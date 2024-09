Israël peut-il survivre à sa nouvelle guerre en Cisjordanie ? — RT World News

L’armée israélienne a lancé une nouvelle opération contre les Palestiniens, mais alors que les souffrances des civils s’aggravent, le Hamas ne semble pas se laisser décourager

N’ayant pas réussi à éradiquer le Hamas à Gaza, Israël a lancé le 28 août une guerre en Cisjordanie, baptisée « Opération Camps d’été ».

Cette attaque israélienne contre les zones de Cisjordanie est la plus importante depuis 2002, avec des milliers des soldats israéliens, appuyés par des hélicoptères et des drones, envahissent les villes du nord de la Cisjordanie, ciblant particulièrement les camps de réfugiés de Jénine, Tubas et Tulkarem.

Le même jour, l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme à but non lucratif signalé: « Immédiatement après son entrée en Cisjordanie, l’armée israélienne a commencé à assiéger les hôpitaux, les ambulances et les centres d’urgence, reproduisant ainsi sa politique horrible et systématique de violation et de prise de contrôle des établissements de santé qu’elle a employée dans la bande de Gaza.

Parallèlement à l’assaut sur ces zones, des raids et des campagnes d’arrestations ont été menés dans la plupart des villes de Cisjordanie, au milieu de tirs qui ont blessé de nombreux Palestiniens. Depuis octobre dernier, 660 Palestiniens en Cisjordanie ont été tués à la suite des attaques de l’armée israélienne. systématiqueattaques à grande échelle.

La journaliste Mariam Barghouti le 31 août a écrit, « J’étais à Jénine et je ne peux pas expliquer à quel point l’armée israélienne est impitoyable. La ville ressemble à une ville fantôme et le camp de réfugiés est une chambre de torture collective. Les pratiques israéliennes à Jénine comprennent : des arrestations massives, y compris de mineurs, des explosions de maisons de civils, le refus d’entrée de nourriture, d’eau et de médecins. Les enfants qui ont réussi à s’échapper sont traumatisés, ils ne sont que larmes et sous le choc. Personne n’est en mesure de reconnaître pleinement cette violence sans précédent et d’une telle intensité. Jénine est un autre Gaza en termes de violence infligée. »

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONUentre le 27 août et le 2 septembre, les forces israéliennes ont tué 30 Palestiniens en Cisjordanie, dont sept enfants, soit le bilan hebdomadaire le plus élevé depuis novembre 2023 (au 6 septembre, ce nombre avait atteint augmenté (39 Palestiniens tués, dont huit enfants, et environ 145 blessés).















Parmi les personnes assassinées, note l’OCHA, figurent un Un Palestinien de 82 ansabattus alors qu’ils tentaient d’acheter du pain. Les forces israéliennes auraient également abattu deux garçons palestiniens, âgés de 13 et 16 ans, « poursuivi par les forces israéliennes alors qu’il tentait de distribuer du pain aux familles assiégées près du quartier est de la ville de Jénine. » Les soldats israéliens ont également enlevé et torturé à mort un civil de 50 ans.

En outre, l’OCHA rapporte qu’entre le 7 octobre 2023 et le 2 septembre de cette année, « 652 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. »

La brutalité n’est pas seulement le fait de l’armée israélienne, mais aussi des colons juifs illégaux qui ont carte blanche pour attaquer et tuer des Palestiniens, comme ils le font depuis des décennies et comme je l’ai déjà écrit.

Selon OCHA, au cours de la même période, il y a eu « environ 1 300 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, dont plus de 120 ont fait des morts et des blessés parmi les Palestiniens. »

A toutes ces destructions et à ce carnage israéliens s’ajoutent les enlèvements incessants de civils palestiniens (jeunes et vieux). Il a été largement rapporté depuis Israël, par le biais de fuites d’images et d’innombrables témoignages d’otages palestiniens, qu’Israël torture régulièrement les Palestiniens en les frappant, en leur infligeant des décharges électriques sur les parties génitales, en les obligeant à se tenir dans des positions stressantes, en les torturant psychologiquement, en les privant de nourriture et en les violant au point de provoquer de graves lésions internes.

Chronique de Palestine signalé le 3 septembre, citant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), selon lequel « Au moins 53 prisonniers palestiniens sont morts en détention israélienne » entre le 7 octobre 2023 et le 31 juillet 2024.

L’article fait référence à un lettre Ce mois de juin, Ronen Bar, le chef de l’agence de sécurité israélienne Shin Bet, a adressé un message à Benjamin Netanyahu, évaluant le nombre de détenus à 21 000. C’est 11 000 de plus que ce que l’on savait en avril, lorsque j’ai écrit mon dernier article sur les près de 10 000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes.















Israël veut que la Cisjordanie soit rayée de la carte

Le matin où Israël a commencé sa mini-campagne de bombardements et de déplacements de population à Gaza, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz s’est vanté de la destruction et du massacre à venir, en disant : « Nous devons faire face à cette menace de la même manière que nous faisons face à l’infrastructure terroriste à Gaza, y compris l’évacuation temporaire des résidents palestiniens et toutes les mesures nécessaires. C’est une guerre pour tous et nous devons la gagner. »

Ensuite, il y avait le Premier ministre Netanyahu lors d’une conférence de presse montrant sa carte avec la Cisjordanie effacée.

Dans son rapport, l’organisation de défense des droits de l’homme Euromed cite Le journal israélien Yedioth Ahronoth écrit que, « Une évacuation organisée de la population civile palestinienne sera effectuée conformément aux… centres de combat. »

Le groupe note, « Il s’agit d’une indication claire de l’intention d’Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens en Cisjordanie, tout comme il l’a fait contre ceux de la bande de Gaza. »

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU, le 2 septembre a déclaré, « Il y a de plus en plus de preuves qu’aucun Palestinien n’est en sécurité sous le contrôle absolu d’Israël… L’impunité de longue date accordée à Israël permet la dépalestinisation du territoire occupé, laissant les Palestiniens à la merci des forces qui cherchent à les éliminer en tant que groupe national. »

Cependant, les groupes de résistance palestiniens résistent. Sur X, des comptes suivent de près les événements réclamer à compter du 1er septembre, la Brigade de Jénine, « A mené plus de 15 opérations IED, tuant et blessant des FDI [Israeli occupation forces]endommageant considérablement leurs véhicules,« tandis que la brigade de Tulkam « A mené 6 opérations d’engins explosifs improvisés, tuant et blessant des membres des forces israéliennes. »

Al Mayadeen quelques jours plus tard signalé événements similaires, notant, « La Résistance palestinienne affronte les forces d’occupation israéliennes à Jénine et à Tulkarem pour le 8e jour. Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa – Jénine ont confirmé que ses combattants de la résistance ont engagé des confrontations avec les forces israéliennes dans le quartier d’al-Hadaf en utilisant des mitrailleuses et des engins explosifs improvisés. »















Il convient de rappeler les paroles prononcées il y a quelques semaines par le général israélien à la retraite Yitzhak Brick, lorsqu’il a déclaré, « Israël s’enfonce toujours plus dans la boue de Gaza, perdant de plus en plus de soldats tués ou blessés, sans aucune chance d’atteindre l’objectif principal de la guerre : faire tomber le Hamas. Le pays galope vraiment vers le bord du gouffre. Si la guerre d’usure contre le Hamas et le Hezbollah continue, Israël s’effondrera d’ici un an. »

Après plus de dix mois pendant lesquels Israël a tué et affamé les Palestiniens de Gaza, on peut dire sans se tromper que si la prédiction du général se réalise, cela constituerait une certaine justice pour les souffrances des Palestiniens depuis le 7 octobre et avant.

EuroMed, dans sa déclaration susmentionnée rapportappelle toutes les nations à, « Imposer de fortes sanctions à Israël et mettre un terme à toute forme d’assistance militaire, politique et financière. Cela implique de cesser immédiatement tous les transferts d’armes vers Israël, y compris les permis d’exportation et l’aide militaire ; sinon, ces pays seront complices et partenaires des crimes israéliens commis dans la bande de Gaza, notamment du crime de génocide. »

Etant donné que la soi-disant communauté internationale a échoué de manière colossale envers les Palestiniens en permettant à Israël de les massacrer, de les affamer et de les torturer, arrêter les livraisons d’armes à Israël et imposer des sanctions est le moins que ces pays puissent faire.