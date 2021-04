Israël pleure après que la bousculade au festival religieux tue 45 personnes

JÉRUSALEM – Les Israéliens ont pleuré vendredi la perte de vies humaines lorsqu’un joyeux pèlerinage qui a attiré des dizaines de milliers de juifs ultra-orthodoxes s’est brusquement transformé en tragédie. Et bien que le pays ait été largement uni dans le chagrin et le choc, des questions se sont immédiatement posées sur une mauvaise planification et une possible négligence.

Jusqu’à 100 000 personnes étaient entassées sur la montagne jeudi soir, la plupart étant arrivées dans des bus organisés pour célébrer les vacances. Les festivités ont tourné à l’horreur environ une heure après minuit, lorsque des dizaines d’adultes et d’enfants ont été écrasés et étouffés dans un passage surpeuplé et étroit qui s’est transformé en piège mortel, selon des témoins.





L’écrasement s’est produit après que les célébrants se soient déversés d’une section de l’enceinte à flanc de montagne en descendant quelques marches et dans le passage avec un sol métallique en pente. Certaines personnes au front se sont évanouies ou ont glissé, provoquant un goulot d’étranglement, ont déclaré des témoins, et ont déclenché ce que le site d’information hébreu Ynet a décrit comme une «avalanche humaine».

L’un des blessés, Chaim Vertheimer, a déclaré que la pente était glissante à cause de l’eau renversée et du jus de raisin.

«Pour une raison quelconque, il y a eu une pression soudaine à ce stade et les gens se sont arrêtés. Mais de plus en plus de gens ont continué à descendre », a déclaré M. Vertheimer à Ynet, parlant depuis son lit d’hôpital dans la ville sainte de Safed. «Les gens ne respiraient pas. Je me souviens de centaines de personnes qui criaient « Je ne peux pas respirer ». »