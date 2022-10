Israël partage les informations sur les drones iraniens avec les États-Unis — RT World News

Le président Herzog insiste sur le fait que les images prouvent que l’Iran a fourni à Moscou des drones dits “kamikazes”

Israël a présenté aux États-Unis des photos qui, selon lui, prouvent que la Russie a utilisé des drones kamikazes iraniens Shahed-136 en Ukraine. Le président Isaac Herzog a partagé les données lors de son voyage à Washington mercredi, où il a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken et devrait rencontrer le président Joe Biden.



« Le président Herzog présentera aux responsables du gouvernement américain des images de drones explosifs Shahed-136 préparés pour un lancement lors d’un exercice militaire en Iran en décembre 2021. Une autre photo montre le même type de drone abattu lors des combats en Ukraine », Le bureau de Herzog a déclaré mardi dans un communiqué avant le voyage du président, cité par le Jerusalem Post.

Les photos montrent que les stabilisateurs du drone sont « identiques dans leur structure, leurs dimensions et leur numérotation », a déclaré le bureau.















“Une fois de plus, l’Iran prouve qu’on ne peut pas lui faire confiance et que dans toutes les régions où il y a des tueries, des souffrances et de la haine, l’Iran est là”, a-t-il ajouté. dit Herzog. “Les armes iraniennes jouent un rôle central dans la déstabilisation mondiale, et la communauté internationale doit en tirer la leçon, maintenant et à l’avenir.”

Blinken a déclaré mardi que “La fourniture de drones par l’Iran à la Russie pour permettre sa nouvelle agression contre l’Ukraine et le peuple ukrainien donne des résultats horribles sur le terrain en Ukraine.” Il a ajouté que les États-Unis continueront de travailler en étroite collaboration avec Israël contre “les autres actions que l’Iran mène plus près de chez lui”.

Des responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’utiliser des drones iraniens après que Moscou a intensifié ses frappes sur le territoire ukrainien ce mois-ci.

Téhéran a nié avoir fourni des armes aux deux parties au conflit. La Russie n’a pas non plus confirmé l’utilisation d’équipements iraniens en Ukraine.