Si Israël finit par avoir un surplus de vaccins contre le coronavirus, il pourrait bien envisager de donner ces doses supplémentaires aux Palestiniens, a déclaré le vice-ministre israélien de la Santé, Yoav Kisch.

L’État juif possède actuellement plus de 300 000 doses du vaccin de Pfizer fabriqué aux États-Unis et s’attend à avoir 3,8 millions de doses d’ici la fin décembre. Le pays prévoit de commencer la vaccination du grand public la semaine prochaine.

«Si nous voyons que les besoins d’Israël ont été satisfaits et que nous avons plus de capacités, nous envisagerons certainement également d’aider l’Autorité palestinienne», Kisch a déclaré dans une interview avec le radiodiffuseur Kan. Cependant, il a ajouté que «Les citoyens israéliens passeront en premier.»

«Israël veille à disposer de plus de 100% des vaccins pour Israël», a souligné le sous-ministre.

La Palestine a jusqu’à présent enregistré plus de 116000 cas confirmés de coronavirus et 1048 décès, un responsable local décrivant la situation comme un «Catastrophe sanitaire» dans une interview avec le Times of Israel. Quarante et un pour cent des tests récents de Covid-19 sont revenus positifs, selon le ministère de la Santé de Gaza.



Fin novembre, l’ambassadeur palestinien à Moscou a annoncé que des pourparlers étaient en cours pour acheter le vaccin russe Spoutnik V. Mais pour être fourni à l’État de Palestine, le médicament doit être approuvé par le ministère israélien de la Santé.

