Les informations faisant état d’une incursion militaire israélienne nocturne utilisant des chars dans le nord de Gaza ont fait suite à une autre série d’appels des Forces de défense israéliennes (FDI) appelant les civils de la ville de Gaza à évacuer – des avertissements qui « ne font aucune différence » car «les gens n’ont nulle part où aller ou sont incapables de se déplacer», selon la plus haute responsable humanitaire de l’ONU dans le territoire palestinien occupé, Lynn Hastings.

« Nulle part n’est sûr »

« Lorsque les voies d’évacuation sont bombardées, lorsque les populations du nord comme du sud sont prises dans les hostilités, lorsque les éléments essentiels à leur survie font défaut et lorsqu’il n’y a aucune garantie de retour, les gens n’ont plus que des choix impossibles», dit-elleinsistant sur le fait que « nulle part n’est sûr à Gaza ».

Mme Hastings a appelé à la protection des civils dans les conflits armés et a réitéré ses appels à la libération immédiate et inconditionnelle des plus de 220 personnes retenues en captivité par le Hamas depuis l’incursion meurtrière du groupe en Israël le 7 octobre.

Cette attaque terroriste a fait plus de 1 400 morts, suscitant une condamnation généralisée et immédiate de la part de hauts responsables de l’ONU, notamment de l’ONU. Secrétaire général António Guterres.

Soutien médical aux otages : Tedros

On sait peu de choses sur le statut des captifs, et après avoir rencontré mercredi certains membres de leurs familles, l’agence de santé des Nations Unies OMS Le chef Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu’« il est urgent que les ravisseurs des otages fournissent des signes de vie, une preuve de soins de santé et la libération immédiate, pour des raisons humanitaires et sanitaires, de toutes les personnes enlevées ».

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) devrait avoir un accès immédiat aux otages pour comprendre leur état de santé, et OMS est prêt à fournir au CICR un soutien sanitaire aux otages, a-t-il déclaré.

“Je me suis engagé, au nom de l’OMS, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins sanitaires et humanitaires des personnes retenues en captivité”, a insisté Tedros.

Un bilan record de morts

Par ailleurs, le bilan le plus lourd jamais enregistré à Gaza a été rapporté mercredi par le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, qui a déclaré que 756 personnes avaient été tuées, dont 344 enfants, portant le nombre total de morts dans le territoire à 6 547 depuis le début des représailles d’Israël contre les attaques du Hamas. le 7 octobre.

Alors que les bombardements se poursuivent, selon les autorités de facto de Gaza, certains 1 600 personnes, dont 900 enfants, sont portées disparues et peut-être sous les décombres.

Corps dans des tentes

Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU OCHA a déclaré qu’en visitant un hôpital à Gaza, le personnel de l’ONU a vu des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants blessés.

“Beaucoup d’entre eux étaient inconscients, avec des blessures ouvertes – allongés sur des lits, des civières et sur le sol – avec une assistance médicale limitée”, tandis que des dizaines de cadavres étaient gardés dans une tente dans la cour parce que les morgues étaient pleines, a indiqué le bureau de l’ONU. .

Le blocus actuel du carburant et le manque d’eau, de fournitures médicales et de personnel obligent les hôpitaux à mettre un terme à leurs opérations, a déclaré OCHA. Les humanitaires ont également averti que les gens avaient recours à la consommation d’eau salée, ce qui présentait des « risques immédiats pour la santé ».

Mercredi, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a estimé que « les réserves actuelles de nourriture essentielle à Gaza sont suffisantes pour environ 12 jours ».

Inaction au Conseil de sécurité

Mercredi soir à New York, le Conseil de sécurité a encore une fois échoué parvenir à un consensus, même sur un appel unifié à un cessez-le-feu humanitaire.

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, Philippe Lazzarini, dont l’agence a perdu au moins 35 membres du personnel lors des bombardements israéliens en cours, a déclaré dans un article d’opinion publié jeudi matin que “l’histoire se demandera pourquoi le monde n’a pas eu le courage agir de manière décisive et mettre fin à cet enfer sur Terre. »

agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le chef Filippo Grandi a tweeté ça le travail que font les travailleurs humanitaires à Gaza “est tout simplement héroïque”, appelant l’UNRWA à obtenir les ressources dont il a besoin “car non seulement c’est une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes, mais il représente aussi l’un des derniers lambeaux d’humanité au milieu de la dévastation”. ”

Plus à venir…