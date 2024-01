Israël peut vaincre le Hamas ou sauver des otages, mais pas les deux : responsables militaires

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un char israélien près de la ville de Gaza lors d’une trêve temporaire entre Israël et le Hamas, le 27 novembre 2023. REUTERS/Ibraheem Abou Mustafa

De hauts responsables militaires israéliens affirment que vaincre le Hamas pourrait se faire au prix de la vie d’otages.

Certains responsables ont déclaré au New York Times qu’ils ne pensaient pas que les deux objectifs d’Israël soient réalisables.

Les familles des otages affirment que le retour de leurs proches devrait primer sur l’élimination du Hamas.

Les hauts responsables militaires israéliens craignent de plus en plus que si Israël a le moindre espoir de vaincre le Hamas, il pourrait devoir le faire au prix de la vie des otages israéliens restants à Gaza, Le New York Times a rapporté.

Le Times a rapporté que certains commandants israéliens craignent que le double objectif du pays, détruire le Hamas et libérer les otages, ne soit pas réalisable.

Au lieu de cela, a rapporté le Times, certains responsables militaires israéliens estiment qu’Israël pourrait devoir utiliser la voie diplomatique – par opposition à la stratégie militaire – pour récupérer les otages de Gaza.

Israël s’est engagé à « anéantir » le Hamas après que le groupe militant a mené en octobre la pire attaque terroriste sur le sol israélien dans l’histoire du pays, tuant près de 1 200 personnes et emmenant plus de 200 civils otage.

Les forces armées israéliennes ont mené une invasion terrestre brutale et soutenue dans la bande de Gaza au cours des mois qui ont suivi, mais le Times a rapporté qu’elles ont fait moins de progrès que ce qu’elles espéraient.

Le Hamas s’est avéré plus difficile à éliminer que prévu initialement, en partie parce que le groupe exploite un vaste réseau de tunnels souterrains et d’infrastructures et qu’il est soutenu, à la fois financièrement et militairement, par l’Iran.

Les Forces de défense israéliennes ont éliminé de nombreux militants et commandants du Hamas depuis le lancement de leur contre-attaque l’année dernière. Mais depuis décembre, trois de ses principaux dirigeants restent en libertédont Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas qui a orchestré les attentats du 7 octobre.

Outre les sources militaires israéliennes interrogées par le Times, les responsables européens ont également critiqué la stratégie militaire israélienne et l’a exhorté à reconsidérer son engagement dans des pourparlers de paix.

Leurs préoccupations sont repris par les familles des otages que l’on croit encore en viequi affirment que le retour sain et sauf de leurs proches devrait avoir la priorité sur la destruction du Hamas.

Le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas dit ce week-end que 25 105 Gazaouis sont morts depuis le début de la guerre et 62 681 ont été blessés.