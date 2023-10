Israël pourrait lancer une attaque terrestre contre le Hamas « dans quelques heures ou quelques jours » – mais à quoi cela ressemblerait-il ? | Nouvelles du monde

Israël pourrait être à « quelques heures ou quelques jours » seulement du lancement d’une offensive terrestre contre le Hamas à Gaza, selon Michael Clarke, analyste de la sécurité et de la défense chez Sky.

Avec plus de deux millions de personnes vivant à Gaza, qui s’étend sur 40 kilomètres de large, que considérerait Israël avant une telle attaque et comment le Hamas pourrait-il réagir ?

Nous examinons ici certains des problèmes liés à une telle opération potentielle.

Quelle est la possibilité d’une offensive terrestre – et pourquoi cela n’a-t-il pas encore eu lieu ?

Les analystes affirment que de telles opérations prennent du temps à être planifiées.

M. Clarke a déclaré : « Au fur et à mesure que les Israéliens arriveront, et je suis certain qu’ils le feront, ce sera une attaque sur plusieurs fronts – j’en suis également presque sûr. »

Mais il a ajouté qu’il fallait du temps pour planifier l’opération et appeler les gens au service armé.

La campagne de bombardement d’Israël est conçue pour s’en prendre aux réserves de munitions et aux installations de commandement du Hamas.

Il n’y aura alors d’autre alternative que pour les Forces de défense israéliennes d’envahir toute la bande de Gaza, a ajouté M. Clarke.

Quand pourrait commencer une invasion israélienne de Gaza ?

« Je pense que cela prendra des heures ou des jours », a déclaré M. Clarke.

« Les Israéliens ne voudront pas tarder sur ce point.

« Ils se retiennent peut-être parce qu’ils veulent que leur gouvernement d’unité soit en place pour obtenir une couverture politique avant d’aller plus loin.

« Mais ils voudront le faire aussi vite que possible.

« Je pense que ce sera l’affaire d’un jour ou deux.

« Je serais étonné si, à cette époque de la semaine prochaine, nous parlions encore d’une campagne aérienne sans cette opération au sol. »

Comment va être lancée l’offensive ?

La géographie de Gaza « compte » et jouera un rôle majeur dans la manière dont toute attaque se déroulera au début.

M. Clarke s’est dit également « assez certain » que toute offensive sera « aussi bien maritime qu’aéroportée ».

Il a souligné qu’il y avait plus de place pour les chars d’avancer depuis les côtés nord et sud, plutôt que depuis le « milieu » en raison de la « grande crête ».

M. Clarke a expliqué : « Je pense que ce serait probablement du côté terre et du côté mer.

« La géographie est importante ici parce que dans le nord de Gaza, c’est un pays légèrement plus ouvert – et à Khan Younis (sud de Gaza), c’est un pays légèrement plus ouvert – au milieu, il y a bien sûr une grande crête entre Gaza et Israël actuel. »

Par quoi pourrait-on lancer l’offensive et quels sont les défis ?

L’armée israélienne serait confrontée à des difficultés selon les zones qu’elle cible.

M. Clarke a déclaré : « Au nord et au sud, vous pourriez utiliser des chars et des véhicules blindés, mais au centre – à l’ouest de la crête – ce serait très difficile parce que plus on s’enfonce dans Gaza, plus elle est densément peuplée et les chars et les véhicules blindés sont assez vulnérables à cet égard.

« Et donc, ce sera une sorte d’opération d’infanterie – il doit s’agir de groupes d’infanterie, évidemment, avec des véhicules blindés qui les soutiennent.

« Mais ils doivent, pour ainsi dire, éliminer tous les combattants.

« Si le Hamas veut mener un combat dans ce sens – qu’il le veuille ou non – il peut défendre chaque bâtiment et cela deviendra une opération lourde d’infanterie dans laquelle les blindés devront en quelque sorte rester en retrait et ensuite faire le travail ultérieur qui sera requis. »

Comment le Hamas se serait-il préparé à une attaque terrestre israélienne ?

M. Clarke a déclaré que le fait que certaines zones aient déjà été « aplaties » par l’armée israélienne rendra une offensive terrestre « bien plus » difficile.

« Le Hamas devait savoir que cela allait se produire », a-t-il déclaré.

« Ils se seront préparés. Ils travaillent beaucoup dans les tunnels et les bunkers. Ils ont vraiment étendu leur réseau de tunnels.

« Leur intelligence est meilleure qu’avant. Leurs armes sont meilleures qu’avant.

« Il est également possible qu’ils utilisent les tunnels pour sortir et vivre simplement pour se battre un autre jour, puis s’infiltrer de nouveau dans un mois ou deux.

« Mais s’ils décident de lutter contre cela, alors ils peuvent travailler depuis les tunnels et les bunkers et ils peuvent rendre la tâche très, très difficile aux Israéliens.

« Et chaque morceau de décombre est un bunker défensif pour quelqu’un. »

Y aura-t-il une quelconque considération pour les otages israéliens capturés par le Hamas ?

Le bien-être des otages lors de toute opération terrestre est une « préoccupation » pour Israël, a déclaré M. Clarke.

Ses militaires tenteront de « mener l’offensive de manière à sauver le plus grand nombre d’otages possible ».

« Je suis sûr qu’ils ne pourront pas tous les sauver, mais ils feront de leur mieux », a-t-il ajouté.