Israël-Palestine : les forces israéliennes attaquent et assiègent l’hôpital Al-Shifa

Les forces israéliennes attaquent et assiègent l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, risquant la vie de quelque 15 000 patients palestiniens et civils qui s’y abritent, ont annoncé samedi les responsables de la santé.

Des avions de combat et des chars israéliens ont bombardé la zone située à l’extérieur de l’hôpital depuis vendredi vers 21 heures, heure locale, jusqu’à samedi matin.

Les attaques « ne se sont pas arrêtées un seul instant », a déclaré à Middle East Eye Abu Mouth, un journaliste travaillant à l’intérieur de l’hôpital.

Certains départements et la cour du complexe médical, le plus grand de Gaza, ont été directement touchés et ont provoqué un incendie à l’intérieur du complexe, a indiqué Abu Mouth.

Les services de soins intensifs et de pédiatrie ont cessé de fonctionner, selon Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé

“Nous sommes assiégés à l’intérieur du complexe médical d’Al-Shifa”, a déclaré Qudra dans un communiqué. “On peut dire que le complexe médical d’Al-Shifa a cessé de fonctionner et est hors service”.

Vers 6 heures du matin, heure locale (4 heures du matin GMT), l’alimentation électrique a été complètement coupée à l’hôpital, laissant les patients sous assistance respiratoire en danger de mort à tout moment. Il n’y a pas non plus d’eau, de nourriture et d’internet à l’intérieur de l’hôpital.

« Nous avons essayé par tous les moyens de redémarrer le générateur, en vain », a expliqué Abu Mouth à MEE.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un bébé prématuré accroché à des incubateurs est déjà décédé. Au total, 39 autres bébés risquent le même sort dans les heures à venir si le courant n’est pas immédiatement rétabli, ont prévenu les médecins de l’hôpital.

“Nous sommes à quelques heures de la mort et le monde nous regarde mourir” – Muhammad Abu Salima, directeur de l’hôpital Al-Shifa

Le manque d’électricité affecte également des dizaines de patients sous assistance respiratoire. Au moins une personne est déjà décédée car les ventilateurs ne fonctionnent plus.

« Des milliers de personnes sont coincées à l’intérieur du complexe, notamment des patients, du personnel médical, des premiers intervenants et du personnel de la défense civile », a déclaré à Al Jazeera Muhammad Abu Salima, directeur de l’hôpital Al-Shifa.

“Nous sommes à quelques heures de la mort et le monde nous regarde mourir, mais nous ne sommes pas des chiffres”, a déclaré Abou Salima.

Pendant ce temps, des tireurs d’élite et des drones armés israéliens ciblent toute personne se déplaçant entre les différents bâtiments de l’hôpital.

Abu Mouth a déclaré à MEE qu’une femme de 26 ans avait tenté de quitter l’hôpital au milieu du siège et avait été prise pour cible par un tireur d’élite israélien.

“Nous sommes complètement encerclés et les bombardements intenses se poursuivent”, a déclaré Abu Mouth.

“Il y a de la panique et de la peur parmi les blessés, les malades et les déplacés à l’intérieur de l’hôpital. Ils attaquent partout et nous ne pouvons pas sortir à cause des tireurs embusqués stationnés autour de l’hôpital”, a-t-il ajouté.

Ceci est une histoire en développement…