Israël-Palestine : le Canada doit montrer l’exemple là où il le peut

R.les résidents du L’enveloppe de Gaza, comme ils appellent la cinquantaine de communautés regroupant 70 000 personnes vivant dans des villes et villages du côté israélien de la frontière entre Gaza et Israël, est habituée aux sirènes nocturnes qui les alertent des roquettes Qassam lancées par le Hamas. Ils ont une routine bien établie. S’ils ont le temps, ils se rendent dans leur chambre sécurisée. Dans le cas contraire, ils attendent l’impact, en espérant que les roquettes n’atteindront pas leurs maisons.

Sur le matin du 7 octobre, des amis proches étaient enfermés dans leur chambre sécurisée. Alors qu’ils attendent habituellement que les roquettes atterrissent avant de reprendre leurs activités habituelles, ils ont cette fois entendu un bruit terrifiant et inconnu : des militants, qu’ils ont à juste titre supposé être le Hamas, erraient devant leur porte d’entrée. Alors que l’armée et la police israéliennes mettaient de nombreuses heures à arriver, leur propre force de préparation volontaire du kibboutz a engagé un échange de tirs avec les militants. Bientôt, les deux membres du Hamas gisaient morts sur le trottoir devant leur maison, à l’endroit exact où je me suis tenu à plusieurs reprises. Mes amis ont échappé de peu à être assassinés, brûlés vifs ou pris en otage. Un autre de mes amis, Vivian Silver, militante pacifiste canado-israélienne, qui vit dans le kibboutz Beeri voisin, n’a pas eu cette chance. Enlevée par des membres du Hamas, Vivian est désormais en captivité à Gaza avec plus de 240 autres otages, dont au moins trente enfants. Au moment d’écrire ces lignes, le Hamas a libéré quatre otages ; un autre, un soldat, a été secouru.

En regardant la nouvelle de plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, abattus ce jour-là, les Juifs du monde entier ont vécu le traumatisme intergénérationnel de l’Holocauste, la terreur inconsciente toujours cachée dans notre ADN. Notre pire cauchemar est celui des intrus qui entrent dans notre maison et cherchent à nous tuer ou à nous kidnapper alors que nous plaçons nos corps entre les meurtriers et nos propres enfants. Le 7 octobre a été le jour le plus sanglant pour les Juifs depuis la fin de la campagne d’extermination des nazis.

Et maintenant, comme on pouvait s’y attendre, Israël a répondu par un recours massif à la force à Gaza, promettant d’éradiquer le Hamas. Il a coupé l’approvisionnement en nourriture, en eau, en carburant et en électricité de la région, près de deux semaines se sont écoulées avant que les convois de camions humanitaires puissent enfin entrer par le terminal de Rafah. Dès le début, nous avons assisté à des déclarations du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, appelant à la vengeance. Compte tenu de ce que les Israéliens ont enduré ce jour-là, la colère collective est compréhensible. Mais la vengeance est un terrible guide pour l’action militaire.

L’ampleur des bombardements israéliens témoigne d’un mépris pour les principes clés du droit international humanitaire. De nombreux Palestiniens à Gaza ne soutiennent pas le Hamas. Et même si tel était le cas, toutes les précautions doivent être prises pour protéger les civils. C’est ce qu’on appelle le principe de distinction : distinguer les non-combattants des combattants. Deuxièmement, la force utilisée ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif militaire donné. Les punitions collectives doivent être évitées à tout prix. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 10 000 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués – un chiffre qui inclut 4 000 enfants – tandis que le reste des 2,1 millions d’habitants de Gaza sont confrontés à un désastre humanitaire aux proportions épiques.

Wvoilà ça quitte le Canada ? Nous devons continuer à agir à deux niveaux : l’un mondial et l’autre local. Nous devons exiger un cessez-le-feu immédiat et la fourniture d’une aide humanitaire tout en continuant d’appeler à la libération des otages du Hamas. Le Canada a promis 50 millions de dollars d’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, en plus des 10 millions de dollars initialement prévus par le premier ministre Justin Trudeau. Lors de réunions internationales dans la région, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a exprimé son inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza depuis qu’Israël a exigé que plus d’un million de Palestiniens fuient la moitié nord vers la moitié sud de la bande de Gaza. Avec une densité de population près de deux fois supérieure à celle de Toronto, un tel déplacement forcé constitue une exigence cruelle et déraisonnable. Et même si plus de centaines de milliers de Palestiniens ont obéi à l’appel d’Israël, l’armée israélienne continue de cibler les zones mêmes où les civils sont invités à se rendre.

Pourquoi les Palestiniens n’essaient-ils pas simplement de quitter Gaza ? Les Palestiniens n’ont pas d’aéroport. Leur accès à la mer est restreint par Israël. Il existe deux sorties terrestres : l’une vers Israël, l’autre vers l’Égypte. L’Égypte est, et a toujours été, très restrictive quant aux personnes admises à Gaza. La partie nord de l’Égypte, le désert du Sinaï, ne dispose pas d’infrastructures suffisantes pour accueillir une population de réfugiés palestiniens. Et craignant de ne pas être autorisés à rentrer, les Palestiniens hésitent à partir en masse. Ils craignent une seconde vague de nettoyage ethnique : en 1948, les forces pré-étatiques ont chassé 750 000 Palestiniens de leurs foyers. Lorsque la guerre israélo-arabe a pris fin en 1949, les Palestiniens, aujourd’hui réfugiés, n’ont jamais obtenu de retour ni de compensation pour leurs propriétés. Tout ce qu’ils ont laissé derrière eux – terres, maisons, effets personnels – a été approprié ou détruit par le nouvel État d’Israël. Déjà, un document interne du ministère israélien des renseignements révèle qu’un plan complet de nettoyage ethnique, qui impliquerait le transfert de la population palestinienne de Gaza vers l’Égypte, a été lancé en détail.

Comment devrions-nous discuter de ces questions entre nous, au milieu d’une telle colère, d’une telle indignation morale et d’une telle peur ? Nous devons veiller à ce que nos conversations, nos rassemblements, nos veillées et nos déclarations publiques soient fondés sur des valeurs. Les membres de ces communautés ont, à juste titre, peur de voir la haine s’intensifier parmi nous. Déjà, les horribles nouvelles du sud de la frontière, selon lesquelles un garçon musulman de six ans a été assassiné dans l’Illinois, dans le cadre d’un crime de haine apparent perpétré par un Américain blanc (et non juif, non musulman), est effrayant. Dans les villes et les campus du Canada, les tensions entre juifs et palestiniens sont à un niveau sans précédent.

Nous devons défendre la dignité, la liberté et la protection des civils contre tout danger. Les déclarations comme celles de certains syndicats faisant l’éloge du massacre du Hamas du 7 octobre n’ont pas leur place ici. En conséquence, nous devons nous tenir aux côtés des civils israéliens qui essayaient simplement de vaquer à leurs occupations. Nous devons être aux côtés des civils palestiniens en Cisjordanie, dont un grand nombre ont été abattus par les Israéliens depuis le début de la guerre le mois dernier, et qui ont tous souffert pendant des décennies de l’occupation militaire brutale d’Israël et des attaques sauvages des colons israéliens. Et il est urgent que nous soyons aux côtés des civils palestiniens à Gaza, qui sont confrontés à un désastre humanitaire et dont les conditions quotidiennes, même avant le 7 octobre, étaient presque invivables, en partie à cause de leurs propres dirigeants autoritaires et en grande partie par la responsabilité. du blocus imposé par Israël depuis des décennies.

Et lorsque cette crise immédiate s’atténuera, nous devrons exhorter notre gouvernement à assumer le genre de rôle de leadership qu’il avait autrefois, il y a de nombreuses années, lorsqu’il dirigeait le groupe de travail multilatéral sur les réfugiés palestiniens. D’autres groupes de ce type se sont concentrés sur l’eau, l’environnement, le développement économique et la sécurité. Ces groupes de travail sont issus des pourparlers de paix israélo-arabes de 1991. à Madrid– organisé par les États-Unis et la Russie juste à la fin de la guerre froide – où les Palestiniens ont été contraints de participer uniquement dans le contexte d’une délégation conjointe jordano-palestinienne. Même si les pourparlers étaient bien intentionnés et malgré la réputation du Canada en tant que gardien de la paix au Moyen-Orient à partir des années 1950, ce qui laissait espérer qu’il pourrait aider les parties à trouver un terrain d’entente, les pourparlers ont échoué. Entre autres choses, les Palestiniens étaient préoccupés par le retour, la restitution et l’indemnisation des propriétés perdues. Israël a préféré concentrer les discussions sur la réinstallation des réfugiés dans leurs nouveaux pays d’accueil de la région. Le reste des groupes de travail s’est également dissous au milieu des années 1990.

Malheureusement, il n’existe aujourd’hui aucun pourparler de paix à soutenir. Le dernier cycle de négociations a échoué en 2014. Depuis lors, les Palestiniens se sentent trahis par la poursuite de la construction de colonies en Cisjordanie par Israël, le soutien tacite à la violence des colons et les tentatives de facto d’annexer des parties du territoire. Les Israéliens se sont sentis coincés par des épisodes de résistance palestinienne violente – et même par le type de protestation non violente incarnée par le mouvement mondial BDS, qui appelle au boycott, aux désinvestissements et aux sanctions contre Israël. Les responsables israéliens déclarent à plusieurs reprises qu’ils n’ont « aucun partenaire » avec les Palestiniens.

Il est presque étrangement nostalgique d’évoquer aujourd’hui les négociations multilatérales, alors que le Canada jouait un rôle de leadership. Mais les valeurs du Canada n’ont pas changé depuis. Et nous devons montrer la voie là où nous le pouvons. Le Canada souhaite, à juste titre, mettre ses propres citoyens hors de danger, notamment au moins 14 000 Canadiens au Liban, où un autre front menace de s’ouvrir entre Israël et le Hezbollah. Le Canada a organisé des vols pour ses citoyens là-bas, même si les médias suggèrent qu’il existe des défis logistiques même avec un aéroport en activité. Faire sortir les citoyens canadiens de Gaza s’est avéré plus difficile. La seule sortie possible, celle entre Gaza et l’Égypte, reste largement fermée.

Plus au nord, Israël a évacué vingt-huit communautés, portant le nombre total d’Israéliens déplacés à 200 000. De l’autre côté de la frontière nord d’Israël avec le Liban, le Hezbollah et les Forces de défense israéliennes ont échangé des tirs. Aucune des deux parties n’est incitée à voir une répétition de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 au Liban, mais les observateurs sont en état d’alerte.

Bau-delà de ça, le Canada doit adhérer à sa politique déclarée de soutien à l’autodétermination palestinienne par le biais d’un État territorialement contigu. Cela signifie également critiquer la punition collective infligée par Israël aux Palestiniens à Gaza ainsi que ses violations des droits de l’homme en Cisjordanie alors que l’occupation se poursuit. Et même si l’objectif de la solution à deux États fait l’objet d’un consensus international depuis des décennies au sein de la communauté internationale, les diplomates canadiens souhaiteront peut-être explorer des options connexes, mais peut-être plus créatives, comme approches confédérales. Ceux-ci, incarnés dans des groupes comme Une terre pour tous, impliqueraient deux États mais avec une différence importante par rapport au…