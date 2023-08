Israël pourrait déraciner l’ancienne mosaïque chrétienne près d’Armageddon. Où ça pourrait aller ensuite déclenche un tollé

TEL MEGIDDO, Israël (AP) – Une ancienne mosaïque chrétienne portant une référence précoce à Jésus en tant que Dieu est au centre d’une controverse qui a irrité les archéologues: le sol décoré vieux de plusieurs siècles, qui se trouve à proximité de ce que l’on pense être le site de l’Armageddon prophétisé, être déraciné et prêté à un musée américain qui a été critiqué pour ses pratiques d’acquisition passées ?

Les responsables israéliens envisagent justement cela. Le prêt proposé au Musée de la Bible à Washington souligne également l’approfondissement des liens entre Israël et les chrétiens évangéliques aux États-Unis, sur lesquels Israël compte désormais pour un soutien politique, des dollars touristiques et d’autres avantages.

La mosaïque de Megiddo provient de ce que l’on pense être la plus ancienne salle de prière chrétienne au monde, située dans un village de l’époque romaine dans le nord d’Israël. Il a été découvert par des archéologues israéliens en 2005 lors d’une fouille de sauvetage menée dans le cadre de l’agrandissement prévu d’une prison israélienne.

La prison se trouve à un carrefour historique à un mile au sud de Tel Megiddo, à l’orée de la large et plate vallée de Jezreel. L’enceinte est entourée d’une clôture en acier blanc surmontée de barbelés et est utilisée pour la détention des détenus de la sécurité palestinienne.

À travers un champ jonché de bouse de vache et de tessons de poterie, le site couronné de palmiers d’une ville de l’âge du bronze et du fer et d’anciennes batailles est l’endroit où certains chrétiens pensent qu’une bataille décisive entre le bien et le mal aura lieu à la fin des jours : Armageddon.

Pour certains chrétiens, en particulier les évangéliques, ce sera la toile de fond du point culminant tant attendu de la Seconde Venue, lorsque la colère divine anéantira ceux qui s’opposent au royaume de Dieu ; il sert de centre de leurs espoirs de justice ultime.

L’Autorité israélienne des antiquités a déclaré qu’elle déciderait du déménagement dans les semaines à venir, après consultation d’un organe consultatif.

« Il y a tout un processus dans lequel les universitaires et les archéologues sont impliqués », a déclaré le directeur de l’IAA, Eli Eskozido. L’organisation a déclaré que déplacer la mosaïque de son emplacement d’origine était le meilleur moyen de la protéger des constructions à venir dans la prison.

Jeffrey Kloha, conservateur en chef du Musée de la Bible, a déclaré que la décision concernant le prêt serait prise uniquement par l’IAA.

Le musée « serait bien sûr heureux d’avoir l’opportunité d’éduquer nos milliers de visiteurs sur des pièces importantes de l’histoire telles que cette mosaïque », a-t-il déclaré à l’Associated Press par e-mail.

Plusieurs archéologues et universitaires ont exprimé de vives objections à l’idée de retirer la mosaïque de Megiddo de l’endroit où elle a été trouvée – et d’autant plus de l’exposer au Musée de la Bible.

Cavan Concannon, professeur de religion à l’Université de Californie du Sud, a déclaré que le musée agissait comme une « machine biblique nationaliste chrétienne de droite » avec des liens vers « d’autres institutions qui promeuvent les formes évangéliques blanches, le nationalisme chrétien et les formes chrétiennes sionistes ».

« Mon inquiétude est que cette mosaïque perde son contexte historique réel et reçoive un contexte idéologique qui continue d’aider le musée à raconter son histoire », a-t-il déclaré.

D’autres rechignent à l’idée de déplacer la mosaïque avant la fin des études universitaires.

« Il est sérieusement prématuré de déplacer cette mosaïque », a déclaré Matthew Adams, directeur du Center for the Mediterranean World, un institut de recherche archéologique à but non lucratif, impliqué dans les fouilles à Tel Megiddo et dans le camp légionnaire romain attenant de Legio.

Interrogé sur les critiques des pratiques du musée de Washington, Kloha a déclaré: « De grands musées et des institutions distinguées engagées dans la préservation de l’histoire ont dû faire face à des problèmes de patrimoine culturel, en particulier ces dernières années. »

« Pour être clair: le Musée de la Bible est fier d’avoir lancé de manière proactive des recherches et un examen approfondi des éléments de ses collections », a-t-il ajouté. « Le musée a initié des retours le cas échéant vers les pays d’origine sans obligation de le faire et encourage d’autres institutions à faire de même. »

Sur la base d’autres découvertes trouvées dans les fouilles et du style des lettres dans les inscriptions, les archéologues de l’IAA ont daté le sol en mosaïque du troisième siècle – avant que l’Empire romain ne se convertisse officiellement au christianisme et lorsque les adhérents étaient encore persécutés. Néanmoins, l’un des donateurs qui a payé pour décorer l’ancienne maison de culte était un centurion servant dans le camp légionnaire romain adjacent.

La mosaïque porte des inscriptions grecques, parmi lesquelles une offrande « A Dieu Jésus-Christ ».

Depuis son ouverture en 2017, le Musée de la Bible a été critiqué pour ses pratiques de collecte et pour la promotion d’un programme politique chrétien évangélique. En 2018, il a dû rapatrier une ancienne tablette mésopotamienne pillée en Irak et admettre que plusieurs des fragments de manuscrits de la mer Morte de sa collection étaient des contrefaçons modernes. Les autorités américaines ont également saisi des milliers de tablettes d’argile et d’autres antiquités pillées au fondateur du musée, président du Hobby Lobby et chrétien évangélique Steve Green, et les ont renvoyées en Irak.

Le prêt de mosaïques renforcerait les liens entre Israël et le musée. Le musée parraine deux fouilles archéologiques en Israël et possède une galerie organisée par l’IAA. Kloha a déclaré que le musée prévoyait également une série de conférences mettant en vedette des archéologues de l’IAA.

Les chrétiens évangéliques, dont les rangs ont augmenté dans le monde entier, sont devenus certains des plus fervents partisans d’Israël, faisant don de grosses sommes d’argent et visitant le pays en tant que touristes et pèlerins. Aux États-Unis, ils font également pression sur les politiciens du Congrès pour soutenir Israël.

Les évangéliques, qui représentent plus d’un tiers des 2 milliards de chrétiens estimés dans le monde, disent que leur affinité pour Israël découle des racines juives du christianisme.

Certains considèrent la fondation d’Israël comme l’accomplissement d’une prophétie biblique, inaugurant une ère messianique anticipée lorsque Jésus reviendra et que les Juifs accepteront le christianisme ou mourront. Ce principe a suscité un malaise chez certains Israéliens, mais les politiciens ont néanmoins adopté le soutien évangélique à l’État.

Depuis sa découverte, la mosaïque est restée enfouie sous le sol de la prison de Megiddo. Mais ces dernières années, le gouvernement israélien a commencé à proposer un plan pluriannuel pour déplacer la prison de son emplacement actuel et développer un site touristique autour de la mosaïque.

Le site archéologique de Tel Megiddo est déjà une attraction majeure pour les chrétiens évangéliques visitant la Terre Sainte. Des bus remplis de pèlerins s’arrêtent sur leur chemin vers ou depuis la Galilée pour voir les ruines d’une ville biblique et prier sur le site où ils croient que l’apocalypse aura lieu.

Ni l’IAA ni le musée n’ont voulu discuter des conditions exactes de la proposition de prêt, mais Eskozido a suggéré quelque chose de similaire à la tournée mondiale d’une décennie d’une mosaïque romaine trouvée dans la ville israélienne centrale de Lod jusqu’à ce qu’Israël ait achevé un musée pour l’abriter.

Les experts restent sceptiques quant à l’éradication de la mosaïque.

« Une fois que vous sortez un artefact de son contexte archéologique, il perd quelque chose, il perd le sens de l’espace et de l’environnement dans lequel il a été fouillé pour la première fois », a déclaré Candida Moss, professeur de théologie à l’Université de Birmingham qui a co-écrit un livre sur le Musée de la Bible.

Rafi Greenberg, professeur d’archéologie à l’Université de Tel Aviv, a déclaré que la proposition sentait le colonialisme, où les puissances historiquement dominantes ont extrait des découvertes archéologiques des colonies.

« Même si Israël ne se reconnaît jamais comme étant une colonie, il se comporte en réalité comme telle, ce que je trouve étrange », a-t-il dit. Greenberg a déclaré que les découvertes archéologiques « devraient rester là où elles sont et ne pas être déracinées et emmenées à l’étranger dans un autre pays et essentiellement appropriées par une puissance étrangère ».

