Israël pense avoir tué le successeur potentiel du Hezbollah à Nasrallah

Dans ce qui pourrait être le dernier d’une série de coups majeurs portés au Hezbollah, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’il semblait que le remplaçant du chef du Hezbollah assassiné, Sayyed Hassan Nasrallah, avait été « éliminé ».

On s’attendait généralement à ce qu’Hachem Safieddine, un haut responsable du Hezbollah, succède à Nasrallah. Safieddine, un cousin de Nasrallah, n’a pas été entendu publiquement depuis une frappe aérienne israélienne en fin de semaine dernière.

« Le Hezbollah est une organisation sans chef. Nasrallah a été éliminé, son remplaçant a probablement été également éliminé », a déclaré Gallant aux officiers du centre de commandement nord de l’armée israélienne, dans une brève séquence vidéo distribuée par l’armée.

« Il n’y a personne pour prendre des décisions, personne pour agir. »

Gallant n’a pas fourni plus de détails.

L’armée israélienne a déclaré mardi avoir tué un haut commandant du Hezbollah lors d’une frappe sur Beyrouth, tandis que le chef par intérim du groupe militant a promis de poursuivre les combats contre les troupes israéliennes dans le sud du Liban et de tirer des roquettes sur Israël.

L’armée a déclaré que la frappe avait tué Suhail Husseini, qui, selon elle, était responsable de la supervision de la logistique, du budget et de la gestion du groupe.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Hezbollah sur les deux affirmations israéliennes.

Le Hezbollah se dit ouvert aux négociations de cessez-le-feu

Dans un discours télévisé précédant les commentaires de Gallant, le chef adjoint du Hezbollah a déclaré que le groupe soutenait les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu au Liban et, pour la première fois, a omis toute mention d’un accord de trêve à Gaza comme condition préalable à l’arrêt des attaques du groupe contre Israël.

Des roquettes sont lancées depuis le Liban vers Israël, au milieu d’hostilités transfrontalières entre le Hezbollah et Israël, comme on l’a vu mardi depuis le nord d’Israël. (Ayal Margolin/Reuters)

Naim Qassem a déclaré que le Hezbollah soutenait les tentatives du président du Parlement Nabih Berri, un allié du Hezbollah, d’obtenir un arrêt des combats, qui se sont intensifiés ces dernières semaines avec les incursions terrestres israéliennes et l’assassinat de hauts dirigeants du Hezbollah.

« Nous soutenons l’activité politique menée par Berri sous le titre d’un cessez-le-feu », a déclaré Qassem dans un discours télévisé de 30 minutes.

Il n’est pas clair si cela marque un changement de position après un an au cours duquel il a déclaré combattre aux côtés des Palestiniens pendant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

S’exprimant devant des rideaux depuis un lieu tenu secret, Qassem a déclaré que le conflit avec Israël était une guerre pour savoir qui pleurerait en premier, et que le Hezbollah ne pleurerait pas en premier. Les capacités du groupe sont restées intactes malgré les « coups douloureux » d’Israël.

« Nous les frappons. Nous leur faisons du mal et nous allons prolonger le temps. Des dizaines de villes sont à portée des missiles de la résistance. Nous vous assurons que nos capacités sont bonnes », a déclaré Qassem.

À REGARDER l L’opposition à Netanyahu semble faiblir après les attaques du Hezbollah : Israël va-t-il attaquer les installations nucléaires iraniennes ? | À propos de ça Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la frappe de missiles balistiques iraniens contre Israël de « grave erreur », promettant de riposter. Andrew Chang analyse la réponse potentielle d’Israël et la probabilité que les installations nucléaires, les raffineries de pétrole, les infrastructures et les dirigeants militaires iraniens soient pris pour cible.

L’Iran lance un avertissement

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé des opérations terrestres dans le sud-ouest du Liban, étendant ses incursions à une nouvelle zone un an après le début des échanges de tirs avec le Hezbollah, considéré comme une organisation terroriste par de nombreuses organisations occidentales, dont le Canada depuis 2001.

Les tensions régionales déclenchées il y a un an par l’attaque du groupe armé palestinien Hamas contre le sud d’Israël se sont transformées en une série d’opérations terrestres et aériennes israéliennes au-dessus du Liban et en attaques directes de l’Iran la semaine dernière contre des installations militaires israéliennes.

REGARDER | Expliquant les défis liés à la frappe de cibles iraniennes, certaines clandestines : Gros plan sur les dégâts causés par les frappes aériennes au Liban Margaret Evans de CBC s’est rendue à Tyr, au Liban – un voyage fortement contrôlé par le Hezbollah – pour constater les dégâts causés par les récentes frappes aériennes israéliennes et entendre les gens qui refusent de quitter la région malgré le danger.

L’Iran a mis en garde Israël mardi contre toute attaque contre la République islamique, une semaine après que Téhéran a tiré un barrage de missiles sur elle, mettant le Moyen-Orient en danger.

Toute attaque contre les infrastructures iraniennes entraînera des représailles, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi, mettant en garde Israël contre des attaques contre son pays.

Araqchi se rendra en Arabie Saoudite et dans d’autres pays du Moyen-Orient à partir de mardi pour discuter des questions régionales et travailler à mettre fin aux « crimes » israéliens à Gaza et au Liban, a rapporté l’agence de presse iranienne ISNA.

Les États du Golfe ont cherché à rassurer l’Iran sur leur neutralité dans le conflit Iran-Israël, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Inquiétudes concernant l’approvisionnement alimentaire et la faim au Liban

Sur le terrain, la zone des opérations israéliennes au Liban s’est étendue. L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait des « opérations limitées, localisées et ciblées » dans le sud-ouest du Liban, après avoir annoncé de telles opérations dans le sud-est.

Un responsable du Programme alimentaire mondial s’est dit préoccupé par l’approvisionnement alimentaire du Liban, affirmant que des milliers d’hectares de terres agricoles dans le sud du pays ont brûlé ou ont été abandonnées.

REGARDER | De nombreuses personnes à Tyr, au Liban, sont parties, mais certains expliquent pourquoi ils ne partiront pas : Comment le 7 octobre a changé le Moyen-Orient – ​​un an plus tard Adrienne Arsenault du National demande aux correspondants étrangers de CBC, Margaret Evans et Chris Brown, de décrire les changements majeurs survenus dans la région un an après les attentats du 7 octobre en Israël.

« Du point de vue de l’agriculture, de la production alimentaire, [there is] Nous sommes extrêmement préoccupés par la capacité du Liban à continuer à se nourrir », a déclaré Matthew Hollingworth, directeur du PAM au Liban, lors d’un point de presse à Genève.

Les récoltes n’auront pas lieu et les produits pourrissent dans les champs, a-t-il ajouté.

Le responsable de l’Organisation mondiale de la santé, Ian Clarke, à Beyrouth, a déclaré lors du même point de presse qu’il existait un risque beaucoup plus élevé d’épidémies parmi la population déplacée du Liban.

Des gens dorment sur la Place des Martyrs, au centre de Beyrouth, où les personnes déplacées ont trouvé un abri temporaire. (Louisa Gouliamaki/Reuters)

Le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban et le chef de la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le pays ont déclaré mardi que leurs appels répétés à la retenue étaient « restés sans réponse » au cours de l’année qui a suivi le début des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël.

« Aujourd’hui, un an plus tard, les échanges de tirs quasi quotidiens se sont transformés en une campagne militaire incessante dont l’impact humanitaire est tout simplement catastrophique », ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Les frappes aériennes israéliennes ont déplacé 1,2 million de personnes au Liban, et l’intensification de la campagne de bombardements d’Israël a inquiété de nombreux Libanais car leur pays allait connaître l’ampleur des destructions infligées à Gaza par Israël.

Environ 2 000 Libanais ont été tués depuis que le Hezbollah a commencé à tirer sur Israël il y a un an en solidarité avec le Hamas, la plupart tués ces dernières semaines.