de tunnels piégés lors de l’assaut sur Gaza

Les troupes ISRAÉLIENNES font face à une bataille sanglante à travers un labyrinthe de tunnels piégés lorsqu’elles prennent d’assaut Gaza, révèlent des documents des services de renseignement.

Les soldats recevront l’ordre de parcourir 300 miles d’enfers infernaux surnommés « Le métro de Gaza ».

Un terroriste armé du Hamas photographié à l’intérieur des tunnels dans lesquels les troupes israéliennes font face à un bain de sang Crédit : APAImages / Polaris

Les soldats recevront l’ordre de parcourir 300 miles d’enfers infernaux surnommés « Le métro de Gaza » Crédit : AFP

Les experts militaires ont averti que la redoutable mission clandestine contre les terroristes lourdement armés du Hamas coûterait des centaines de vies israéliennes.

Mais il doit être achevé pour empêcher le Hamas de lancer des attaques surprises meurtrières lors de l’occupation prévue de son bastion de la ville de Gaza.

Les troupes traqueront également le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui se recroquevillerait dans le labyrinthe cauchemardesque.

Le lieutenant-colonel Peter Lerner a déclaré que Sinwar « a choisi d’envoyer les bouchers dans nos chambres pour tuer nos bébés ».

Il a ajouté : « Lorsqu’ils ont choisi d’aller de front contre Israël, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Un mort qui marche. Nous y reviendrons pour l’homme.

Les planificateurs militaires israéliens qui ont analysé le massacre de 1 400 victimes du Hamas ce week-end pensent que le groupe est capable de tendre de terrifiants pièges de haute technologie.

Les combattants transportaient des téléphones cryptés, des manuels opérationnels et leurs propres documents de renseignement et pilotaient des drones pour repérer les cibles.

Ils ont contourné la surveillance électronique à la frontière et mis en place des lignes d’approvisionnement en munitions.

Les analystes militaires sont désormais convaincus que les atrocités du 7 octobre n’étaient que la première phase du plan directeur du Hamas – et qu’attirer les troupes israéliennes dans un piège pourrait être la deuxième phase.

Le Hamas a construit 40 tunnels sous la frontière de Gaza ainsi qu’un redoutable réseau défensif sous la ville de Gaza.

Ceux-ci leur permettent d’attendre dans des postes de commandement et des quartiers d’habitation souterrains, recouverts de béton armé jusqu’à 40 pieds sous les rues bombardées.

Les plans détaillés dans un dossier de renseignement consulté par The Sun révèlent que l’assaut israélien sur la garenne commencera par le largage de bombes anti-bunker Massive Ordnance Penetrator.

Mais le blitz ne suffira pas à éliminer toutes les cachettes du Hamas – et devra être suivi par des vagues d’équipes de combat souterraines spécialement entraînées par les Forces de défense israéliennes.

Ils enverront de petits drones et des robots pour cartographier les positions ennemies et transmettre des images en direct aux équipes de renseignement.

Le dossier, rassemblé par la Division de collecte de documents et de collecte technologique de la Direction du renseignement, prédit que les tunnels seront parsemés de faux virages et de pièges explosifs. On pense que des sections entières ont été minées et conçues pour s’effondrer sur les intrus.

Les tueurs du Hamas ont également été entraînés aux raids « shoot and scoot » – ouvrant le feu avant de fuir dans l’espoir d’entraîner les forces ennemies vers leur perte.

Le Hamas a été accusé d’avoir canalisé l’argent donné pour l’aide humanitaire vers son système de tunnels, délibérément positionnés sous les zones résidentielles pour transformer les familles en boucliers humains contre les attaques aériennes.

Et, dans une complication cauchemardesque, les tunnels pourraient abriter 199 otages israéliens.

Les informations trouvées sur un terroriste mort dans le kibboutz Alumim, près de Be’eri et des sites de massacre du festival, suggèrent également que l’Iran, allié du Hamas, a financé l’opération et aidé à former les responsables.

L’analyste de la Défense Paul Beaver a déclaré au Sun : « Au cours de mes 40 années d’expérience, l’opération à Gaza qui se déroule actuellement est le plus grand défi auquel Israël ait été confronté.

« Cela ne prendra pas des jours. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, et coûter d’innombrables vies.

« Si Israël envisage d’occuper Gaza, ce qui, je pense, serait une grave erreur, il doit débarrasser ces tunnels du dernier combattant du Hamas.

« Le Hamas n’est pas préoccupé par les pertes civiles, est bien retranché et détient un énorme avantage sur son ennemi alors qu’il se prépare à attaquer. »

Des soldats de Tsahal gardent un tunnel menant à Israël depuis Gaza

Un bâtiment à Tel Aviv est endommagé par une roquette tirée par le Hamas Crédit : AFP

Israël a ouvert la voie à une attaque terrestre en frappant des cibles militaires, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes.

Les avions de combat, l’artillerie et les drones ont continué à frapper Gaza.

Muataz Eid, un haut commandant du Hamas et chef de la sécurité nationale du district sud du groupe terroriste, figurerait parmi les cinq hauts responsables tués.

Le ministère de la Santé de l’enclave a déclaré que 2 670 Palestiniens étaient morts et 9 600 blessés.

Les fournitures alimentaires et médicales étaient sur le point de s’effondrer, les cadavres jonchaient les rues et les autorités mettaient en garde contre des souffrances sans précédent. Israël a cédé aux pressions pour autoriser l’entrée de camions-citernes à Gaza pour alimenter les générateurs des hôpitaux, quelques heures après avoir rétabli l’approvisionnement en eau.

Mais les espoirs d’une accalmie dans les combats et de la création d’un couloir humanitaire permettant aux réfugiés étrangers de fuir vers le sud, vers l’Égypte, ont été anéantis.

Pendant ce temps, à la frontière nord d’Israël avec le Liban, de nouvelles roquettes ont été tirées par le Hezbollah, allié terroriste du Hamas, provoquant l’évacuation israélienne de civils de 28 communautés.

Des combattants armés dans l’un des tunnels souterrains du quartier Shujaya de la ville de Gaza Crédit : Getty

Un combattant palestinien des Brigades Izz el-Deen al-Qassam, la branche armée du Hamas, dans le réseau en 2014 Crédit : Reuters

Une installation souterraine de stockage de fusées d’où les armes sont lancées Crédit : Twitter, Alfaiomi