Faisant écho à ce message, l’agence de santé des Nations Unies (OMS), le chef Tedros Adhanom Ghebreyesus a lancé lundi un nouvel appel pour un « passage sûr et durable » des produits médicaux essentiels et du carburant afin de maintenir les établissements de santé ouverts.

“Des vies dépendent de ces décisions”, a-t-il insisté sur la plateforme sociale X.

Les derniers médias citant le ministère de la Santé de Gaza indiquent que le nombre de personnes tuées à Gaza depuis le 7 octobre s’élève à 5 087.

Les femmes et les enfants représentent plus de 62 pour cent des victimes, tandis que plus de 15 273 personnes ont été blessées.

35 employés de l’UNRWA tués

En plus du bilan global des morts, le nombre de membres du personnel de l’ONU travaillant avec l’agence pour les réfugiés palestiniens UNRWA a atteint 35, selon le dernier rapport de situation libéré lundi soir. Dix-huit autres membres du personnel ont été blessés.

Au moins 40 installations de l’UNRWA ont été endommagées depuis le début des violences le 7 octobre.

Des gens font la queue devant une boulangerie à Gaza.

L’UNRWA a déclaré que près de 600 000 déplacés internes se sont réfugiés dans 150 installations de l’UNRWA au total, et près de 420 000 ont cherché refuge dans 93 des abris de l’agence dans les régions de Middle, Khan Younis et Rafah, plus au sud – soit une augmentation d’environ 14 000 civils au cours des dernières 24 heures. .

Dans sa dernière mise à jour humanitaire sur la crise, le bureau de coordination de l’aide humanitaire des Nations Unies, OCHAa déclaré que plus de 1 000 personnes ont été portées disparues et « sont présumées piégées ou mortes sous les décombres ».

Le plus grand établissement médical de Gaza, l’hôpital Shifa, traite désormais environ 5 000 patients, bien au-delà de son chiffre normal d’environ 700.

Le porte-parole de l’ONU a déclaré lundi que le nombre moyen de personnes séjournant dans les abris de Gaza est de 4 400, soit environ 2,5 fois leur capacité prévue.

Environ 70 civils partagent l’espace dans chaque classe de l’UNRWA.

Israël : le nombre de décès a triplé

Selon des sources officielles israéliennes citées par OCHA, quelque 1 400 personnes ont été tuées en Israël, la grande majorité lors des attaques du Hamas du 7 octobre qui ont déclenché le dernier conflit.

OCHA a déclaré que le bilan des victimes signalé est « plus de trois fois supérieur au nombre cumulé d’Israéliens tués » depuis qu’il a commencé à enregistrer des victimes en 2005.

Au moins 212 ressortissants israéliens et étrangers sont retenus captifs à Gaza, ont indiqué les autorités israéliennes. Deux otages ont été libérés vendredi dernier. ONU Secrétaire général António Guterres a appelé à plusieurs reprises le Hamas à libérer les otages immédiatement et sans condition.

Un filet d’aide

Un nouveau convoi humanitaire est entré lundi à Gaza depuis l’Égypte via le poste frontière de Rafah et comprend 20 camions, selon le Croissant-Rouge égyptien, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York.

Il a dit que cela équivalait à seulement quatre pour cent du niveau d’avant la crise des besoins quotidiens, en produits destinés à la population de Gaza qui compte plus de deux millions d’habitants.

Il s’agit de la troisième livraison de ce type après l’ouverture samedi du terminal, pour la première fois depuis le début du conflit, à la suite d’intenses efforts diplomatiques.

Au total, 34 camions transportant l’aide fournie par l’ONU et le Croissant-Rouge égyptien sont entrés dans l’enclave ce week-end. L’ONU a souligné que pour répondre aux besoins humanitaires croissants, au moins 100 camions d’aide par jour sont nécessaires.

Besoin désespéré de carburant

Le développement se produit comme (UNRWA) a prévenu dimanche qu’il était prévu tomber en panne d’essence dans les trois joursmettant en danger la réponse humanitaire à Gaza.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que sans carburant, « il n’y aura pas d’eau, pas d’hôpitaux et de boulangeries fonctionnels » et qu’« aucun carburant n’étranglera davantage les enfants, les femmes et la population de Gaza ».

Vide éducatif

Par ailleurs, OCHA a déclaré que plus de 625 000 enfants à Gaza ont été privés d’éducation pendant au moins 12 jours et que 206 écoles ont été endommagées. Au moins 29 d’entre eux sont des établissements gérés par l’UNRWA.

L’UNRWA a rapporté dimanche que 29 membres de son personnel avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre – dont la moitié étaient des enseignants.

En Cisjordanie occupée, l’escalade a également entraîné des restrictions sur l’accès à l’éducation. OCHA a indiqué que toutes les écoles du territoire ont été fermées du 7 au 9 octobre, affectant quelque 782 000 élèves. La semaine dernière, plus de 230 écoles accueillant quelque 50 000 élèves n’avaient pas rouvert.

Une session extraordinaire d’urgence se tiendra jeudi

Le porte-parole du Président de l’Assemblée générale a confirmé que la 10e session extraordinaire d’urgence sur Israël et la Palestine se réunirait de nouveau ce jeudi.

La séance est officiellement intitulée : Actions israéliennes illégales à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé.

Des sessions spéciales sont convoquées pour permettre à l’ensemble des membres de l’ONU de formuler des recommandations en faveur de mesures collectives en période de crise insoluble – à la demande de l’un ou l’autre des Conseil de sécurité (sept de ses membres ou plus) ou une majorité de l’Assemblée générale.

La dixième session d’urgence a été ajournée pour la dernière fois en 2018.

“L’humanité doit passer en premier”, selon le chef des droits de l’homme

Un large cessez-le-feu humanitaire est essentiel à la fois pour Gaza et pour Israël, dit le Volker Türk, chef des droits de l’homme de l’ONU.

« Beaucoup trop de vies civiles, dont beaucoup d’enfants, ont déjà été perdues – des deux côtés – à la suite de ces hostilités. Et, à moins que quelque chose ne change, les jours à venir verront davantage de civils sur le point de mourir à cause des bombardements incessants. L’humanité doit passer en premier », a déclaré le Haut-Commissaire.

Notant que la bande de Gaza est déjà au bord de la catastrophe, il a déclaré que les informations faisant état de surpopulation et de propagation de maladies « sont profondément inquiétantes ».

« Cette violence ne cessera jamais à moins que les dirigeants ne se lèvent et ne fassent les choix courageux et humains qu’exige l’humanité fondamentale. La première étape doit être un cessez-le-feu humanitaire immédiat, sauvant la vie des civils grâce à la fourniture d’une aide humanitaire rapide et efficace, dans tout Gaza, fournie en fonction des besoins et non limitée par d’autres critères arbitraires », a-t-il ajouté.