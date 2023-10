Les deux parties au conflit Israël-Hamas pourraient commettre des crimes de guerre, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Lors d’une conférence de presse à Genève vendredi, on a demandé à Shamdasani si le bombardement israélien de Gaza en réponse à l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre pouvait être qualifié de “génocide.”

La porte-parole a évité une réponse directe, mais a déclaré que son agence était « préoccupé par le fait que des crimes de guerre soient commis. Nous sommes préoccupés par la punition collective infligée aux Gazaouis en réponse aux atroces attaques du Hamas, qui constituent également des crimes de guerre.

Elle a également souligné que l’ONU « à ce stade, je ne peux pas aller plus loin que cela », ajoutant qu’il appartenait à un tribunal indépendant de déterminer si des crimes de guerre avaient eu lieu.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) bombardent sans relâche Gaza depuis que les combattants du Hamas ont infiltré Israël il y a trois semaines, tuant environ 1 400 personnes et en prenant plus de 230 autres en otages.

Selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne, les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont déjà entraîné la mort de 7 028 personnes, dont 2 913 enfants. Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré vendredi aux journalistes à Jérusalem que les chiffres du ministère ont toujours été considérés comme “crédible.”

Shamdasani a également lu une déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, dans laquelle il a appelé toutes les parties au conflit à « pour tenir compte des appels à la paix ».

La déclaration comprenait une condamnation des frappes aériennes israéliennes sur Gaza et du blocus de l’enclave, ainsi que des critiques des appels d’Israël aux Palestiniens pour qu’ils évacuent les zones ciblées.

« Nulle part n’est sûr à Gaza. Contraindre les gens à évacuer dans ces circonstances… et alors qu’ils sont soumis à un siège complet soulève de sérieuses inquiétudes quant au transfert forcé, qui constitue un crime de guerre », » lit-on dans la déclaration.

Le bombardement israélien « dans les zones densément peuplées, a causé d’importants dégâts aux infrastructures civiles et des pertes de vies civiles qui, de toute évidence, sont difficiles à concilier avec le droit international humanitaire », il a ajouté.

