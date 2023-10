Israël pourrait bousculer l’Ukraine pour obtenir des armes américaines – CNN

Une opération terrestre à Gaza nécessiterait des types d’armes pour lesquelles les stocks sont déjà faibles, a déclaré le réseau d’information.

Les États-Unis se démènent pour garantir qu’ils pourront fournir des munitions à Israël en cas d’éventuelle incursion terrestre à Gaza, a rapporté CNN, citant plusieurs responsables américains. Les stocks américains sont déjà considérablement épuisés en raison de l’armement de l’Ukraine.

Le Pentagone a assuré publiquement qu’il pouvait soutenir à la fois Israël et l’Ukraine sans compromettre sa propre sécurité et sa projection de forces à l’échelle mondiale. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a réitéré cette position mercredi après avoir annoncé le dernier programme d’aide de 200 millions de dollars pour Kiev.

Jusqu’à présent, Israël a demandé et reçu des missiles intercepteurs américains pour son système Iron Dome. Pendant ce temps, les plus grands besoins de l’Ukraine sont les obus d’artillerie de 155 mm et d’autres armes nécessaires au combat au sol. Mais si et quand Israël lance une incursion terrestre dans Gaza, il pourrait également en avoir besoin, a suggéré le média.

Selon CNN, le Pentagone demande aux producteurs de matériel de défense d’accélérer les commandes israéliennes existantes afin d’accélérer les expéditions. C’est aussi « travailler 24 heures sur 24… pour identifier des stocks supplémentaires de munitions dans le monde et comment les acheminer rapidement vers Israël. »

En savoir plus Le soutien n’est pas « indéfini », dit la Maison Blanche à l’Ukraine

Les États-Unis ont utilisé une partie de leurs stocks d’obus d’artillerie en provenance d’Israël pour renforcer les ressources de l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

Le gouvernement israélien a prédit que la campagne militaire contre le groupe Hamas serait probablement « prolongé. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait informé lundi le président américain Joe Biden qu’Israël enverrait éventuellement des troupes terrestres à Gaza. L’État juif s’est déclaré déterminé à « effacer » le mouvement militant pour son incursion meurtrière samedi dernier.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a exprimé sa crainte que la crise israélienne ne détourne l’attention de l’Occident de son pays. Il a effectué mercredi une visite inopinée au siège de l’OTAN et a participé à une réunion du Groupe de contact de défense avec l’Ukraine, un organisme qui coordonne l’assistance militaire à Kiev. Les pays participants sont normalement représentés aux réunions par leurs ministres de la Défense.

Le chaos au Congrès américain, qui a commencé avant le déclenchement de la violence au Moyen-Orient, contribue à l’incertitude pour Kiev. Sous la pression des Républicains sceptiques envers l’Ukraine, les législateurs ont choisi de ne pas inclure l’aide à l’Ukraine dans un projet de loi de dépenses provisoire le mois dernier.

Pendant ce temps, la Chambre des représentants s’est retrouvée sans président après l’éviction de Kevin McCarthy pour avoir prétendument conclu un accord secret avec la Maison Blanche afin d’assurer la continuité du financement de l’Ukraine – ce que McCarthy a nié.

EN SAVOIR PLUS: Zelensky prévoit une tournée de « solidarité » en Israël – Axios

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a suggéré mercredi que le Pentagone pourrait se retrouver « Au bout du fil » en termes d’aide à long terme à l’Ukraine en raison de la crise des crédits.