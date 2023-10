Israël paralyse les deux principaux aéroports syriens lors de frappes : médias d’État syriens | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les aéroports de Damas et d’Alep ont été mis hors service suite aux attaques israéliennes, selon l’agence de presse officielle SANA.

Israël a lancé des frappes de missiles sur les deux principaux aéroports syriens, à Damas et sur la ville d’Alep, dans le nord du pays, les mettant hors service, ont indiqué les médias officiels syriens.

Les attaques « simultanées » ont endommagé les pistes d’atterrissage des deux aéroports, les « mettant hors service », a indiqué jeudi l’agence de presse officielle SANA, citant une source militaire.

Personne n’a été blessé dans ces attaques, a indiqué SANA, citant une source militaire anonyme.

Les défenses aériennes syriennes ont été activées en réponse aux attaques contre les deux aéroports, a rapporté la chaîne de télévision Sham FM.

L’armée israélienne, qui ne commente généralement pas ses opérations, n’a publié aucune déclaration immédiate sur les attaques.

Il s’agirait des premières frappes israéliennes contre la Syrie depuis que le Hamas a mené samedi sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies.

Israël a mené de nombreuses attaques contre des cibles en Syrie qui, selon Tel Aviv, sont liées à l’Iran, notamment les aéroports d’Alep et de Damas.

La Syrie et l’Iran sont de proches alliés et l’influence de Téhéran s’est renforcée depuis qu’il a commencé à soutenir le président Bachar al-Assad dans la guerre civile qui a débuté en 2011. La Syrie a nié que Téhéran ait une présence militaire importante dans le pays.

Les dernières frappes contre la Syrie surviennent un jour avant la visite prévue dans le pays du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian.

Israël s’est engagé à éradiquer le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, en représailles à l’attaque sur plusieurs fronts menée par le groupe armé en Israël ce week-end.

Téhéran a célébré l’attaque du Hamas mais a nié toute implication dans sa planification ou son exécution.

Plus de 1 300 personnes ont été tuées et 3 000 blessées lors de l’attaque du Hamas en Israël, selon les autorités israéliennes.

Le bombardement israélien de Gaza a tué plus de 1 300 Palestiniens et fait plus de 5 600 blessés.