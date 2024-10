Israël pourrait lancer davantage de frappes contre l’Iran – médias – RT World News

Le ciblage par le Hezbollah de la maison de Benjamin Netanyahu justifie une réponse distincte, auraient été informés les ministres israéliens

Les ministres israéliens ont été « clairement dit » s’attendre à une deuxième vague de frappes contre l’Iran, a rapporté la chaîne en langue hébraïque Channel 13, notant que ces frappes seraient menées en représailles à l’attaque de drone du Hezbollah contre la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené des frappes aériennes sur ce qu’elles appellent « cibles militaires » en Iran samedi. Les frappes, qui semblaient se concentrer sur les installations de fabrication de missiles et les batteries de défense aérienne, ont été menées près d’un mois après que l’Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur Israël, touchant deux bases aériennes.

Lors d’une discussion dimanche, les ministres du cabinet de Netanyahu auraient été informés qu’une attaque distincte pourrait être menée, cette fois en réponse au ciblage par le Hezbollah de la maison du Premier ministre israélien avec un drone chargé d’explosifs il y a moins de deux semaines.

« Il a été clairement dit aux ministres lors de la discussion du cabinet que l’attaque israélienne contre l’Iran n’incluait pas de réponse à l’envoi du drone et qu’une autre réponse était attendue », C’est ce qu’a rapporté la Treizième chaîne, sans révéler ses sources. La chaîne n’a pas précisé qui avait dit exactement aux ministres de s’attendre à davantage de grèves.















Le Hezbollah a annoncé la semaine dernière qu’il fallait «responsabilité entière et exclusive» pour avoir attaqué la résidence de Netanyahu dans la ville côtière de Césarée le week-end précédent. Téhéran fournit un soutien politique – et, selon Israël, financier et militaire – au Hezbollah, et Jérusalem-Ouest considère le groupe paramilitaire libanais comme une force mandatée par l’Iran.

Netanyahu, qui n’était pas sur place au moment de l’attaque, a déclaré par la suite que « L’Iran et ses mandataires » volonté « Payer un lourd tribut ».

On ne sait toujours pas comment l’Iran réagira aux frappes de samedi. Dans un discours prononcé dimanche, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l’impact de l’attaque israélienne «ne doit ni être exagéré ni minimisé», et que l’Iran « La réponse sera déterminée par les hauts responsables, de la manière qui sert au mieux les intérêts de la population. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a toutefois prévenu que Téhéran utiliserait « tous les outils disponibles » à « apporter une réponse définitive et efficace au régime sioniste ».

Le Département d’État américain a qualifié les frappes aériennes israéliennes de « proportionné, » et a exhorté Téhéran à ne pas répondre.