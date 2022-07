Israël pourrait frapper l’Iran pour son programme atomique

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a repoussé la possibilité de rétablir l’accord sur le nucléaire

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a suggéré que son pays pourrait lancer une frappe contre le programme nucléaire iranien, l’appelant “un problème mondial” lors d’une conférence mardi. Il a également critiqué l’accord nucléaire de 2015 – abandonné par les États-Unis en 2018 – et la possibilité de sa relance, bien que les négociations à cet effet ne semblent aller nulle part.

« L’Iran est un problème mondial. Ce n’est pas seulement le problème privé d’Israël », a déclaré Gantz à Jérusalem, lors d’une conférence organisée par la Treizième chaîne israélienne.

« Nous sommes capables de nuire gravement et de retarder le nucléaire [program]”, a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé si Israël était capable de retarder les progrès de l’Iran vers la création d’une arme atomique, ou de les arrêter purement et simplement.

L’ancien chef de l’armée israélienne, qui a été ramené dans le gouvernement intérimaire en juin, a insisté sur le fait que l’accord nucléaire négocié en 2015 était un “mauvais accord” qui ne ferait que retarder temporairement les ambitions atomiques de Téhéran. La levée des sanctions permettrait à l’Iran de développer son économie et éventuellement de légitimer un retour au programme nucléaire à une date ultérieure, a fait valoir Gantz.

Le ministre de la Défense était également sceptique quant à la possibilité pour le président américain Joe Biden de relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA), que son prédécesseur Donald Trump a unilatéralement abandonné en 2018.

“Je ne vois pas de grandes indications de cela pour le moment”, dit-il, concédant que cela restait une possibilité.

L’Iran a répondu à la décision de Trump en intensifiant ses recherches nucléaires. Les États-Unis exigent maintenant un retour aux limitations imposées par le JCPOA, tandis que Téhéran insiste sur le fait que Washington doit d’abord lever les sanctions qu’il a réimposées. Le JCPOA a également été signé par la Russie, la Chine, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Bien que Gantz pense que l’armée israélienne a la capacité de frapper les réacteurs iraniens, l’ancien Premier ministre Ehud Barak n’est pas aussi confiant. Dans un éditorial pour le magazine Time lundi, Barak a admis qu’Israël avait détruit la recherche nucléaire irakienne et syrienne en 1981 et 2007, mais que l’Iran était différent.

« Israël et (à coup sûr) les États-Unis peuvent opérer dans le ciel de l’Iran contre tel ou tel site ou installation et le détruire. Mais une fois que l’Iran est devenu de facto un État nucléaire au seuil, ce type d’attaque ne peut tout simplement pas empêcher les Iraniens de passer au nucléaire. En effet, dans certaines circonstances, cela pourrait accélérer leur précipitation vers l’assemblage de cette bombe et leur fournir une certaine légitimité pour des raisons de légitime défense », il a écrit.

Rien de moins que l’émission américaine “un ultimatum diplomatique… soutenu par une menace crédible d’une guerre à grande échelle” fonctionnera, a déclaré Barak.

L’Iran a déjà le “moyens techniques” produire une arme nucléaire, mais n’a pas pris la décision de le faire, a déclaré Kamal Kharrazi, conseiller principal du guide suprême Ali Khamenei, plus tôt ce mois-ci. Téhéran a soutenu que son programme nucléaire est de nature entièrement pacifique et que fabriquer une arme atomique irait à l’encontre de l’Islam.